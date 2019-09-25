Общество
КоммерсантъМЧС России ликвидирует более 500 своих учреждений
МЧС России переведет свои территориальные органы и силы на новую организационно-штатную структуру с 1 января 2020 года.
Читать в источнике
Оценить180
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 01:46, Вашингтон
Политика
Лавров провел краткие переговоры с Зеленским
Глава Министерства внутренних дел России Сергей Лавров провел краткие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Газета.Ru вчера в 22:49
Армия и оружие
Моржи атаковали судно ВМФ России в Арктике
ГЛАС.RU вчера в 02:44
Общество
До конца сентября работы могут лишиться почти 52 тысячи россиян
До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян, следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Коммерсантъ вчера в 22:39
Футбол
Головин забил первый мяч в сезоне за «Монако»
Полузащитник "Монако" Александр Головин открыл счет в матче седьмого тура чемпионата Франции против "Ницци".
Газета.Ru вчера в 15:35
Шоу-бизнес
Деми Мур рассказала, как ее изнасиловали в 15 лет с разрешения матери
Деми Мур откровенно рассказала об изнасиловании в 15 лет, на чем решила заработать ее мать.
Дни24 00:40
Общество
Меган Маркл и принц Гарри нарушили протокол во время турне в ЮАР
В первый день десятидневного турне принц Гарри и Меган Маркл посетили Кейптаун, где герцогиня обсудила с представительницами общественных организаций защиту прав женщин и детей.
Известия вчера в 14:32
Технологии
Сотовые операторы смогут идентифицировать абонентов по лицу и голосу
"Ростелеком" начал работать над созданием системы удаленной идентификации абонентов по лицу и голосу для введения виртуальных SIM-карт.
Народные новости 23 сентября в 23:02
Политика
В администрации США пытались не допустить встречу Трампа и Зеленского
Сотрудники администрации президента США Дональда Трампа пытались не допустить проведение телефонного разговора, а также встречи американского лидера и его украинского коллеги Владимира Зеленского, в связи с тем, что Трамп мог использовать рычаги давления и потребовать у Киева порочащую информацию о своем политическом оппоненте.
Известия 00:49
Происшествия
На юге Турции прогремел взрыв на пути следования автобуса с полицией
Взрыв самодельной бомбы на пути следования автобуса с полицейским спецназом произошел в провинции Адана на юге Турции, несколько человек получили ранения, заявил губернатор провинции Махмут Демирташ в среду.
РИА Новости 01:40
Армия и оружие
Минобороны опровергло обвинения Эстонии в нарушении Су-34 ее границ
Министерство обороны Российской Федерации опровергло заявление Эстонии о нарушении ее воздушного пространства российским истребителем Су-34.
Pravda.Ru вчера в 06:56
Происшествия
Один человек погиб при нападении тигра на охотников в Хабаровском крае
В Хабаровском крае тигр напал на охотников, случайно приблизившихся к месту, где хищник ел добычу. Один человек погиб, животное застрелено.
Известия вчера в 02:34
Происшествия
Бывший мэр Новокуйбышевска покончил с собой
Владимир Фомин стал главой Новокуйбышевска 4 декабря 2018 года, до этого он около 20 лет возглавлял Новокуйбышевский завод масел и присадок.
РБК вчера в 03:03
Общество
В МВД оценили идею о снижении допустимого порога превышения скорости
Заместитель начальника ГИБДД России Владимир Кузин в эфире «Авторадио» заявил, что порог ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости могут изменить в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.
RT на русском 00:22
Армия и оружие
В NI рассказали о «скоростной» АПЛ проекта «Лира»
В американском военно-политическом журнале The National Interest рассказали о серии советских атомных подводных лодок (АПЛ) проекта «Лира».
NewInform вчера в 13:28
Здоровье
В Минздраве РФ сообщили, как правильно питаться в осенний период
Какие продукты нужно употреблять в пищу для поддержания иммунитета осенью, назвал главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян в интервью RT.
REGNUM 01:25
Политика
На Украине хотят изменить морскую границу с Россией
Украинское госучреждение «Госгидрография» предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией.
Известия 23 сентября в 20:06
Политика
Полицейские получили право объявлять предостережения
В ст. 13 ФЗ «О полиции» вносится изменение, которое предусматривает наделение полиции правом объявлять обязательное для исполнения предостережение о недопустимости действий, которые создают условия для преступлений или правонарушений, а также о недопустимости антиобщественного поведения.
Взгляд.ру вчера в 08:49
Общество
Иванка Трамп пришла на Генассамблею ООН без нижнего белья
Lenta.ru вчера в 15:01
Футбол
Маурицио Сарри: «„Ювентусу“ нужно улучшать игру в обороне»
Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри подвел итоги матча Серии А с "Брешией" (2:1).
Sports.ru 00:55
Общество
IKEA отказалась от напоминающего о нацистах слогана «Каждому свое»
24 сентября депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Виталий Милонов назвал использование слогана «Каждому свое» некорректным и призвал IKEA отказаться от него.
РБК вчера в 12:05
Хоккей
«Локомотив» уволил главного тренера Крэйга Мактавиша
«Локомотив» освободил от занимаемой должности старшего тренера – Крэйга Мактавиша. Об этом официально заявили в самом клубе.
Собака.ru вчера в 05:30
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк сделала заявление
Дочь знаменитости Анна призвала журналистов не спекулировать на теме здоровья матери и не публиковать вымышленные сенсации.
Мосмонитор 00:18
Кино
Фильм «Дылда» выдвинули от России на «Оскар»
Москва 24 вчера в 13:09
Политика
Грета Тунберг мировому сообществу: «вы украли мое детство»
16-летняя шведская активистка Грета Тунберг в ходе своего выступления на климатическом саммите в Нью-Йорке обвинила лидеров мирового сообщества в бездействии в отношении проблемы глобального потепления.
REGNUM вчера в 09:54
Происшествия
МВД предотвратило массовое убийство в одной из школ Кирова
Сотрудники правоохранительных органов в сентябре 2019 года пресекли массовое убийство с использованием взрывчатки и холодного оружия в одной из школ Кирова, сообщил заместитель начальника антиэкстремистского главка МВД РФ Владимир Макаров.
Интерфакс вчера в 05:32
Экономика
Названы российские регионы с самыми большими пенсиями
Самую большую пенсию в России получают жители Чукотского автономного округа.
Lenta.ru вчера в 21:48
Политика
«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Общество
Видео из Канады: На автомобильной трассе два медведя устроили поединок
Канадец смог запечатлеть на видео поединок двух диких медведей гризли. Животные устроили разборки прямо посреди автомобильной дороги.
Piter.tv вчера в 01:44
Политика
США выделят оппозиции Венесуэлы $52 млн помощи
«Сегодня глава USAID Марк Грин на встрече с венесуэльской оппозицией, правозащитниками и послом [Гуаидо] в Соединенных Штатах Карлосом Веккьо объявил о выделении $52 млн для помощи временному президенту Венесуэлы Хуану Гуаидо, его правительству и народу страны в их стремлении восстановить в своей стране демократическую власть, отвечающую интересам граждан», — говорится в нем.
РБК 01:28
Политика
Небензя: США не дали визы российским участникам конференции по ДВЗЯИ
Соединенные Штаты не выдали визы некоторым участникам конференции по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), которая должна состояться в Нью-Йорке на этой неделе.
Российская газета вчера в 19:37