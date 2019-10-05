Происшествия
РБКМЧС назвало причину задымления в здании МИД
Пресс-служба МИДа написала затем в Twitter, что «очаг, вызванный коротким замыканием, локализован». В ведомстве также сообщили, что пострадавших не было и поблагодарили МЧС за оперативность. Ранее МИД сообщил, что в одном из флигелей его здания произошло задымление.
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