Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъМЧС направило в Дагестан специалистов и технику для дезинфекции

«В рамках поручения президента Владимира Путина МЧС России направляет в Республику Дагестан группировку специалистов и технику для проведения специальной обработки на территории региона в связи со сложной эпидемиологической обстановкой»,— сообщили в МЧС.
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В Дагестан выдвинулась спецтехника МЧС из Ростова и Ногинска

РИА Новости03:31

Ростовские и ногинские спасатели займутся дезобработкой в Дагестане

РИА Дагестан05:37

МЧС России проведет масштабную дезинфекцию соцобъектов в Дагестане

Голос Эренлара05:12

В Дагестане сотрудники МЧС провели дезинфекцию около 700 тыс. кв. м территорий

ТАСС06:59

Специалисты МЧС из Ростова-на-Дону и Ногинска проведут дезинфекцию объектов в Дагестане

Слово и Дело04:21

В Дагестан прибудет группа специалистов МЧС России для проведения масштабной дезинфекции

Mirmol.ru04:05

Сотрудники МЧС провели дезинфекцию многоквартирного дома

Голос времени17 мая в 17:31
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Наука

Эффективность масок от коронавируса доказали тесты на хомяках

Доказать высокую эффективность медицинских масок в борьбе с COVID-19 ученым из Университета Гонконга помогли лабораторные хомяки.
ToDay News Ufa вчера в 02:26
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Происшествия

В Подмосковье задержана женщина, подозреваемая в убийстве младенца

Российская газета 06:58
46
Шоу-бизнес

Бриллианты Юлии Началовой оказались у Анны Исаевой

Бриллианты и другие вещи, принадлежавшие покойной Юлии Началовой, оказались у ее «сестрички» Анны Исаевой.
Дни24 04:23
1
Здоровье

В России приостановили плановую вакцинацию из-за коронавируса

Министерство здавоохранения приостанавливает плановую вакцинацию среди взрослых россиян из-за распространения коронавируса, заявил замглавы ведомства Олег Гриднев.
РИА Новости 04:46
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Армия и оружие

Военные ПНС отбили военную базу Аль-Ватия у войск Хафтара в Ливии

Триполи, 18 мая 2020, 15:37 — REGNUM Глава ливийского Правительства национального согласия (ПНС) Файез Сарадж приветствовал захват авиабазы Аль-Ватия, ранее контролируемой Ливийской национальной армией (ЛНА), возглавляемой Халифой Хафтаром.
REGNUM вчера в 08:37
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Политика

МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил

МИД Японии в докладе «Синяя книга по дипломатии» назвал южные Курилы японской территорией, передает газета Sankei Shimbun.
Коммерсантъ 03:38
1,1K
Общество

Нижегородская область вышла на первый этап снятия ограничений

Нижегородская область выходит на первый этап снятия ограничений, жителям региона разрешены пробежки и прогулки на расстоянии 1 километра от дома по 2 часа в сутки, сообщил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 01:18
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Политика

СБУ проверит интервью Гордона с Поклонской и Гиркиным

Служба безопасности Украины проверит интервью журналиста Дмитрия Гордона с экс-прокурором Крыма и депутатом Госдумы РФ Натальей Поклонской и с экс-главой минобороны самопровозглашенной ДНР Игорем Гиркиным (Стрелковым).
Piter.tv 03:43
5
Происшествия

В Саратовской области 14-летняя девочка упала с крыши многоэтажки

Установлено, что 18 мая текущего года, 14-летняя ученица одной из школ в городе Вольск упала с крыши многоэтажного дома.
REGNUM 03:57
5
Общество

Жители Красноярского края сняли на видео падение метеорита

На юге Красноярского края упал метеорит. Видео этого явления было опубликовано в сообществе «ЧП Канск» в социальной сети «ВКонтакте».
Коммерсантъ 06:38
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Общество

Синоптик рассказал, когда в Москву придет 25-градусное тепло

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что с наступлением июня температура воздуха в столице поднимется до 20-25 градусов.
Москва 24 вчера в 23:07
20
Происшествия

Под Волгоградом коронавирус выявили у пациентов психинтерната

Волгоград, 19 мая 2020, 13:06 — REGNUM Вспышку коронавируса зафиксировали среди пациентов Жирновского психоневрологического интерната Волгоградской области.
REGNUM 06:06
9
Общество

Более трети россиян не планируют делать прививку от коронавируса

Каждый четвертый заявил, что сделал бы такую прививку. При этом о нежелании прививаться сообщили более трети участников опроса (35%).
Мойка78 06:24
45
Политика

Путин объяснил отсутствие единого тарифа на транзит газа в ЕАЭС

Президент РФ Владимир Путин заявил, что единый тариф на транспортировку газа может существовать только на едином рынке, однако пока такой интеграции в Евразийском экономическом союзе нет.
BFM.ru 07:06
95
Общество

Генпрокуратура выявила новые фейки о предназначении коронавируса

По сообщению ТАСС со ссылкой на официального представителя Генпрокуратуры России Андрея Иванова, на различных ресурсах были выявлены видеозаписи, в которых говорится, что COVID-19 был создан для запугивания людей, чтобы «загнать их под вакцинацию» и чипировать их.
RuNews24.ru 06:56
1
Экономика

Биржа NASDAQ планирует ужесточить правила IPO из-за китайских компаний

Нью-йоркская биржа NASDAQ собирается обнародовать новые ограничения на первичное публичное размещение акций (IPO), что затруднит IPO некоторых китайских компаний, передает Reuters со ссылкой на источники.
Коммерсантъ вчера в 22:52
Общество

Объяснена низкая смертность от коронавируса в России

Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
РИА Новости вчера в 07:33
424
Происшествия

Продавец магазина в Москве избил покупателя из-за кашля

Продавец одного из московских магазинов избил посетителя, сообщает телеканал РЕН ТВ.
РИА Новости 06:32
1
Политика

Аверьянов: в январе Путин предотвратил госпереворот олигархов

Отставкой правительства во главе с Дмитрием Медведевым президент России Владимир Путин "сломал" бунт олигархов, целью которого был государственный переворот.
Pravda.Ru 17 мая в 08:48
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Экономика

Бизнес Чичваркина может испытывать финансовые трудности, сообщают СМИ

РИА Новости вчера в 10:26
40
Происшествия

Стрелявший из окна дома в Москве задержан

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который стрелял из окна дома на юго-востоке Москвы, передает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
Газета.Ru вчера в 14:59
102
Общество

Биолог спрогнозировала сроки окончания эпидемии коронавируса в России

Москва, 19 мая 2020, 08:27 — REGNUM Эпидемия коронавируса в России закончится в августе при условии закрытия границы и отсутствия новых вспышек заражения.
REGNUM 01:27
169
Здоровье

В Волгоградской области создается современный инфекционный кластер

ГТРК Волгоград-ТРВ 05:00
Общество

Омский губернатор спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 в регионе

"Пик (заболеваемости коронавирусом), по данным специалистов, прогнозируется примерно к концу мая, с учётом той динамики заболевших (которая есть сейчас), мы рассчитываем, что к началу июня мы выйдем на плато, и тогда мы можем вести речь уже о снятии ограничений", - предположил губернатор Омской области, отвечая на вопрос журналистов в ходе пресс-конференции, которая прошла в онлайн-режиме.
РИА Новости 02:07
51
Шоу-бизнес

Представитель Гагариной прокомментировал сообщения о ее разводе

Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал информацию о том, что она якобы ушла от мужа, фотографа Дмитрия Исхакова.
Lenta.ru вчера в 20:14
84
Общество

В Сочи с 1 июня могут открыть некоторые пляжи

В Сочи с 1 июня могут открыть некоторые пляжи. Об этом ТАСС сообщили в администрации Сочи.
ГТРК Псков вчера в 11:03
130
Экономика

Россиянам дали советы по избавлению от долгов

Россиянам дали советы по избавлению от долгов: эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Елена Кисмина рассказала РИА Новости, как правильно избавляться от долгового бремени.
Lenta.ru 17 мая в 22:45
503
Наука

Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди

Ученые США и Швейцарии нашли антитела, нейтрализующие SARS-CoV-2, в организме людей, переболевших SARS в 2003 году.
Lenta.ru 03:26
87
Общество

На заводе-изготовителе сгоревших аппаратов ИВЛ сменилось руководство

На Уральском приборостроительном заводе (УПЗ; входит в холдинг КРЭТ «Ростеха»), который производит аппараты искусственной вентиляции легких ИВЛ «Авента-М», второй раз за две недели назначен новый временный гендиректор, им стал Александр Морозов.
Коммерсантъ вчера в 10:08
15
Общество

Первый канал показал сюжет о «праздновании новоселья» военных в Подмосковье; квартиры находятся в металлических контейнерах

Медиазона 06:09
Как работают Яндекс.Новости?
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