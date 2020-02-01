Происшествия
RT на русскомНа складе овощебазы в Наро-Фоминске произошёл пожар
На складе овощебазы в городе Наро-Фоминске Московской области произошёл пожар на площади 5 тыс. кв. м, сообщили в пресс-службе МЧС России.
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Общество
Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса
Армия и оружие
Илон Маск заявил о преимуществе беспилотников над F-35
Глава Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что американский истребитель F-35 не будет иметь никаких шансов против беспилотника.
Армия и оружие
США выступают против астанинского формата урегулирования в Сирии
Вашингтон не считает эффективным астанинский формат урегулирования ситуации в Сирии.
Общество
Воспитанник детдома попросил Путина помочь ему вернуться к родным
Воспитанник московского детского дома, который стал одним из первых посетителей тематического парка развлечений "Остров мечты", попросил президента России Владимира Путина помочь ему вернуться к родным.
Политика
В МИД России рассказали о консультациях с Турцией по Сирии
Представители России и Турции на консультациях по Сирии в Анкаре подтвердили нацеленность на снижение напряженности "на земле" при продолжении борьбы с террористами, признанными таковыми СБ ООН.
Происшествия
Три ребенка пострадали в ДТП с автобусом под Ульяновском
Трое детей пострадали в результате аварии с участием автобуса под Ульяновском.
Политика
Украина не станет праздновать День Победы 9 мая
Экономика
Дерипаска назвал «реальную цену» ипотеки
«Реальная цена» ипотечного кредитования в России не превышает 5% при официальной текущей ставке в 9%. Об этом написал российский миллиардер Олег Дерипаска в своем Telegram-канале.
Происшествия
В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером
Столичные полицейские задержали банду аферистов, похищавших деньги и недвижимость умерших людей.
Политика
Греция заблокировала заявление НАТО в поддержку Турции
Греция наложила вето на заявление Североатлантического альянса (НАТО) в поддержку Турции на фоне обострения ситуации в сирийском Идлибе, сообщает газета "Вима".
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Армия и оружие
Десантный корабль «Орск» вошел в Средиземное море
Десантный корабль Черноморского флота (ЧФ) России «Орск» прошел Босфор и вышел в Средиземное море.
Армия и оружие
Названа защита российских самолетов в Сирии
Михайлов добавил, что в сирийском Идлибе Воздушно-космические силы (ВКС) России используют истребители-бомбардировщики Су-34 и штурмовики Су-25, которые работают ниже, чем Су-24, поскольку бьют по наземным целям и имеют защиту от ПЗРК противника.
Политика
Владимир Путин наградил чеченского сенатора Сулеймана Геремеева
Парламентарий является родственником Руслана Геремеева, которого адвокаты семьи Бориса Немцова называют организатором убийства политика.
Экономика
Великобритания рекордно закупила золото в России
В физическом выражении экспорт российского золота в Великобританию вырос в 11 раз — с 10,4 до 113,5 тонны.
Авто
Список облагаемых налогом на роскошь автомобилей стал больше
Армия и оружие
Трое турецких военных погибли в Идлибе в результате удара ВВС Сирии
Трое турецких военнослужащих погибли в результате авиаудара ВВС Сирии в районе населенного пункта Бехун на юге сирийской провинции Идлиб.
Единоборства
Емельяненко о спарринге с Кадыровым: Бил жестко с обеих рук
Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко на своей странице в Instagram поделился фотографиями и прокомментировал тренировочный поединок против Рамзана Кадырова.
Здоровье
Роспотребнадзор призвал максимально сократить поездки за рубеж
Россиянам необходимо по возможности отказаться от поездок за границу или максимально сократить сроки пребывания за рубежом в качестве меры защиты от коронавируса, сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Музыка
Леди Гага выпустила клип, снятый на iPhone
Американская певица Леди Гага выпустила клип на песню Stupid Love. Ролик она анонсировала в Instagram, но он уже доступен на YouTube.
Космос
Прототип корабля Starship Маска взорвался при испытаниях в Техасе
Прототип космического корабля Starship для межпланетных полетов разработки частной космической компании SpaceX Илона Маска лопнул при испытаниях в штате Техас.
Происшествия
Суд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД
Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину.
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 марта
Закон о ввозе незарегистрированных лекарств С 1 марта 2020 года вступит в силу закон, по которому в Россию разрешается ввозить незарегистрированные в стране лекарства по решению медицинской комиссии.
Общество
Описано состояние завезшего коронавирус в Азербайджан россиянина
Врачи описали состояние россиянина, заразившегося коронавирусом SARS-CoV-2 и завезшего его в Азербайджан из Ирана.
Биатлон
СБР попросил IBU предоставить официальную позицию по делу Логинова
Союз биатлонистов России (СБР) попросил Международный союз биатлонистов (IBU) предоставить официальную позицию по делу российского спортсмена Александра Логинова, передает ТАСС.
Общество
В Росгидромете рассказали о температурных аномалиях в начале марта
Выше нормы на 5-6 градусов температура воздуха ожидается в Тверской, Ивановской, Владимирской и Костромской областях.
Экономика
Когда инвесторам стоит начать покупать акции
Хорошая новость для инвесторов заключается в том, что исторически подобные условия приводили к положительной доходности для тех участников рынка, которые не поддавались панике и продолжали держать акции.
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас и Анна Курникова назвали дочь русским именем
Напомним, что дочь Курниковой и Иглесиаса родилась 30 января и стала третьим ребенком пары.