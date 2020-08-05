МЧС России сегодня направляет в Ливан мобильный госпиталь, врачей, спасателей Центроспаса. Как отмечает министерство, это делается в рамках гуманитарной акции. Российские специалисты помогут в лечении пострадавших и в ликвидации последствий взрыва в столице этой страны – Бейруте.

МЧС России направляет в Ливан мобильный госпиталь и спасателей

Политика Лукашенко заявил о многовекторной политике Белоруссии "Беларусь не дружит с кем-то против кого-то, мы за многовекторность, последовательную, предсказуемую внешнюю политику", - заявил Лукашенко Александр дополнительно рассказал о реформах, которые необходимо провести в стране. 2,1K

Происшествия В результате взрывов в Бейруте погибли по меньшей мере 10 человек По меньшей мере десять человек погибли и более ста пострадали в результате взрывов в столице Ливана Бейруте, сообщают зарубежные СМИ.

Политика Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко по телефону обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян, сообщил офис украинского лидера в среду. 70

Футбол ЦСКА продлил контракт с Помазуном и отдал его в аренду Московский ЦСКА продлил контракт с голкипером Ильей Помазуном и отдал его в аренду в екатеринбургский "Урал", сообщается на официальном сайте столичной команды.

Экономика Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совет Федерации Министерство финансов России предложило в 2021–2023 годах сократить траты на содержание Государственной Думы и Совета Федерации на 1,9 млрд рублей. 1K

Общество Стали известны правила посещения театров и цирков в Москве Посетителей с повышенной температурой или симптомами ОРВИ не будут допускать в театры, концертные залы и цирки в Москве, говорится в приказе столичного департамента культуры. 15

Общество В Турции резко выросла заболеваемость коронавирусом В Турции число новых заболевших за последние сутки преодолело отметку в тысячу человек. 1,2K

Авто Nissan показал салон компактного кроссовера Nissan Magnite Новый компактный кроссовер Magnite, созданный компанией Nissan для Индии и других развивающихся стран, дебютировал еще в июле, однако его салон тогда так и остался засекреченным. 3

Экономика Россия выходит из налогового соглашения с Кипром Еще весной Россия уведомила Кипр о внесении изменений в налоговое соглашение, после чего велись переговоры. 1K

Происшествия В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где, предположительно, произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в Министерстве культуры и туризма Турции. 605

Армия и оружие Шойгу подписал приказ о росте окладов у 45 тыс. военных Министр обороны Сергей Шойгу с 1 июля приказом ввел надбавки для 45 тыс. военных, средняя сумма надбавки составит 23 тыс. руб. Об этом сообщает "Звезда" со ссылкой на выступление министра на селекторном совещании в военном ведомстве. 988

Политика Раскрыт украинский подход к особому статусу Донбасса Вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников раскрыл подход страны к особому статусу Донбасса.