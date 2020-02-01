На складе овощебазы в городе Наро-Фоминске Московской области произошёл пожар на площади 5 тыс. кв. м, сообщили в пресс-службе МЧС России.

На складе овощебазы в Наро-Фоминске произошёл пожар

Общество Воспитанник детдома попросил Путина помочь ему вернуться к родным Воспитанник московского детского дома, который стал одним из первых посетителей тематического парка развлечений "Остров мечты", попросил президента России Владимира Путина помочь ему вернуться к родным.

Политика В МИД России рассказали о консультациях с Турцией по Сирии Представители России и Турции на консультациях по Сирии в Анкаре подтвердили нацеленность на снижение напряженности "на земле" при продолжении борьбы с террористами, признанными таковыми СБ ООН.

Экономика Дерипаска назвал «реальную цену» ипотеки «Реальная цена» ипотечного кредитования в России не превышает 5% при официальной текущей ставке в 9%. Об этом написал российский миллиардер Олег Дерипаска в своем Telegram-канале.

Политика Греция заблокировала заявление НАТО в поддержку Турции Греция наложила вето на заявление Североатлантического альянса (НАТО) в поддержку Турции на фоне обострения ситуации в сирийском Идлибе, сообщает газета "Вима".

Шоу-бизнес Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.

Армия и оружие Названа защита российских самолетов в Сирии Михайлов добавил, что в сирийском Идлибе Воздушно-космические силы (ВКС) России используют истребители-бомбардировщики Су-34 и штурмовики Су-25, которые работают ниже, чем Су-24, поскольку бьют по наземным целям и имеют защиту от ПЗРК противника.

Экономика Великобритания рекордно закупила золото в России В физическом выражении экспорт российского золота в Великобританию вырос в 11 раз — с 10,4 до 113,5 тонны.

Здоровье Роспотребнадзор призвал максимально сократить поездки за рубеж Россиянам необходимо по возможности отказаться от поездок за границу или максимально сократить сроки пребывания за рубежом в качестве меры защиты от коронавируса, сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Музыка Леди Гага выпустила клип, снятый на iPhone Американская певица Леди Гага выпустила клип на песню Stupid Love. Ролик она анонсировала в Instagram, но он уже доступен на YouTube.

Космос Прототип корабля Starship Маска взорвался при испытаниях в Техасе Прототип космического корабля Starship для межпланетных полетов разработки частной космической компании SpaceX Илона Маска лопнул при испытаниях в штате Техас.

Происшествия Суд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину.

Общество Что изменится в жизни россиян с 1 марта Закон о ввозе незарегистрированных лекарств С 1 марта 2020 года вступит в силу закон, по которому в Россию разрешается ввозить незарегистрированные в стране лекарства по решению медицинской комиссии.