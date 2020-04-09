Происшествия

ИзвестияИзвестияМЧС назвало причину взрыва в бизнес-центре в Москве

Взрыв в многоэтажном офисном здании в Москве произошел из-за разгерметизации кислородного баллона. Об этом сообщили в столичном ГУ МЧС 9 апреля.
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МЧС уточнило, что взрыв в БЦ в Москве случился в бойлерной на 10-м этаже

Интерфакс07:34

Перегородки разрушены на одном этаже в столичном бизнес-центре после разрыва газового баллона

Вечерняя Москва08:41

10 человек ищут рядом с местом взрыва в бизнес-центре в Москве

Москва 2407:41

Опубликовано видео с места взрыва в бизнес-центре в Москве

РИА Новости07:56

МЧС: В здании БЦ «Панорама» в центре Москвы произошел хлопок в бойлерной

Агентство Москва07:25

Источник сообщил о пяти пострадавших при взрыве в бизнес-центре в Москве

ТАСС09:52

Источник: более 10 машин пострадали от взрыва на Брестской в Москве

Телеканал 360°09:09
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Общество

Власти Москвы начали выплату пособий по безработице с доплатой

«Максимальный размер пособия по безработице с московской доплатой составит 19 500 рублей в месяц, в том числе 12 130 рублей — федеральное пособие, 7 370 рублей — доплата из бюджета Москвы», — сообщил градоначальник в своем блоге.
Известия 08:14
Общество

Названы регионы, где выявлены новые случаи заражения коронавирусом

За сутки в 50 регионах России подтвердились 1459 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости 04:40
Общество

В Москве ограничили посещение кладбищ из-за коронавируса

Режим посещения московских кладбищ будет ограничен до окончания действия режима повышенной готовности, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте.
РБК 10:13
Шоу-бизнес

Болеющую пневмонией Бабкину поместили в закрытый инфекционный бокс

iReactor 09:50
Здоровье

Пандемия коронавируса. Актуальные новости на 9 апреля

На утро 9 апреля стало известно о 1,484 млн диагностированных случаях заражения. При этом выздоровели уже 329 тыс. человек.
Вечерний курьер 03:19
Происшествия

В Пятигорске мужчина взял в заложники сестру и ее детей

РИА Новости 09:47
Политика

Путин намерен посмотреть работу ВТС в рамках ограничений по COVID-19

Президент России Владимир Путин на заседании комиссии ВТС сообщил, что намерен посмотреть, как идёт работа предприятий в рамках ограничений, связанных с карантином из-за коронавируса.
РИА Новости 08:40
Энергетика

Саудовская Аравия желает от России большего сокращения добычи нефти

Саудовская Аравия рассчитывает, что Россия согласится на большее сокращение добычи нефти, чем на 1,6 млн баррелей в сутки.
Газета.Ru 08:41
Здоровье

Как рожать при коронавирусе: Минздрав написал правила для осмотра беременных и младенцев

Согласно методичке, потенциально инфицированным младенец считается не только если у матери был подтвержден диагноз «коронавирус», но и если она ранее контактировала с зараженными и находилась в карантине.
Новости Перми 59.ru 07:38
Общество

Школы Хабаровска объявили о досрочном завершении учебного года

iReactor 02:54
Политика

Дмитрий Овсянников лишился партбилета

Поводом для исключения стало грубое поведение Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска — он нагрубил сотрудникам полиции, был задержан и обвинен в мелком хулиганстве.
Коммерсантъ вчера в 11:33
Происшествия

СК возбудил дело о расстрелах эсэсовцами жителей Ростовской области

Следственный комитет по архивным материалам возбудил уголовное дело об убийстве более 30 тыс. жителей Ростовской области эсэсовцами в 1942—1943 годах.
RT на русском 10:06
Общество

В Москве выписали первые штрафы за нарушение самоизоляции

В Москве выписали первые штрафы за нарушение режима самоизоляции, сообщила РБК пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
РБК 09:31
Космос

Ракета с новым экипажем МКС стартовала с Байконура

В 11:05 (мск) с космодрома Байконур к МКС стартовала российская ракета-носитель «Союз-2.1а» (на двигателе, изготовленном на «ОДК-Кузнецов») с пилотируемым кораблем «Союз МС-16».
Коммерсантъ 04:32
Авто

В сети показали, как смотрелся «Москвич-2141» для Франции

Производство «Москвича-2141» осуществлялось с 1986 по 1998 годы.
CarsWeek.ru 08:36
Общество

Школьникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ в 2020 году

Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что предметов по выбору на Основном государственном экзамене в этом году не будет.
Газета.Ru 09:24
Финансы

Международные резервы РФ за две недели выросли до $564,4 млрд

Целевой уровень ЦБ по международным резервам составляет $500 млрд.
ТАСС 09:06
Общество

Министр здравоохранения Коми подал в отставку

Министр здравоохранения Республики Коми Дмитрий Березин сообщил в четверг ТАСС, что подал в отставку.
ТАСС 08:09
Общество

Российский Ан-124 доставил медицинские маски и комбинезоны в Польшу

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил в Facebook, что российский Ан-124 привез в страну медицинские маски и защитные комбинезоны.
Аргументы и Факты вчера в 09:26
Энергетика

Белоруссия запросила у России снижения цены на газ в 2020 году

«Белорусская сторона инициировала перед ПАО «Газпром» вопрос о пересмотре в сторону снижения стоимости поставляемого в 2020 году в Беларусь природного газа», — приводит БЕЛТА слова министра.
RT на русском 06:47
Политика

Путин обратился к россиянам из-за коронавируса словами «выбора нет»

Президент России Владимир Путин обратился к нации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции словами «выбора нет», сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск вчера в 14:15
Здоровье

Минздрав обновил список лекарств для лечения коронавируса

Минздрав России выпустил пятую версию методических рекомендаций (.pdf) по противодействию коронавирусу.
Коммерсантъ 05:28
Общество

Обновлена карта заражений коронавирусом в Нижегородской области

Опубликована обновленная карта заражений коронавирусом в Нижегородской области на 9 апреля.
Открытый Нижний 09:17
Интернет

Google запретила сотрудникам пользоваться Zoom

Google запретила сотрудникам использовать программу Zoom на корпоративных компьютерах.
TechFusion 08:05
Энергетика

Саудовская Аравия приобрела акции нефтегазовых компаний Европы

Саудовская Аравия приобрела акции нефтегазовых компаний Европы на $1 млрд.
АК&М 09:54
Общество

Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Известия вчера в 05:43
Политика

В Швеции призвали ввести санкции против России в ПАСЕ

Шведские парламентарии призвали возобновить санкции против России в рамках ПАСЕ.
Газета.Ru 07:00
Общество

В Москве изменили правила госпитализации пациентов с коронавирусом

Участники созданного в Москве Клинического комитета по борьбе с коронавирусом предложили изменить правила госпитализации пациентов.
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Происшествия

На Урале семья с тремя детьми спряталась от коронавируса в лесу

Российская газета 09:34
Общество

На нарушителей самоизоляции в Москве составили более 400 протоколов

Столичные правоохранительные органы составили сотни протоколов об административных правонарушениях в период действия режима самоизоляции, сообщил начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Москве Владимир Васенин.
Интерфакс 09:52
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