Происшествия

РБКРБКВ здании МИД произошло задымление

В здании МИД России на Смоленской площади произошло задымление. Об этом говорится в официальном Twitter ведомства.
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Короткое замыкание без возгорания произошло в здании МИД в центре Москвы

Агентство Москва16:40

Задымление в здании МИД локализовали

РИА Новости16:41

Пожарные установили причину задымления в здании МИД РФ

Москва 2416:33

Возгорание в здании МИД локализовано

Интерфакс16:54

Спасатели объяснили задымление в здании МИД на Смоленке

Вечерняя Москва16:52

В МЧС сообщили, что в здании МИД РФ произошло короткое замыкание без возгорания

ТАСС16:38

В результате задымления в здании МИД есть пострадавший

РЕН ТВ15:41
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Политика

В США прокомментировали заявление КНДР о провале переговоров

Ранее посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гиль заявил о провале рабочих переговоров с США, которые проходили в Швеции.
RT на русском 16:21
Общество

Россияне назвали необходимый для счастья уровень зарплаты

Как передаёт ТАСС со ссылкой на опрос, мужчинам при этом нужно почти на треть больше, чем женщинам: 181 тыс. и 138 тыс. рублей соответственно.
RT на русском вчера в 01:28
Политика

Марш в поддержку независимости Шотландии собрал более 200 тыс. человек

В столице Шотландии Эдинбурге в субботу, 5 октября, состоялся марш в поддержку независимости страны от Великобритании, который собрал более 200 тыс. участников, сообщает Би-би-си со ссылкой на организаторов акции, движение All Under One Banner («Все под одним знаменем»).
РБК 14:49
Экономика

В Азербайджане рассказали об объёмах торговли с Россией

«В прошлом году объём торговли между нашими странами составил $2,5 млрд, и осуществляемые в этой области последовательные и системные меры дают полное основание говорить, что в 2019 году товарооборот составит $3 млрд», — заявил Мустафаев.
RT на русском 15:05
Футбол

Хохлов ушел в отставку с поста главного тренера «Динамо»

РЕН ТВ 09:57
Политика

Представители Киева посетят Донбасс на следующей неделе

Известия 17:02
Здоровье

Главврач саратовской больницы уволен за перевозку пациентов с овощами

Российская газета 01:55
Политика

Венгрия начала массово отбирать выданные украинцам паспорта

Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, выданные жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами.
Известия 06:04
Армия и оружие

В ВКС России оценили сроки принятия решения об ответном ядерном ударе

Известия 15:35
Политика

Белых заявил, что Медведев «ни за кого в жизни не пытался заступиться»

Белых был назначен губернатором Кировской области в декабре 2008 года, в 2014 году его избрали на второй срок.
РБК 03:00
Политика

Путин допустил продление контракта с Украиной по транзиту газа

Президент России Владимир Путин заявил, что страна готова заключить новый договор с Украиной по транзиту газа по нормам европейского законодательства.
Pravda.Ru 03 октября в 08:00
Происшествия

Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника

Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости 12:25
Футбол

Дебютный гол Азара помог «Реалу» переиграть «Гранаду»

Газета.Ru 11:59
Футбол

«Витесс» Слуцкого обыграл «Утрехт» в матче чемпионата Нидерландов

"Витесс", главным тренером которого является россиянин Леонид Слуцкий, победил "Утрехт" в домашнем матче девятого тура чемпионата Нидерландов по футболу.
РИА Новости 15:56
Армия и оружие

Пентагон прокомментировал планы Турции начать операцию в Сирии

Известия 15:16
Армия и оружие

Авиация НАТО опубликовала снимок Су-34 в рамке прицела

Рифей-Пермь вчера в 15:41
Шоу-бизнес

Дочь Кончаловского и Толкалиной помолвилась со своим избранником

Дочь Кончаловского и Толкалиной помолвилась со своим избранником Родители девушки уже давно одобрили ее выбор.
Экспресс газета 13:31
Армия и оружие

Спрогнозирован сценарий ядерной войны в 2025 году

К 2025 году Индия и Пакистан накопят от 400 до 500 единиц ядерного вооружения, в случае ядерной войны между двумя странами в течение недели погибнут от 50 до 125 млн человек, сообщает портал Ars Technica со ссылкой на исследование американских ученых.
REGNUM 12:33
Шоу-бизнес

Несколько зрителей возмутились организацией концерта Чумакова в Нур-Султане

Десять зрителей концерта российского исполнителя Алексея Чумакова в Нур-Султане сдали билеты, возмущаясь организаторами мероприятия.
REGNUM 01:21
Игры

Российский PS Store вернул страницу с Call of Duty: Modern Warfare

CyberSport.ru вчера в 14:04
Происшествия

В МЧС назвали способы отпугивания агрессивных собак

Известия вчера в 21:54
Экология

Зима в России стала короче, заявили в Гидрометцентре

Зимний период в средней полосе России постепенно сокращается, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд "Российской газете".
РИА Новости 05:26
Наука

Имплантированные в мозг птиц воспоминания научили их петь

Индикатор 03 октября в 16:26
Футбол

Головин получил красную карточку в матче «Монако» с «Монпелье»

На 82-й минуте россиянин получил вторую желтую карточку и досрочно завершил игру.
Вести.Ru 16:39
Общество

Принц Гарри подал новый иск к таблоидам

Внук Елизаветы II принц Гарри подал в суд на владельцев таблоидов Тне Sun и Daily Mirror и обвинил их во взломе его телефона и перехвате голосовых сообщений, пишет Guardian.
Интерфакс вчера в 15:59
Шоу-бизнес

Половина лица Бочкаревой парализована после скандала с наркотиками

Здоровье актрисы Натальи Бочкаревой заметно ухудшилось после задержания полицией.
Народные новости 03 октября в 19:04
Происшествия

Опубликовано видео с места убийства студентки в Домодедово

РИА Новости 11:44
Политика

Медведев прокомментировал идею вернуть на Кубу военный контингент

Председатель правительства Дмитрий Медведев прокомментировал разговоры о возможности вернуть на Кубу военную бригаду, как в советские годы.
РИА Новости 09:41
Транспорт

Четыре радиальные линии метро планируют продлить в Москве

Интерфакс 03:57
Единоборства

Нурмагомедов пошутил над Конором Макгрегором

РЕН ТВ 12:06
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