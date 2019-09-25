Общество

КоммерсантъКоммерсантъМЧС России ликвидирует более 500 своих учреждений

МЧС России переведет свои территориальные органы и силы на новую организационно-штатную структуру с 1 января 2020 года.
Читать в источнике
Комментировать222

Подробнее о событии

МЧС России решило ликвидировать более 500 своих учреждений

РБКвчера в 19:03

МЧС намерено ликвидировать более 500 учреждений

Эхо Москвывчера в 14:02

МЧС ликвидирует почти 600 своих учреждений

РИА Новостивчера в 16:30

МЧС России планирует ликвидировать 578 своих учреждений

RT на русскомвчера в 15:51

МЧС России закроет более 500 своих учреждений

Дождьвчера в 16:13

МЧС России ликвидирует 578 своих учреждений

Известиявчера в 19:00

МЧС России ликвидирует 578 своих учреждений

ТАССвчера в 13:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 01:46, Вашингтон
Политика

Лавров провел краткие переговоры с Зеленским

Глава Министерства внутренних дел России Сергей Лавров провел краткие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Газета.Ru вчера в 22:49
Армия и оружие

Моржи атаковали судно ВМФ России в Арктике

ГЛАС.RU вчера в 02:44
Общество

До конца сентября работы могут лишиться почти 52 тысячи россиян

До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян, следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Коммерсантъ вчера в 22:39
Футбол

Головин забил первый мяч в сезоне за «Монако»

Полузащитник "Монако" Александр Головин открыл счет в матче седьмого тура чемпионата Франции против "Ницци".
Газета.Ru вчера в 15:35
Шоу-бизнес

Деми Мур рассказала, как ее изнасиловали в 15 лет с разрешения матери

Деми Мур откровенно рассказала об изнасиловании в 15 лет, на чем решила заработать ее мать.
Дни24 00:40
Общество

Меган Маркл и принц Гарри нарушили протокол во время турне в ЮАР

В первый день десятидневного турне принц Гарри и Меган Маркл посетили Кейптаун, где герцогиня обсудила с представительницами общественных организаций защиту прав женщин и детей.
Известия вчера в 14:32
Технологии

Сотовые операторы смогут идентифицировать абонентов по лицу и голосу

"Ростелеком" начал работать над созданием системы удаленной идентификации абонентов по лицу и голосу для введения виртуальных SIM-карт.
Народные новости 23 сентября в 23:02
Политика

В администрации США пытались не допустить встречу Трампа и Зеленского

Сотрудники администрации президента США Дональда Трампа пытались не допустить проведение телефонного разговора, а также встречи американского лидера и его украинского коллеги Владимира Зеленского, в связи с тем, что Трамп мог использовать рычаги давления и потребовать у Киева порочащую информацию о своем политическом оппоненте.
Известия 00:49
Происшествия

На юге Турции прогремел взрыв на пути следования автобуса с полицией

Взрыв самодельной бомбы на пути следования автобуса с полицейским спецназом произошел в провинции Адана на юге Турции, несколько человек получили ранения, заявил губернатор провинции Махмут Демирташ в среду.
РИА Новости 01:40
Армия и оружие

Минобороны опровергло обвинения Эстонии в нарушении Су-34 ее границ

Министерство обороны Российской Федерации опровергло заявление Эстонии о нарушении ее воздушного пространства российским истребителем Су-34.
Pravda.Ru вчера в 06:56
Происшествия

Один человек погиб при нападении тигра на охотников в Хабаровском крае

В Хабаровском крае тигр напал на охотников, случайно приблизившихся к месту, где хищник ел добычу. Один человек погиб, животное застрелено.
Известия вчера в 02:34
Происшествия

Бывший мэр Новокуйбышевска покончил с собой

Владимир Фомин стал главой Новокуйбышевска 4 декабря 2018 года, до этого он около 20 лет возглавлял Новокуйбышевский завод масел и присадок.
РБК вчера в 03:03
Общество

В МВД оценили идею о снижении допустимого порога превышения скорости

Заместитель начальника ГИБДД России Владимир Кузин в эфире «Авторадио» заявил, что порог ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости могут изменить в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.
RT на русском 00:22
Армия и оружие

В NI рассказали о «скоростной» АПЛ проекта «Лира»

В американском военно-политическом журнале The National Interest рассказали о серии советских атомных подводных лодок (АПЛ) проекта «Лира».
NewInform вчера в 13:28
Здоровье

В Минздраве РФ сообщили, как правильно питаться в осенний период

Какие продукты нужно употреблять в пищу для поддержания иммунитета осенью, назвал главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян в интервью RT.
REGNUM 01:25
Политика

На Украине хотят изменить морскую границу с Россией

Украинское госучреждение «Госгидрография» предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией.
Известия 23 сентября в 20:06
Политика

Полицейские получили право объявлять предостережения

В ст. 13 ФЗ «О полиции» вносится изменение, которое предусматривает наделение полиции правом объявлять обязательное для исполнения предостережение о недопустимости действий, которые создают условия для преступлений или правонарушений, а также о недопустимости антиобщественного поведения.
Взгляд.ру вчера в 08:49
Общество

Иванка Трамп пришла на Генассамблею ООН без нижнего белья

Lenta.ru вчера в 15:01
Футбол

Маурицио Сарри: «„Ювентусу“ нужно улучшать игру в обороне»

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри подвел итоги матча Серии А с "Брешией" (2:1).
Sports.ru 00:55
Общество

IKEA отказалась от напоминающего о нацистах слогана «Каждому свое»

24 сентября депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Виталий Милонов назвал использование слогана «Каждому свое» некорректным и призвал IKEA отказаться от него.
РБК вчера в 12:05
Хоккей

«Локомотив» уволил главного тренера Крэйга Мактавиша

«Локомотив» освободил от занимаемой должности старшего тренера – Крэйга Мактавиша. Об этом официально заявили в самом клубе.
Собака.ru вчера в 05:30
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк сделала заявление

Дочь знаменитости Анна призвала журналистов не спекулировать на теме здоровья матери и не публиковать вымышленные сенсации.
Мосмонитор 00:18
Кино

Фильм «Дылда» выдвинули от России на «Оскар»

Москва 24 вчера в 13:09
Политика

Грета Тунберг мировому сообществу: «вы украли мое детство»

16-летняя шведская активистка Грета Тунберг в ходе своего выступления на климатическом саммите в Нью-Йорке обвинила лидеров мирового сообщества в бездействии в отношении проблемы глобального потепления.
REGNUM вчера в 09:54
Происшествия

МВД предотвратило массовое убийство в одной из школ Кирова

Сотрудники правоохранительных органов в сентябре 2019 года пресекли массовое убийство с использованием взрывчатки и холодного оружия в одной из школ Кирова, сообщил заместитель начальника антиэкстремистского главка МВД РФ Владимир Макаров.
Интерфакс вчера в 05:32
Экономика

Названы российские регионы с самыми большими пенсиями

Самую большую пенсию в России получают жители Чукотского автономного округа.
Lenta.ru вчера в 21:48
Политика

«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Общество

Видео из Канады: На автомобильной трассе два медведя устроили поединок

Канадец смог запечатлеть на видео поединок двух диких медведей гризли. Животные устроили разборки прямо посреди автомобильной дороги.
Piter.tv вчера в 01:44
Политика

США выделят оппозиции Венесуэлы $52 млн помощи

«Сегодня глава USAID Марк Грин на встрече с венесуэльской оппозицией, правозащитниками и послом [Гуаидо] в Соединенных Штатах Карлосом Веккьо объявил о выделении $52 млн для помощи временному президенту Венесуэлы Хуану Гуаидо, его правительству и народу страны в их стремлении восстановить в своей стране демократическую власть, отвечающую интересам граждан», — говорится в нем.
РБК 01:28
Политика

Небензя: США не дали визы российским участникам конференции по ДВЗЯИ

Соединенные Штаты не выдали визы некоторым участникам конференции по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), которая должна состояться в Нью-Йорке на этой неделе.
Российская газета вчера в 19:37
Как работают Яндекс.Новости?
Главное