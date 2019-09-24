Общество

КоммерсантъКоммерсантъМЧС России ликвидирует более 500 своих учреждений

МЧС России переведет свои территориальные органы и силы на новую организационно-штатную структуру с 1 января 2020 года.
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МЧС России решило ликвидировать более 500 своих учреждений

РБК19:03

МЧС намерено ликвидировать более 500 учреждений

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МЧС России планирует ликвидировать 578 своих учреждений

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МЧС России закроет более 500 своих учреждений

Дождь16:13

МЧС ликвидирует почти 600 своих учреждений

РИА Новости16:30

МЧС России ликвидирует 578 своих учреждений

ТАСС13:39

МЧС России до конца года ликвидирует почти 600 своих учреждений

REGNUM13:35
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Зеленский пообещал пригласить Трампа на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на успешное развитие отношений с Соединенными Штатами и собирается пригласить американского лидера Дональда Трампа посетить Украину.
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Бывший президент Украины Виктор Янукович готовится вернуться на родину.
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Детский омбудсмен в регионе Владимир Шабардин рассказал РИА Новости, что у подростка был конфликт с другими детьми, а о его намерениях стало известно благодаря соцсетям.
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Врачи назвали пять смертельных болезней, которые страшнее онкологии.
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СМИ раскрыли содержание послания Путина странам НАТО

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В первый день десятидневного турне принц Гарри и Меган Маркл посетили Кейптаун, где герцогиня обсудила с представительницами общественных организаций защиту прав женщин и детей.
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После серии противоправных действий сотрудники ДПС попытались вытащить женщину из транспортного средства и провести ее задержание, но гражданка активно оказывала сопротивление.
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