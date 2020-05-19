«В рамках поручения президента Владимира Путина МЧС России направляет в Республику Дагестан группировку специалистов и технику для проведения специальной обработки на территории региона в связи со сложной эпидемиологической обстановкой»,— сообщили в МЧС.

МЧС направило в Дагестан специалистов и технику для дезинфекции

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