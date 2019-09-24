Общество
КоммерсантъМЧС России ликвидирует более 500 своих учреждений
МЧС России переведет свои территориальные органы и силы на новую организационно-штатную структуру с 1 января 2020 года.
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Политика
В Госдепе прокомментировали невыдачу виз российской делегации в ООН
США серьезно относятся к своим обязательствам в рамках соглашения с ООН, заявил РИА Новости представитель Госдепа, комментируя ситуацию с невыдачей американских виз членам российской делегации для участия в Генеральной Ассамблеи ООН.
РИА Новости 21:38
Шоу-бизнес
Саша Артемова раскрыла пол новорожденного ребеночка
Молодые родители решили не раскрывать всех деталей пополнения в семье в первые дни.
Bimru.ru 02:43
Общество
На Камчатке сотрудники БТИ прекратили голодовку
Голодовка сотрудников Камчатского краевого бюро технической инвентаризации прекращена после встречи с главой региона Владимиров Илюхиным.
ИА Камчатка 17:47
Политика
На Украине хотят изменить морскую границу с Россией
Украинское госучреждение «Госгидрография» предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией.
Известия вчера в 20:06
Космос
24 сентября к земле приблизится крупный астероид
По сообщениям Национального управления NASA, 24 сентября к Земле приблизится крупный астероид.
Первый областной 08:13
Шоу-бизнес
Лолита Милявская удивила поклонников провокационным образом
Лолита Милявская опубликовала в Instagram новый снимок. Певица удивила поклонников провокационным образом в худи.
OAnews 00:41
Шоу-бизнес
В Англии на снимке УЗИ беременной девушки заметили ангела-хранителя
В Англии беременная девушка заметила на снимке УЗИ будущего малыша ангела-хранителя.
Актуальные Новости 04:48
Политика
Конгресс США начинает процедуру импичмента Трампа
Разговор Трампа и Зеленского Обсуждение возможности начала процедуры импичмента началось после того, как политические оппоненты Трампа озвучили версию, согласно которой американский лидер во время разговора с Зеленским намекнул, что блокирует выделение военной помощи Украине, если Киев откажется проводить расследование связанное с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом и его сыном.
ТАСС 17:24
Шоу-бизнес
Волочкова трогательно поздравила дочь с 14-летием
Балерина явилась к имениннице в школу 23 сентября единственной наследнице Анастасии Волочковой по имени Ариадна исполнилось 14 лет.
WomanHit.ru 10:37
Здоровье
Названы продукты, замедляющие старение
Эксперты изучали рацион долгожителей разных страны и выявили прямую зависимость между продолжительностью жизни и употреблением определенных продуктов.
ФАН 22 сентября в 20:14
Общество
Меган Маркл и принц Гарри нарушили протокол во время турне в ЮАР
В первый день десятидневного турне принц Гарри и Меган Маркл посетили Кейптаун, где герцогиня обсудила с представительницами общественных организаций защиту прав женщин и детей.
Известия 14:32
Политика
Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства
Шестнадцатилетняя активистка из Швеции Грета Тунберг в своем выступлении на сессии Генеральной Ассамблеи ООН обвинила мировых лидеров во лжи и краже детства.
РИА Новости 08:00
Политика
Макрон отметил прогресс в диалоге между Украиной и Россией
Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что видит прогресс в отношениях российской и украинской сторон.
Газета.Ru 15:30
Шоу-бизнес
Петросян пожаловался на беспредел Степаненко
Утро.ru вчера в 06:48
Гаджеты
Xiaomi представила новый смартфон Mi MIX Alpha
Китайская компания Xiaomi представила новый смартфон Mi MIX Alpha. Видео презентации опубликовано на странице компании в YouTube.
RT на русском 12:27
Политика
СМИ раскрыли содержание послания Путина странам НАТО
Президент Владимир Путин в минувший четверг направил в столицы ряда стран, включая членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа.
РИА Новости 19:06
Происшествия
Пожар на плавбазе «Пётр Житников» локализовали
RT на русском 19:11
Экономика
Зерно не взошло в Азовском море
Судовладельцы грозятся покинуть рынок из-за низкой стоимости фрахта Падение стоимости фрахта на перевозку зерна в портах Азовского моря до $17 за тонну, что сравнимо с себестоимостью рейсов, вынуждает судовладельцев сокращать работу в этих водах.
Коммерсантъ вчера в 14:47
Политика
Трамп предложил выступить против импичмента всего за $5
Избирательный штаб американского президента Дональда Трампа создал группу по защите от импичмента, в которую всего за $5 может вступить любой желающий.
REGNUM 22:14
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк рассказала о фейке про 15 млн рублей
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, будто Анну Заворотнюк настойчиво приглашали в программу «Прямой эфир» Андрея Малахова, чтобы она рассказала о состоянии здоровья матери.
REGNUM 18:37
Музыка
Стало известно, кто представит Россию на «Детском Евровидении-2019»
Телепрограмма 19:44
Здоровье
Тяжелобольную девочку из США привезут на лечение в Краснодар
Шестимесячную девочку Луну, страдающую от серьезного заболевания, выражающегося появлением черного пятна на лице, привезут из США на лечение в Россию.
Известия 08:09
Гаджеты
Вышел айфон с частицей корабля Гагарина
Рамблер вчера в 16:16
Кино
Ксения Собчак сыграет в фильме про ангарского маньяка Михаила Попкова
Ксения Собчак сыграет роль в фильме про ангарского маньяка Михаила Попкова.
Вести Иркутск 05:57
Гаджеты
Опубликованы официальные изображения Samsung Galaxy A70s
Известный инсайдер Мукул Шарма опубликовал официальные изображения смартфона Samsung Galaxy A70s.
UfaTime.ru 09:05
Шоу-бизнес
Кристина Асмус высказалась о разводе с Гариком Харламовым
Слухи о возможных проблемах в семейной жизни Кристины Асмус и Гарика Харламова курсируют в соцсетях несколько недель подряд.
Комсомольская правда 17:15
Происшествия
Бывший мэр Новокуйбышевска покончил с собой
Владимир Фомин стал главой Новокуйбышевска 4 декабря 2018 года, до этого он около 20 лет возглавлял Новокуйбышевский завод масел и присадок.
РБК 03:03
Наука
Ядерное топливо на расплавах солей испытали облучением
В Нидерландах провели опыты с радиоактивным облучением расплавов солей с целью имитации условий работы ядерных реакторов на топливе такого вида.
N+1 вчера в 10:28