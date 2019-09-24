МЧС России переведет свои территориальные органы и силы на новую организационно-штатную структуру с 1 января 2020 года.

МЧС России ликвидирует более 500 своих учреждений

Политика «Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.

Политика Зеленский назвал две преграды, мешающие развитию Украины Президент Украины Владимир Зеленский назвал две причины, которые мешают стране развиваться.

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Футбол Жардим рассказал о важности Головина для «Монако» Ранее Головин заявил, что победа над «Ниццей» может стать переломным моментом для «Монако».

Политика Зеленский пытался извиниться перед Кадыровым через силовиков Президент Украины Владимир Зеленский, будучи в 2014 году руководителем студии «Квартал 95», пытался через украинское МВД принести извинения главе Чечни Рамзану Кадырову, кадры с которым были использованы в юмористической передаче.

Политика Трамп отреагировал на начало процедуры импичмента Президент США Дональд Трамп отреагировал на начало процедуры импичмента, назвав "охотой на ведьм" решение демократов "уволить" главу государства, сообщает The Associated Press.

Энергетика Новак объяснил суть предложения по соглашению «Газпрома» и «Нафтогаза» Глава российского Минэнерго Александр Новак пояснил, что понимается под «нулевым вариантом» мирового соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом» по Стокгольмскому арбитражу.

Гаджеты Xiaomi обернула смартфон Mi Mix Alpha экраном Компания Xiaomi показала пополнение линейки Mi Mix с необычным экраном — Mi Mix Alpha.

Общество В МВД оценили идею о снижении допустимого порога превышения скорости Заместитель начальника ГИБДД России Владимир Кузин в эфире «Авторадио» заявил, что порог ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости могут изменить в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.

Экономика Forbes составил топ-50 крупнейших иностранных компаний в РФ В общей сложности размер выручки иностранных компаний в России за 2018 год вырос на 10,2%, до 6,4 триллиона рублей.

Армия и оружие Крылатая ракета с дальностью 800 км разработана в России НПО машиностроения разработало крылатую ракету морского базирования «Оникс-М» с максимальной дальностью стрельбы 800 км и повышенной точностью поражения морских и наземных целей.

Политика Зеленский ответил, давил ли на него Трамп Президент Украины Владимир Зеленский ответил, давил ли на него в разговоре президент США Дональд Трамп. Вопрос задал телеканал "Россия".

Происшествия На юге Турции взорвался автобус с полицейскими В турецкой провинции Адана совершено нападение на пути следования автобуса с полицейским спецназом.

Здоровье Почти 6 тыс. красноярцев заболели гриппом за неделю В целом по краю заболели 9 810 человек, но общий показатель заболеваемости ниже – до уровня эпидемического порога еще 31,5%. По краю чаще всего болеют дети 3-6 лет.

Политика Украинского политолога Ковтуна вновь изгнали из студии «России 1» Украинского политолога Ковтуна возмутило обсуждение в студии российского телеканала коррупции на Украине.

Общество Приставам могут разрешить ломать дверь для проверки перепланировки Минюст предложил позволить судебным приставам взламывать дверь дома в случае, если жильцы противятся проверке газового оборудования или планировки, передает "Интерфакс".

Политика Песков объяснился за свои слова о полицейских в США Напомним, ранее стало известно, что Песков во время встречи со студентами ВШЭ, говоря о задержании участника акции протеста в Москве из-за брошенного стаканчика в полицейских, в Америке получил бы «выстрел в голову».

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