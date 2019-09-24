Общество
Российская газетаМЧС ликвидирует более 500 своих учреждений
578 учреждений МЧС ликвидируют до конца года в рамках реорганизации. С 2020 года ведомство переходит на новую организационно-штатную структуру, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.
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с чего всё началось
МЧС России с 2020 года перейдет на новую организационно-штатную структуру, в рамках реорганизации до конца года будут ликвидированы как юрлица 578 учреждений ведомства. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе МЧС.ТАСС13:39
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Почти 600 учреждений МЧС РФ ликвидируют до конца года для повышения эффективности ведомства
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