Происшествия

РБКРБКМЧС назвало причину задымления в здании МИД

Пресс-служба МИДа написала затем в Twitter, что «очаг, вызванный коротким замыканием, локализован». В ведомстве также сообщили, что пострадавших не было и поблагодарили МЧС за оперативность. Ранее МИД сообщил, что в одном из флигелей его здания произошло задымление.
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Возгорание в здании МИД локализовано

Интерфакс16:54

МИД РФ поблагодарило МЧС за оперативное реагирование на вызов

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МИД поблагодарил МЧС за оперативное реагирование на ситуацию с задымлением

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Задымление в здании МИД локализовали

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