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МЧС: астероид диаметром почти 400 м и весом 30 т приблизится к Земле в 2029 году

Весной 2029 года астероид Апофис диаметром почти 400 м и весом около 30 т приблизится к Земле на расстояние, на котором на орбите размещены геостационарные спутники (около 35,7 тыс. км). Об этом говорится в прогнозе Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС, сообщает «РИА Новости».В источнике

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