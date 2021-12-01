Весной 2029 года астероид Апофис диаметром почти 400 м и весом около 30 т приблизится к Земле на расстояние, на котором на орбите размещены геостационарные спутники (около 35,7 тыс. км). Об этом говорится в прогнозе Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС, сообщает «РИА Новости».

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