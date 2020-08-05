Происшествия
Деловое.ТВМЧС России направляет в Ливан мобильный госпиталь и спасателей
МЧС России сегодня направляет в Ливан мобильный госпиталь, врачей, спасателей Центроспаса. Как отмечает министерство, это делается в рамках гуманитарной акции. Российские специалисты помогут в лечении пострадавших и в ликвидации последствий взрыва в столице этой страны – Бейруте.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 06:29, Ашберн
Армия и оружие
В Ливию с необычным визитом прибыл самый большой российский военный самолет
Discover24 05:59
Армия и оружие
Подлодка «Вепрь» после ремонта вернулась в состав ВМФ России
Атомная подлодка проекта 971 «Вепрь» вернулась в состав Военно-морского флота России после проведённого ремонта.
RT на русском 06:24
Экономика
Газпром может уменьшить дивиденды акционерам — «Ъ»
Москва, 5 августа 2020, 11:18 — REGNUM Газпром может сократить уровень дивидендов по итогам 2020 года из-за роста соотношения чистого долга компании к EBITDA, пишет 5 августа газета «Коммерсант».
REGNUM 04:18
Общество
Новосибирским семьям с детьми выплатили уже более 11 млрд рублей — ПФР
Новосибирск, 5 августа 2020, 05:17 — REGNUM Более 395 тысяч новосибирских семей уже получили дополнительные выплаты на 543 тысячи детей.
REGNUM вчера в 22:17
Происшествия
При взрыве в столице Ливана погибли шесть человек
Бейрут, 4 августа 2020, 19:46 — REGNUM Не менее шести человек стали жертвами взрыва в порту Бейрута 4 августа, передаёт Al Arabiya.
REGNUM вчера в 12:46
Экономика
Кузбасс отправил на экспорт 541 тонну мороженого
Кемерово, 5 августа 2020, 12:18 — REGNUM Кемеровская область по итогам первого полугодия 2020 года экспортировала за рубеж 541 тонну мороженого на сумму 67,3 млн рублей.
REGNUM 05:18
Происшествия
Ефремов не признал вину в гибели человека в ДТП
Коммерсантъ 05:06
Авто
Kia Soul получил в РФ новую комплектацию Style
Южнокорейский бренд Kia представил новую версию кроссовера Soul под названием Style.
Тарантас Ньюс 05:05
Наука
Собаки перерабатывают речь подобно человеку
Венгерские ученые выяснили, что изменения в активности мозга собак в ходе речи хозяина демонстрируют, что эти животные воспринимают ее аналогично, как люди.
МедиаПоток 03 августа в 10:12
Политика
В Совфеде осудили призыв экс-депутата Рады к русскоязычному населению
Ранее бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион в эфире украинского Четвёртого канала призвала русскоязычных граждан «паковать манатки», так как они «остались за гранью парадигмы страны».
RT на русском 03:29
Происшествия
В ЕАО при обрушении моста на военных учениях пострадали 18 человек
Железнодорожный мост обрушился в районе военных учений в Еврейской автономной области, пострадали 18 человек.
BFM.ru 03:36
Кино
Sony Pictures удалил промо нового фильма из-за незаконного использования стрима BadComedian
В интервью с изданием TJ BadComedian заявил, что не давал Sony Pictures разрешения на использование фрагмента своего стрима для рекламы «Хэппи-энда».
Телеканал 360° вчера в 19:40
Энергетика
Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с марта
Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с 6 марта, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru 04:56
Политика
Лукашенко заявил о многовекторной политике Белоруссии
Минск, 4 августа 2020, 13:59 — REGNUM Белоруссия выступает за многовекторную последовательность, заявил 4 августа президент республики Александр Лукашенко в своем послании народу и парламенту.
REGNUM вчера в 06:59
Космос
Древний Марс был покрыт льдами, под которыми текли реки
Проведя анализ 10000 марсианских долин и кратеров, североамериканские ученые предположили, что большая доля рельефных углублений на планете произошла не из-за рек, как было принято считать раньше, а из-за так называемого ледяного щита.
TV BRICS вчера в 12:10
Происшествия
Начальник следственного управления ФСБ Шишов уходит в отставку
Начальник следственного управления ФСБ Михаил Шишов выходит на пенсию по выслуге лет, пишет "Ъ" со ссылкой на источники.
Газета.Ru 02:43
Политика
Россия не направит наблюдателей на выборы в Белоруссию
Центризбирком России не получал официального приглашения от Белоруссии для участия в наблюдении за выборами президента республики и принял решение не направлять туда своих наблюдателей.
RT на русском вчера в 13:24
Общество
На турецких курортах выявили резкий рост случаев коронавируса
На турецких курортах резко выросло число случаев заражения COVID-19, заявил в твиттере министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
РИА Новости 04:00
Авто
Средняя цена на автомобили в России выросла на 138 тыс. рублей
Новые автомобили, предлагаемые на российском рынке, по итогам января-июня 2020 года подорожали в среднем на 8,9 процента, что в денежном эквиваленте соответствует 138 000 рублей.
Новые автомобили 02:37
Авто
Audi назвала цены на универсал Audi A6 allroad quattro в России
Озвучены рублевые цены новинки, которые стартуют с отметки 4 миллиона 259 тысяч рублей.
Evo-rus.com вчера в 09:42
Энергетика
На Украине в августе выросла цена на природный газ — «Нафтогаз»
Киев, 5 августа 2020, 12:54 — REGNUM В августе 2020 года цена на природный газ для населения Украины выросла на 27 копеек.
REGNUM 05:54
Общество
Следователи проводят обыски в квартире экс-президента «Интеко»
Силовики пришли с обысками в московскую квартиру бывшего руководителя компании "Интеко" Олега Солощанского, сообщают СМИ.
Народные новости 03:25
Здоровье
Более четверти миллиона человек заболели коронавирусом за сутки
За сутки от болезни умерло 6842 человека, всего за время пандемии их 699471. За прошлые сутки умерло 4307 человек.
Свободная Пресса 03:25
Экономика
Часть россиян в августе получит субсидию в размере 15 тысяч рублей
Россиянам напомнили, что до 15 августа текущего года необходимо подать заявку на получение субсидии, минимальный размер которой составит 15 тысяч рублей.
NewInform вчера в 04:54
Армия и оружие
Минобороны РФ опровергло нарушение российскими Су-27 границ Финляндии
По данным финской погранслужбы в ходе завершенного 28 июля расследования документально установлено, что два российских истребителя Су-27 нарушили воздушные границы Финляндии, в в 14:07 мск (совпадает с местным временем) вторгнувшись в воздушное пространство республики.
МонаВиста 05:49
Происшествия
В Москве задержан проректор МГУ из Мордовии Алексей Гришин
В Москве уроженец Мордовии с осени прошлого года занимал пост проректора МГУ по общим вопросам.
МордовМедиа 04:41