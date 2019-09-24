Общество
КоммерсантъМЧС России ликвидирует более 500 своих учреждений
МЧС России переведет свои территориальные органы и силы на новую организационно-штатную структуру с 1 января 2020 года.
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Баскетбол
Сборная России по регби уступила команде Самоа на Кубке мира
Весь спорт вчера в 11:28
Политика
«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Политика
Зеленский назвал две преграды, мешающие развитию Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назвал две причины, которые мешают стране развиваться.
РЕН ТВ 00:24
Общество
Моника Беллуччи появилась на Неделе моды в Милане с новой прической
54-летняя итальянская актриса и модель Моника Белуччи появилась на Неделе моды в Милане с новой неожиданной для публики прической – коротким каре.
RuNews24.ru вчера в 07:41
Армия и оружие
Китай спустил на воду первый универсальный десантный корабль
Первый универсальный десантный корабль Китая спущен на воду в Шанхае.
Известия 00:11
Футбол
Жардим рассказал о важности Головина для «Монако»
Ранее Головин заявил, что победа над «Ниццей» может стать переломным моментом для «Монако».
RT на русском 01:42
Политика
Зеленский пытался извиниться перед Кадыровым через силовиков
Президент Украины Владимир Зеленский, будучи в 2014 году руководителем студии «Квартал 95», пытался через украинское МВД принести извинения главе Чечни Рамзану Кадырову, кадры с которым были использованы в юмористической передаче.
REGNUM 02:07
Политика
Трамп отреагировал на начало процедуры импичмента
Президент США Дональд Трамп отреагировал на начало процедуры импичмента, назвав "охотой на ведьм" решение демократов "уволить" главу государства, сообщает The Associated Press.
Российская газета вчера в 22:07
Футбол
Слуцкий рассказал об отношении клуба к его инстаграму
Газета.Ru 02:29
Энергетика
Новак объяснил суть предложения по соглашению «Газпрома» и «Нафтогаза»
Глава российского Минэнерго Александр Новак пояснил, что понимается под «нулевым вариантом» мирового соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом» по Стокгольмскому арбитражу.
RT на русском вчера в 17:41
Гаджеты
Xiaomi обернула смартфон Mi Mix Alpha экраном
Компания Xiaomi показала пополнение линейки Mi Mix с необычным экраном — Mi Mix Alpha.
News.ru вчера в 04:49
Общество
В МВД оценили идею о снижении допустимого порога превышения скорости
Заместитель начальника ГИБДД России Владимир Кузин в эфире «Авторадио» заявил, что порог ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости могут изменить в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.
RT на русском 00:22
Экономика
Forbes составил топ-50 крупнейших иностранных компаний в РФ
В общей сложности размер выручки иностранных компаний в России за 2018 год вырос на 10,2%, до 6,4 триллиона рублей.
REGNUM 02:53
Армия и оружие
Крылатая ракета с дальностью 800 км разработана в России
НПО машиностроения разработало крылатую ракету морского базирования «Оникс-М» с максимальной дальностью стрельбы 800 км и повышенной точностью поражения морских и наземных целей.
BFM.ru вчера в 20:42
Политика
Зеленский ответил, давил ли на него Трамп
Президент Украины Владимир Зеленский ответил, давил ли на него в разговоре президент США Дональд Трамп. Вопрос задал телеканал "Россия".
Газета.Ru 02:26
Политика
В Совфеде осудили позицию Трампа и Дуды по «Северному потоку — 2»
Ранее Трамп и Дуда обсудили, как воспрепятствовать реализации проекта «Северный поток — 2».
RT на русском 23 сентября в 17:40
Происшествия
На юге Турции взорвался автобус с полицейскими
В турецкой провинции Адана совершено нападение на пути следования автобуса с полицейским спецназом.
REGNUM 02:04
Происшествия
Вооруженные молотком бандиты отняли у москвича рюкзак с 20 млн рублей
В Москве неизвестные отняли у мужчины рюкзак, в котором находилось 19,825 млн рублей.
Известия 02:07
Здоровье
Почти 6 тыс. красноярцев заболели гриппом за неделю
В целом по краю заболели 9 810 человек, но общий показатель заболеваемости ниже – до уровня эпидемического порога еще 31,5%. По краю чаще всего болеют дети 3-6 лет.
ТВК 01:23
Политика
Украинского политолога Ковтуна вновь изгнали из студии «России 1»
Украинского политолога Ковтуна возмутило обсуждение в студии российского телеканала коррупции на Украине.
Вести.Ru вчера в 17:32
Общество
Приставам могут разрешить ломать дверь для проверки перепланировки
Минюст предложил позволить судебным приставам взламывать дверь дома в случае, если жильцы противятся проверке газового оборудования или планировки, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 02:54
Политика
Песков объяснился за свои слова о полицейских в США
Напомним, ранее стало известно, что Песков во время встречи со студентами ВШЭ, говоря о задержании участника акции протеста в Москве из-за брошенного стаканчика в полицейских, в Америке получил бы «выстрел в голову».
DixiNews вчера в 07:56
Театры
Пласидо Доминго не будет выступать в Метрополитен-опере из-за #MeToo
Оперный певец ушел из театра из-за обвинений в сексуальных домогательствах.
Культуромания 02:27
Общество
Иванка Трамп оконфузилась на Генассамблее ООН без нижнего белья
Газета.Ru вчера в 15:04
Теннис
Кузнецова проиграла Свитолиной в третьем круге турнира в Ухане
Советский спорт 02:05
Экономика
Банк России предложил поправки к градации частных инвесторов
Согласно последней версии поправок к законопроекту о категоризации инвесторов, непрофессиональные инвесторы смогут вкладывать в указанные активы не более 50 тыс. рублей в год.
Zaim.com 23 сентября в 02:46
Общество
Рослесхоз оценил площадь сгоревших лесов в 2019 году
Площадь, которую пришли лесные пожары в России в 2019 году, составила около 1% от общей площади лесного фонда страны, сказал в среду на совещании в Красноярске врио руководителя Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Михаил Клинов.
ТАСС 02:03