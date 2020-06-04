Общество
РБКМЧС нашло способ ликвидировать последствия утечки топлива в Норильске
МЧС определилось, как ликвидировать загрязнение в Норильске, образовавшееся из-за утечки нефтепродуктов на ТЭЦ-3. Об этом заявил глава МЧС России Евгений Зиничев, передает ТАСС.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко отправил правительство в отставку.
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Продолжаются споры о том, насколько технологически новым является запущенный к МКС космический корабль Crew Dragon.
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Kia представила европейскую версию обновленного хэтчбека Picanto
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Восемь домов ушли в море в результате мощного оползня на севере Норвегии.
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Президент Владимир Путин может выступить с очередным обращением к россиянам после голосования по поправкам к Конституцию, пишет РБК со ссылкой на свои источники, близкие к администрации президента.
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Кино
Екатерина Гусева рассказала, почему избегала работать с Безруковым
43-летняя российская актриса Екатерина Гусева, которую отечественный зритель до сих пор помнит в первую очередь как Ольгу, жену Саши Белого из "Бригады", рассказала, почему какое-то время избегала съемок с Сергеем Безруковым.
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Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне – одна связана с Днем России, вторая – с проведением парада Победы.
Газета.Ru 06:03
Технологии
Названы основные признаки прослушки смартфонов
Как распознать, что телефон стоит на прослушке, объяснил глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
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Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости 02 июня в 16:30
Происшествия
СК возбудил уголовное дело о халатности после ЧП в Норильске
СК возбудил уголовное дело о халатности из-за "несвоевременного информирования" о чрезвычайной ситуации с разливом топлива в Норильске, сообщило ведомство на своем сайте.
РИА Новости 05:43
Происшествия
В Пермском крае прорвало нефтепровод
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Коммерсантъ 04:41
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В «Слуге народа» заявили о неприемлемости условий новой программы МВФ
Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия отметил, что ряд условий по новой кредитной программе Международного валютного фонда (МВФ) не будут поддержаны украинским обществом и парламентом.
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Общество
Губернатор Кубани продлил режим карантина до 21 июня
В четверг днем на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что режим карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, будет продлен до 21 июня.
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Общество
Перечислены факторы наступления второй волны коронавируса
Заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова перечислила факторы наступления второй волны коронавируса в разговоре с РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 23:39
Армия и оружие
Появилось видео применения бетонобойной штурмовой бомбы
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Армия и оружие
Американцы составили список экстремальных подлодок России
Всего планируется построить еще шесть подводных крейсеров данного класса. Также в рейтинг вошла подлодка «Белгород».
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Политика
В МВД анонсировали новый правовой режим для проживания мигрантов
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Дизайнер Артемий Лебедев снялся в ролике RT о поправках в Конституцию, поскольку был уверен, что инициатива об «обнулении» сроков правления Владимира Путина не относится к этим поправкам.
Sostav.ru вчера в 05:25
Армия и оружие
Полковник избил солдат за выстрел по машине охраны Асада
Во Владикавказе осудили полковника мотострелковой бригады Евгения Телешева за то, что он избил двух своих подчиненных, один из которых, будучи в командировке в Сирии, выстрелил по машине охранников президента страны Башара Асада, сообщает «Коммерсант».
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Пригожин назвал Охлобыстина трусом
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Армия и оружие
В России определили условия применения ядерного оружия
Президент России Владимир Путин подписал указ об Основах государственной политики в области ядерного сдерживания, в котором прописаны условия применения ядерного оружия.
Газета.Ru 02 июня в 11:54