Общество
ТАССМЧС России ликвидирует 578 своих учреждений
МЧС России с 2020 года перейдет на новую организационно-штатную структуру, в рамках реорганизации до конца года будут ликвидированы как юрлица 578 учреждений ведомства. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе МЧС.
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Политика
Объявлено о начале процедуры импичмента Трампа
Палата представителей США начала процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа.
Lenta.ru 17:45
Энергетика
Дания будет вынуждена разрешить строительство «Северного потока-2»
Соответственно, если Дания хочет следовать этому плану, то ей необходимо разрешить строительство российского газопровода на своей территории.
Госновости 22 сентября в 15:41
Футбол
Роналду никогда не голосовал за Месси
Оказывается, Криштиану Роналду никогда не голосовал за Лионеля Месси.
Евро-футбол.ру 17:08
Армия и оружие
Эрдоган призвал запретить ядерное оружие или «разрешить всем»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал несправедливым то, что ядерное оружие используется как рычаг давления.
Известия 17:00
Футбол
«Монако» обыграл «Ниццу» благодаря дублю Головина
Газета.Ru 17:14
Наука
Ядерное топливо на расплавах солей испытали облучением
В Нидерландах провели опыты с радиоактивным облучением расплавов солей с целью имитации условий работы ядерных реакторов на топливе такого вида.
N+1 вчера в 10:28
Политика
В Госдепе прокомментировали невыдачу виз США части делегации России
Соединённые Штаты «серьёзно относятся к своим обязательствам» в рамках соглашения с ООН, заявили в Госдепартаменте, комментируя ситуацию с невыдачей американских виз членам российской делегации для участия в ГА ООН в Нью-Йорке.
RT на русском 16:36
Экономика
На конференцию «Нефть и газ Сахалина» приехали специалисты из 20 стран
Деловая программа Нефти и газа Сахалина всегда сосредоточена на важнейших задачах, стоящих в настоящий момент перед нефтегазовой отраслью Дальнего Востока и России в целом.
АСТВ вчера в 19:36
Политика
Грета Тунберг мировому сообществу: «вы украли мое детство»
16-летняя шведская активистка Грета Тунберг в ходе своего выступления на климатическом саммите в Нью-Йорке обвинила лидеров мирового сообщества в бездействии в отношении проблемы глобального потепления.
REGNUM 09:54
Игры
В файлах беты Call of Duty: Modern Warfare нашли упоминания 56 карт
Энтузиасты обнаружили в файлах беты Call of Duty: Modern Warfare не только множество упоминаний королевской битвы, но и перечень из 56 мультиплеерных карт грядущего шутера.
Игромания.ру вчера в 11:27
Футбол
«Тоттенхэм» вылетел из Кубка английской лиги
В матче 3-го раунда Кубка английской лиги "Тоттенхэм Хотспур" на выезде играл с "Колчестер Юнайтед".
Газета.Ru 17:43
Футбол
«Милан» летом отказался от трансфера Тэмми Абрахама
«Милан» летом отказался от идеи с приобретением нападающего лондонского «Челси» Тэмми Абрахама, утверждает Football Italia со ссылкой на Tuttomercatoweb.
Чемпионат 14:51
Политика
Роскомнадзор рассказал об установке оборудования для изоляции рунета
Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров рассказал о монтаже оборудования для «суверенного рунета» на сетях операторов связи, сообщает «Интерфакс».
Ведомости 08:23
Путешествия
Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село
Для китайских туристов, которые планируют организованно посещать музей-заповедник "Царское село", может быть ограничен доступ.
Российская газета 12:08
Авто
Сбербанк готовит запуск сервиса по продаже автомобилей
Официального релиза с разъяснениями по поводу запуска нового сервиса Сбербанк пока не выпускал, однако по имеющейся в СМИ информации его хотят создать по аналогии с «ДомКлик», который банк запустил в 2017 году.
Автостат 04:36
Гаджеты
Xiaomi запускает большую распродажу на Tmall для россиян
Китайская компания Xiaomi объявила о скором старте большой распродажи в России.
Ferra 09:01
Здоровье
Девочка с тремя руками и четырьмя ногами родилась в Индии
Необычный ребенок появился на свет в индийском штате Раджастан. Девочка обладает тремя руками и четырьмя ногами.
NewInform 22 сентября в 01:29
Футбол
«Барселона» дома обыграла «Вильярреал»
В матче 6-го тура чемпионата Испании "Барселона" дома победила "Вильярреал". Встреча завершилась со счетом 2:1.
Газета.Ru 17:01
Армия и оружие
В NI рассказали о «скоростной» АПЛ проекта «Лира»
В американском военно-политическом журнале The National Interest рассказали о серии советских атомных подводных лодок (АПЛ) проекта «Лира».
NewInform 13:28
Культура
Минкульт назвал ошибкой публикацию «Культурного норматива школьника»
Как рассказал «Интерфаксу» замминистра Алла Манилова, список был компилирован из мнений различных экспертов и не утвержден на официальном уровне.
Эхо Москвы 16:03
Экономика
Греф заявил о сокращении инвестиций в нефтепереработку почти до нуля
Два налоговых маневра в РФ сократили инвестиции в нефтепереработку фактически до нуля, считает глава Сбербанка Герман Греф.
Интерфакс 13:08
Здоровье
Названы пять смертельных болезней страшнее рака
Врачи назвали пять смертельных болезней, которые страшнее онкологии.
Известия 03:34
Политика
Полиция получила право объявлять гражданам предостережение
Сотрудник полиции сможет объявлять гражданину предостережение недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, административных правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения.
REGNUM 05:58
Политика
Путин проведет переговоры с Мадуро в Москве
РИА Новости 06:06
Наука
Кошки оказались сильно привязаны к хозяевам, даже больше, чем собаки
Научными сотрудниками при Университете из штата Орегон (США) под руководством Кристин Витале выяснено, что котята в аналогичной степени способны привязываться к своим хозяевам, так же, как и собаки.
Ugpressa.ru 05:41
Кино
Джеффри Райту предложена роль комиссара Гордона в «Бэтмене»
Популярный голливудский актер Джеффри Райт может сыграть одну из ключевых ролей в новом сольном фильме, посвященном Бэтмену.
Kinonews.ru 02:46
Политика
Песков заявил, что в полицию нельзя бросать даже пластиковый стаканчик
В ходе общения со студентами Высшей школы экономики представитель Кремля подчеркнул, что в полицейского или росгвардейца нельзя ничего бросать.
РИА Новости 05:56
Баскетбол
Сборная России проиграла команде Самоа на Кубке мира по регби
Сборная России со счетом 9:34 уступила команде Самоа в своем втором матче на Кубке мира по регби, который проходит в Японии.
Российская газета 09:02