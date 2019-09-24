Общество

КоммерсантъКоммерсантъМЧС России ликвидирует более 500 своих учреждений

МЧС России переведет свои территориальные органы и силы на новую организационно-штатную структуру с 1 января 2020 года.
Читать в источнике
Комментировать185

Подробнее о событии

МЧС намерено ликвидировать более 500 учреждений

Эхо Москвы14:02

МЧС ликвидирует почти 600 своих учреждений

РИА Новости16:30

МЧС России планирует ликвидировать 578 своих учреждений

RT на русском15:51

МЧС России закроет более 500 своих учреждений

Дождь16:13

МЧС России решило ликвидировать более 500 своих учреждений

РБК19:03

МЧС России ликвидирует 578 своих учреждений

ТАСС13:39

МЧС России до конца года ликвидирует почти 600 своих учреждений

REGNUM13:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 22:42, Вашингтон
Политика

В Госдепе прокомментировали невыдачу виз российской делегации в ООН

США серьезно относятся к своим обязательствам в рамках соглашения с ООН, заявил РИА Новости представитель Госдепа, комментируя ситуацию с невыдачей американских виз членам российской делегации для участия в Генеральной Ассамблеи ООН.
РИА Новости 21:38
Шоу-бизнес

Саша Артемова раскрыла пол новорожденного ребеночка

Молодые родители решили не раскрывать всех деталей пополнения в семье в первые дни.
Bimru.ru 02:43
Общество

На Камчатке сотрудники БТИ прекратили голодовку

Голодовка сотрудников Камчатского краевого бюро технической инвентаризации прекращена после встречи с главой региона Владимиров Илюхиным.
ИА Камчатка 17:47
Политика

На Украине хотят изменить морскую границу с Россией

Украинское госучреждение «Госгидрография» предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией.
Известия вчера в 20:06
Космос

24 сентября к земле приблизится крупный астероид

По сообщениям Национального управления NASA, 24 сентября к Земле приблизится крупный астероид.
Первый областной 08:13
Шоу-бизнес

Лолита Милявская удивила поклонников провокационным образом

Лолита Милявская опубликовала в Instagram новый снимок. Певица удивила поклонников провокационным образом в худи.
OAnews 00:41
Шоу-бизнес

В Англии на снимке УЗИ беременной девушки заметили ангела-хранителя

В Англии беременная девушка заметила на снимке УЗИ будущего малыша ангела-хранителя.
Актуальные Новости 04:48
Политика

Конгресс США начинает процедуру импичмента Трампа

Разговор Трампа и Зеленского Обсуждение возможности начала процедуры импичмента началось после того, как политические оппоненты Трампа озвучили версию, согласно которой американский лидер во время разговора с Зеленским намекнул, что блокирует выделение военной помощи Украине, если Киев откажется проводить расследование связанное с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом и его сыном.
ТАСС 17:24
Шоу-бизнес

Волочкова трогательно поздравила дочь с 14-летием

Балерина явилась к имениннице в школу 23 сентября единственной наследнице Анастасии Волочковой по имени Ариадна исполнилось 14 лет.
WomanHit.ru 10:37
Здоровье

Названы продукты, замедляющие старение

Эксперты изучали рацион долгожителей разных страны и выявили прямую зависимость между продолжительностью жизни и употреблением определенных продуктов.
ФАН 22 сентября в 20:14
Общество

Меган Маркл и принц Гарри нарушили протокол во время турне в ЮАР

В первый день десятидневного турне принц Гарри и Меган Маркл посетили Кейптаун, где герцогиня обсудила с представительницами общественных организаций защиту прав женщин и детей.
Известия 14:32
Политика

Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства

Шестнадцатилетняя активистка из Швеции Грета Тунберг в своем выступлении на сессии Генеральной Ассамблеи ООН обвинила мировых лидеров во лжи и краже детства.
РИА Новости 08:00
Политика

Макрон отметил прогресс в диалоге между Украиной и Россией

Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что видит прогресс в отношениях российской и украинской сторон.
Газета.Ru 15:30
Шоу-бизнес

Петросян пожаловался на беспредел Степаненко

Утро.ru вчера в 06:48
Гаджеты

Xiaomi представила новый смартфон Mi MIX Alpha

Китайская компания Xiaomi представила новый смартфон Mi MIX Alpha. Видео презентации опубликовано на странице компании в YouTube.
RT на русском 12:27
Политика

СМИ раскрыли содержание послания Путина странам НАТО

Президент Владимир Путин в минувший четверг направил в столицы ряда стран, включая членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа.
РИА Новости 19:06
Происшествия

Пожар на плавбазе «Пётр Житников» локализовали

RT на русском 19:11
Баскетбол

Сборная России проиграла Самоа на Кубке мира по регби в Японии

Чемпионат 08:19
Экономика

Зерно не взошло в Азовском море

Судовладельцы грозятся покинуть рынок из-за низкой стоимости фрахта Падение стоимости фрахта на перевозку зерна в портах Азовского моря до $17 за тонну, что сравнимо с себестоимостью рейсов, вынуждает судовладельцев сокращать работу в этих водах.
Коммерсантъ вчера в 14:47
Политика

Трамп предложил выступить против импичмента всего за $5

Избирательный штаб американского президента Дональда Трампа создал группу по защите от импичмента, в которую всего за $5 может вступить любой желающий.
REGNUM 22:14
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк рассказала о фейке про 15 млн рублей

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, будто Анну Заворотнюк настойчиво приглашали в программу «Прямой эфир» Андрея Малахова, чтобы она рассказала о состоянии здоровья матери.
REGNUM 18:37
Музыка

Стало известно, кто представит Россию на «Детском Евровидении-2019»

Телепрограмма 19:44
Здоровье

Тяжелобольную девочку из США привезут на лечение в Краснодар

Шестимесячную девочку Луну, страдающую от серьезного заболевания, выражающегося появлением черного пятна на лице, привезут из США на лечение в Россию.
Известия 08:09
Гаджеты

Вышел айфон с частицей корабля Гагарина

Рамблер вчера в 16:16
Происшествия

Семья из четырех человек пропала в тайге в Красноярском крае

ТАСС 01:27
Кино

Ксения Собчак сыграет в фильме про ангарского маньяка Михаила Попкова

Ксения Собчак сыграет роль в фильме про ангарского маньяка Михаила Попкова.
Вести Иркутск 05:57
Гаджеты

Опубликованы официальные изображения Samsung Galaxy A70s

Известный инсайдер Мукул Шарма опубликовал официальные изображения смартфона Samsung Galaxy A70s.
UfaTime.ru 09:05
Шоу-бизнес

Кристина Асмус высказалась о разводе с Гариком Харламовым

Слухи о возможных проблемах в семейной жизни Кристины Асмус и Гарика Харламова курсируют в соцсетях несколько недель подряд.
Комсомольская правда 17:15
Происшествия

Бывший мэр Новокуйбышевска покончил с собой

Владимир Фомин стал главой Новокуйбышевска 4 декабря 2018 года, до этого он около 20 лет возглавлял Новокуйбышевский завод масел и присадок.
РБК 03:03
Наука

Ядерное топливо на расплавах солей испытали облучением

В Нидерландах провели опыты с радиоактивным облучением расплавов солей с целью имитации условий работы ядерных реакторов на топливе такого вида.
N+1 вчера в 10:28
Как работают Яндекс.Новости?
Главное