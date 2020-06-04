МЧС определилось, как ликвидировать загрязнение в Норильске, образовавшееся из-за утечки нефтепродуктов на ТЭЦ-3. Об этом заявил глава МЧС России Евгений Зиничев, передает ТАСС.

Общество «Тинькофф» заключил крупнейшую сделку аренды для штаб-квартиры Компания AFI Development и группа "Тинькофф" подписали соглашение сроком на 12 лет об аренде строящегося бизнес-центра AFI Square на улице Грузинский Вал. 102

Космос При создании Crew Dragon Илон Маск пошел на серьезный риск Продолжаются споры о том, насколько технологически новым является запущенный к МКС космический корабль Crew Dragon.

Авто Kia представила европейскую версию обновленного хэтчбека Picanto В мае компания Kia представила обновлённый хэтчбек Morning для корейского рынка.

Общество Собянин оценил затраты Москвы на борьбу с коронавирусом Затраты на борьбу с пандемией в Москве обошлись почти в 250 миллиардов рублей, заявил мэр столицы Сергей Собянин. 12

Политика Путин обратится к россиянам после голосования по Конституции Президент Владимир Путин может выступить с очередным обращением к россиянам после голосования по поправкам к Конституцию, пишет РБК со ссылкой на свои источники, близкие к администрации президента. 1,6K

Происшествия Саратовский адвокат подозревается в миллионной взятке Как выяснило следствие, в действительности защитник не собирался передавать деньги в качестве взятки, а намеревался распорядиться ими по своему усмотрению.

Путешествия Гендиректор санатория рассказал, как туристам попасть на отдых в Сочи Глава управления безопасности Елена Лысенко рассказала в среду, что Ростуризм и Роспотребнадзор обсуждают смягчение требования к санаторно-курортным учреждениям о том, что все туристы должны предоставлять справки об отсутствии коронавируса и отсутствии контактов с заболевшими. 826

Кино Екатерина Гусева рассказала, почему избегала работать с Безруковым 43-летняя российская актриса Екатерина Гусева, которую отечественный зритель до сих пор помнит в первую очередь как Ольгу, жену Саши Белого из "Бригады", рассказала, почему какое-то время избегала съемок с Сергеем Безруковым. 79

Общество Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне – одна связана с Днем России, вторая – с проведением парада Победы. 394

Технологии Названы основные признаки прослушки смартфонов Как распознать, что телефон стоит на прослушке, объяснил глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. 219

Общество Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров. 2,1K

Происшествия В Пермском крае прорвало нефтепровод В Оханском районе Пермского края произошла авария на магистральном нефтепроводе Холмогоры—Клин, утечка нефти составила 10 куб. м. Как сообщает региональное управление МЧС, на месте аварии работают 34 человека, несколько единиц техники. 6

Политика В «Слуге народа» заявили о неприемлемости условий новой программы МВФ Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия отметил, что ряд условий по новой кредитной программе Международного валютного фонда (МВФ) не будут поддержаны украинским обществом и парламентом. 89

Общество Губернатор Кубани продлил режим карантина до 21 июня В четверг днем на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что режим карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, будет продлен до 21 июня. 118

Общество Перечислены факторы наступления второй волны коронавируса Заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова перечислила факторы наступления второй волны коронавируса в разговоре с РИА Новости. 373

Политика Лебедев объяснил участие в ролике RT о поправках в Конституцию Дизайнер Артемий Лебедев снялся в ролике RT о поправках в Конституцию, поскольку был уверен, что инициатива об «обнулении» сроков правления Владимира Путина не относится к этим поправкам. 33

Армия и оружие Полковник избил солдат за выстрел по машине охраны Асада Во Владикавказе осудили полковника мотострелковой бригады Евгения Телешева за то, что он избил двух своих подчиненных, один из которых, будучи в командировке в Сирии, выстрелил по машине охранников президента страны Башара Асада, сообщает «Коммерсант». 2