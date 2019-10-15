Происшествия
Lenta.ruРоссиянам назвали правила выживания в ДТП
Водителям и пассажирам рассказали, как следует действовать при риске возникновения дорожно-транспортного происшествия, чтобы избежать серьезных травм. Об этом говорится в памятке, опубликованной на сайте МЧС России.
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Происшествия
В машине пропавшей в Екатеринбурге девушки нашли кровь
REGNUM вчера в 01:05
Политика
Путин прибыл во дворец короля Саудовской Аравии на переговоры
Президент России Владимир Путин, прибывший в Эр-Рияд с государственным визитом, приехал во дворец короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, где проведет российско-саудовские переговоры.
ТАСС вчера в 07:34
Армия и оружие
Сирийские военные встретились с отступающими силами США
Газета.Ru вчера в 22:59
Армия и оружие
Трамп потребовал от Эрдогана прекратить военные действия в Сирии
Президент США Дональд Трамп позвонил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану и потребовал немедленно прекратить огонь в Сирии, заявил американский вице-президент Майк Пенс, передает Reuters.
РБК вчера в 18:50
Происшествия
В Сети появилось видео с места гибели мэра Абакана
Телеканал "360" опубликовал видео с места ДТП, в котором погиб мэр Абакана Николай Булакин. На кадрах виден искореженный автомобиль.
Газета.Ru вчера в 09:41
Общество
Мать убитой в Саратове девочки обратилась к россиянам
Мать убитой в Саратове девятилетней девочки Елена Киселева записала видеообращение к жителям и властям города.
Газета.Ru вчера в 13:36
Футбол
Тарас Степаненко: «Перепуганный арбитр делал все, что говорил Роналду»
Матч продолжается, но затем к арбитру подбегает Роналду. Он просит его назначить пенальти, что рефери и делает.
ProstoProSport 01:24
Общество
В США запретили криптовалюту Павла Дурова
Петербургский дневник вчера в 04:49
Политика
Глава МИД Украины рассказал об альтернативе «формуле Штайнмайера»
В качестве альтернативы "формуле Штайнмайера" Киеву придется направить треть бюджета на мобилизацию и армию, об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко, сообщает "Страна.ua".
РИА Новости вчера в 23:56
Армия и оружие
ВВС Норвегии столкнулись с трудностями при эксплуатации F-35
Военно-воздушные силы Норвегии столкнулись с трудностями в эксплуатации истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, которые предназначаются для «сдерживания» России.
Известия 13 октября в 23:42
Происшествия
Директор ФБК сообщил о новых массовых обысках у сотрудников в регионах
Правоохранительные органы проводят обыски у активистов штабов оппозиционера Алексея Навального в разных городах России.
Ведомости 01:13
ЖКХ
В России может появиться единая платежка по ЖКУ
Правительство поддержит законопроект о введении единого платежного документа по ЖКУ при условии его качественной доработки.
Известия вчера в 19:15
Происшествия
В Приморье при обрушении дома погибла женщина
В результате обрушения погибла женщина. В доме насчитывалось 90 квартир.
Коммерсантъ вчера в 20:06
Общество
Городская дума Южно-Сахалинска «шикарно» сформировала свой совет
Два новых члена совета городской думы Южно-Сахалинска были одобрены на заседании комитета по регламенту и местному самоуправлению.
Сахалин.Инфо 01:28
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк перевели в реабилитационный центр
Актриса провела в одном из московских медицинских центров около месяца, но из-за отсутствия положительной динамики врачами на общем собрании было принято решение прекратить лечение Заворотнюк и выписать ее из центра.
В курсе.ру вчера в 09:30
Киберспорт
Epic Games может перенести старт 11 сезона в Fortnite
Поклонники игры предположили, что у Epic Games возникли непредвиденные технические трудности, поэтому компания не успела подготовить масштабное обновление перед одиннадцатым сезоном Fortnite.
CyberSport.ru 01:48
Общество
С будущего года в отделениях Сбербанка начнут продавать кофе
Если пилотный проект будет успешным, нововведение распространится на все отделения банка.
Эхо Москвы 01:48
Недвижимость
Хитрость и жадность: почему «просел» по осени рынок московского жилья
Третий квартал на рынке московского жилья выдался загадочным: часть девелоперов так и не смогли ни найти проектного финансирования, ни доказать свое право продавать по старым правилам.
РИА Новости вчера в 02:00
Шоу-бизнес
Алексей Панин оказался в психушке из-за бывшей жены
После разрыва Алексей Панин не виделся с бывшей женой, которая эмигрировала в США, оборвав контакты со всеми знакомыми в России.
Bimru.ru 01:50
Армия и оружие
Сирийская армия начала переброску сил на курдские территории
Сирийские правительственные войска начали переброску сил на север страны, где проходит военная компания турецкой армии и союзных им сил, сообщает сирийское государственное агентство САНА.
РИА Новости 13 октября в 13:35
Футбол
Матч Англии в Болгарии прерывался из-за расистского поведения фанатов
Футбольный матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с участием сборных Англии и Болгарии в Софии дважды прерывался из-за расистского поведения фанатов, сообщает АП.
РИА Новости вчера в 16:36
Происшествия
В Подмосковье избили чемпионку мира по боксу Очигаву
Известия вчера в 10:26
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия вчера в 00:54
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM вчера в 15:12
Экономика
ЦБ оценит риски клиентов банков по принципу «светофора»
Юрлиц поделят на группы риска «по принципу светофора», сказал Ясинский.
РБК 01:03
Шоу-бизнес
Проскурякова ответила на вопрос о второй беременности от Николаева
WMJ.ru вчера в 08:36
Политика
США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
Новая "Северная доктрина" США нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь.
РИА Новости вчера в 20:36
Происшествия
Число жертв тайфуна в Японии достигло 66 человек
Число погибших в результате обрушившегося на Японию тайфуна "Хагибис" выросло до 66 человек, сообщает во вторник телекомпания NHK со ссылкой на данные местных властей.
Интерфакс 01:10
Кино
Роберт Дауни-младший стал новым доктором Дулиттлом
Артист исполнил роль доктора Дулиттла ветеринара, способного понимать язык своих пациентов и разговаривать с ними.
Политическая Экспертиза 13 октября в 17:56
Культура
Букеровская премия присуждена сразу двум писателям
Коммерсантъ вчера в 17:25