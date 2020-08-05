Происшествия
Деловое.ТВМЧС России направляет в Ливан мобильный госпиталь и спасателей
МЧС России сегодня направляет в Ливан мобильный госпиталь, врачей, спасателей Центроспаса. Как отмечает министерство, это делается в рамках гуманитарной акции. Российские специалисты помогут в лечении пострадавших и в ликвидации последствий взрыва в столице этой страны – Бейруте.
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Экономика
Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е
Центробанк 4 августа опубликовал результаты июльского мониторинга максимальных процентных ставок по вкладам в рублях в десяти банках, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц.
РБК 02:30
Политика
Лукашенко заявил о многовекторной политике Белоруссии
"Беларусь не дружит с кем-то против кого-то, мы за многовекторность, последовательную, предсказуемую внешнюю политику", - заявил Лукашенко Александр дополнительно рассказал о реформах, которые необходимо провести в стране.
CT news вчера в 19:32
Происшествия
В результате взрывов в Бейруте погибли по меньшей мере 10 человек
По меньшей мере десять человек погибли и более ста пострадали в результате взрывов в столице Ливана Бейруте, сообщают зарубежные СМИ.
Ридус вчера в 13:19
Общество
Новосибирским семьям с детьми выплатили уже более 11 млрд рублей — ПФР
Новосибирск, 5 августа 2020, 05:17 — REGNUM Более 395 тысяч новосибирских семей уже получили дополнительные выплаты на 543 тысячи детей.
REGNUM вчера в 22:17
Политика
Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян
Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко по телефону обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян, сообщил офис украинского лидера в среду.
РИА Новости 07:58
Происшествия
Ефремов не признал вину в гибели человека в ДТП
Коммерсантъ 05:06
Футбол
ЦСКА продлил контракт с Помазуном и отдал его в аренду
Московский ЦСКА продлил контракт с голкипером Ильей Помазуном и отдал его в аренду в екатеринбургский "Урал", сообщается на официальном сайте столичной команды.
Газета.Ru 07:23
Происшествия
В Москве ограблен коттедж предпринимателя Олега Тинькова
Российская газета 07:53
Экономика
Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совет Федерации
Министерство финансов России предложило в 2021–2023 годах сократить траты на содержание Государственной Думы и Совета Федерации на 1,9 млрд рублей.
Известия вчера в 22:20
Происшествия
Отец пропавшего мальчика с аутизмом умер, узнав о смерти сына
Отец мальчика с аутизмом, который пропал два дня назад в селе Осташево в Подмосковье, скончался, узнав о гибели сына.
Газета.Ru 06:34
Энергетика
Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с марта
Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с 6 марта, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru 04:56
Общество
Стали известны правила посещения театров и цирков в Москве
Посетителей с повышенной температурой или симптомами ОРВИ не будут допускать в театры, концертные залы и цирки в Москве, говорится в приказе столичного департамента культуры.
РИА Новости 07:15
Общество
Гуманитарная операция России в Ливане начнется в ближайшее время
Россия и Ливан согласовывают российскую гуманитарную операцию по ликвидации последствий взрыва в Бейруте, она начнется в ближайшее время.
ТАСС 08:03
Шоу-бизнес
Телеведущий Александр Гордон развелся с четвертой женой
Телеведущий и актер Александр Гордон развелся со своей супругой, 26-летней Нозанин Абдулвасиевой.
BFM.ru 01:33
Происшествия
Ливанская «Хиросима». Бейрут разрушен взрывом конфискованной селитры
Аргументы и Факты 02:23
Общество
Новые авиарейсы из Жуковского в Анталью стартуют с 14 августа
Регулярные рейсы из международного аэропорта Жуковский в турецкую Анталью начнутся уже через девять дней.
Газета Metro 03:58
Общество
В Турции резко выросла заболеваемость коронавирусом
В Турции число новых заболевших за последние сутки преодолело отметку в тысячу человек.
BFM.ru 07:27
Авто
Nissan показал салон компактного кроссовера Nissan Magnite
Новый компактный кроссовер Magnite, созданный компанией Nissan для Индии и других развивающихся стран, дебютировал еще в июле, однако его салон тогда так и остался засекреченным.
Автоновости дня 03:15
Экономика
Россия выходит из налогового соглашения с Кипром
Еще весной Россия уведомила Кипр о внесении изменений в налоговое соглашение, после чего велись переговоры.
Evo-rus.com 01:23
Происшествия
На границе России и Казахстана произошли стычки с участием мигрантов
В Самарской области на границе с Казахстаном произошли столкновения мигрантов из Центральной Азии с сотрудниками Росгвардии, сообщает Telegram-канал Mash.
РБК вчера в 12:09
Общество
Новый стандарт для автомобильных госномеров вступил в силу в России
Car.ru вчера в 03:44
Происшествия
В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель
Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где, предположительно, произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в Министерстве культуры и туризма Турции.
РИА Новости вчера в 09:58
Армия и оружие
Шойгу подписал приказ о росте окладов у 45 тыс. военных
Министр обороны Сергей Шойгу с 1 июля приказом ввел надбавки для 45 тыс. военных, средняя сумма надбавки составит 23 тыс. руб. Об этом сообщает "Звезда" со ссылкой на выступление министра на селекторном совещании в военном ведомстве.
РБК вчера в 05:52
Политика
Раскрыт украинский подход к особому статусу Донбасса
Вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников раскрыл подход страны к особому статусу Донбасса.
Lenta.ru 06:58
Культура
Джорджа Мартина обвинили в расизме и трансфобии
Американского писателя Джорджа Мартина, автора цикла "Песнь Льда и Пламени" (по мотивам которого снят сериал "Игра престолов"), обвинили в расизме и трансфобии.
РЕН ТВ 06:02