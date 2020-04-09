Взрыв в многоэтажном офисном здании в Москве произошел из-за разгерметизации кислородного баллона. Об этом сообщили в столичном ГУ МЧС 9 апреля.

МЧС назвало причину взрыва в бизнес-центре в Москве

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Здоровье Пандемия коронавируса. Актуальные новости на 9 апреля На утро 9 апреля стало известно о 1,484 млн диагностированных случаях заражения. При этом выздоровели уже 329 тыс. человек.

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