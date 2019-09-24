МЧС России переведет свои территориальные органы и силы на новую организационно-штатную структуру с 1 января 2020 года.

МЧС России ликвидирует более 500 своих учреждений

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