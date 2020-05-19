МЧС России направляет в Дагестан группу специалистов и техники для масштабной дезинфекции, в том числе социальных объектов. Это делается в рамках поручения президента Владимира Путина.

Энергетика Чубайс сравнил нефтяной рынок с дохлой лошадью Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс, вспоминая о недавнем обвале цен на нефтяном рынке, вспомнил известную ковбойскую поговорку о дохлой лошади. 1K

Политика Гордон объяснил интервью с Поклонской и Стрелковым заданием спецслужб Украинский журналист Дмитрий Гордон в обращении на своем YouTube канале заявил, что интервью с депутатом Госдумы Натальей Поклонской и бывшим министром обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорем Гиркиным (Стрелковым) были сделаны в сотрудничестве со спецслужбами Украины.

Общество Бывшие акционеры ЮКОСа добились ареста российских водочных брендов Экс-акционеры ЮКОСа наложили арест в юрисдикции Нидерландов на водочные торговые марки «Столичная» и «Московская», принадлежащие России через федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт». 2,1K

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Общество Минпросвещения рекомендовало открыть летние лагеря с 1 июля Минпросвещения рекомендует начать летнюю оздоровительную кампанию в регионах с 1 июля, сообщила заместитель директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха ведомства Янина Голубева, передает «РИА Новости». 4

Общество Министр труда дал прогноз по росту безработицы Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что Россия движется по сценарию, согласно которому уровень зарегистрированной безработицы может вырасти до 2,5 млн человек, а уровень безработицы по методике Международной организации труда – до 5,3 миллиона. 31

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Общество Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации. 921

Политика Совет Печоры принял отставку Натальи Паншиной Как сообщили "Комиинформу" в администрации муниципального района, сегодня, 19 мая, на внеочередном заседании сессии единогласно совет Печоры принял досрочное сложение полномочий главы - руководителя администрации Натальи Паншиной. 3