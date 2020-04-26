Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиМЧС назвало условия нарушения режима самоизоляции

МЧС рекомендует строго соблюдать режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса, покидать место изоляции можно только в исключительных случаях при угрозе жизни.
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В МЧС назвали позволяющие нарушить режим самоизоляции ситуации

РБК22:42

В МЧС рассказали о критических случаях, когда можно нарушить самоизоляцию

Газета.Ru20:20

МЧС РФ рассказало о ситуациях для нарушения режима самоизоляции

Вести.Ru21:36

В МЧС напомнили о критических случаях для нарушения самоизоляции

Lenta.ru21:20

В МЧС пояснили, в каких случаях можно покинуть место самоизоляции

Московский Комсомолец20:38

В МЧС рассказали, в каких случаях можно покинуть место самоизоляции

ТАСС22:17

МЧС назвало условия нарушения режима самоизоляции

РИА Новости20:13
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Общество

Собчак объяснила решение приобрести долю в крабовом бизнесе

РБК 17:22
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Шоу-бизнес

Максим Ержан высказался о случившемся на «Голос. Дети»

Позже результаты были пересмотрены и победителями признали всех участников финала.
Paparazzi.ru вчера в 10:11
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Шоу-бизнес

Тодоренко лишили титула «Женщина года» после слов о домашнем насилии

РБК 12:25
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Общество

Вывозной рейс с россиянами прибыл из Бангкока в Хабаровск

РБК 23:07
2
Общество

Путин подписал закон, ограничивающий продажу алкоголя в жилых домах

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий продажу алкоголя в жилых домах заведениям площадью менее 20 квадратных метров, регионы могут ужесточать это требование, сообщается 24 апреля на сайте Кремля.
Чита.Ру вчера в 19:30
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Происшествия

Власти Петербурга объяснили смерть четырех медсестер во время пандемии

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга пояснил возможные обстоятельства смерти четырех медсестер, чьи имена приводятся в неофициальном списке российских медиков, якобы умерших в период пандемии коронавируса.
РИА Новости 16:44
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Общество

Глава новосибирского МВД подал в отставку

Рапорт об увольнении подал начальник ГУ МВД России по Новосибирской области генерал-лейтенант Юрий Стерликов, который занимал эту должность с февраля 2015 года.
Коммерсантъ Новосибирск вчера в 01:47
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Общество

Максима Леонидова задержала полиция за прогулку в парке

АиФ Санкт-Петербург 07:17
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Общество

СМИ КНДР сообщили о деятельности Ким Чен Ына

Отсутствие Ким Чен Ына в рядах руководства страны в главный национальный праздник породило слухи о возможной болезни лидера КНДР, которые в настоящее время никак не комментируются официальными лицами и СМИ народной республики и не подтверждаются источниками в Пхеньяне.
ТАСС 22:52
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Экономика

Союз правообладателей требует с DNS рекордную сумму

Общая сумма требований к структурам ритейлера достигла рекордных 242 млн руб. Иски были поданы к ООО "Атлас" — на 36 млн руб. и ООО "Агат" — на 141 млн руб. Требования к ООО "ДНС Лоджистик" ранее составили 65 млн руб. РСП с 2009 г. собирает "налог на болванки" с производителей и импортеров электроники в пользу авторов музыкальных произведений (1% от стоимости товара).
Adindex.ru 23 апреля в 22:44
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Происшествия

В Забайкалье заболевшего коронавирусом ожидает уголовное дело

В Могочинском районе был госпитализирован мужчина, который прибыл в Забайкалье из Иркутской области и попытался добраться до Сахалина.
ДВ-РОСС 11:36
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Политика

Лавров заявил, что Киев срывает выполнение договоренностей по Донбассу

Москва, 25 апреля 2020, 16:45 — REGNUM Киев препятствует реализации политических пунктов договоренностей «Нормандской четверки», намеченных в Париже в декабре 2019 года, заявил 25 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров телеэфире Первого канала.
REGNUM 09:45
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Политика

Белый дом может отправить главу минздрава США в отставку

Вашингтон, 26 апреля 2020, 05:13 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность отправить в отставку главу американского минздрава Алекса Азара, сообщает газета Politico со ссылкой на осведомленный источник в Белом доме.
REGNUM 22:13
1
Общество

Власти Москвы ответили на иск о режиме самоизоляции

Мэрия Москвы направила ответ на иск, который оспаривает законность указов мэра города Сергея Собянина о введении режима самоизоляции и системы цифровых пропусков.
Газета.Ru 06:33
3K
Общество

В Пенсионном фонде разъяснили порядок выплаты пенсий в мае

Отделение ПФР по Москве и Московской области опубликовало обновленный график выплат пенсий в мае.
Радио Sputnik вчера в 14:43
8
Культура

Кто победит в шоу «Маска»: Валерия и Пригожин назвали фаворитов

Финалисты вовсю готовятся, а члены жюри все еще строят догадки о том, кто же скрывается под масками.
НТВ 08:15
1
Происшествия

Заместитель главврача российской больницы выпала из окна

Заместитель главврача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн выпала из окна своего кабинета. Об этом сообщает «ТВК Красноярск».
Lenta.ru 17:19
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Экономика

Кудрин призвал в 2020 году потратить больше средств ФНБ

"Потом можно больше, может быть, занимать на рынках и тем самым помогать бюджету, но в этом году острота кризиса такова, что нужно побольше потратить из Фонда", - отметил он.
Российская газета 09:16
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Общество

Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
Известия вчера в 23:40
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Авто

«УАЗ» запатентовал новые детали «Русского Прадо»

Компания УАЗ продолжает сертификацию модернизированного внедорожника УАЗ "Патриот", который российские автомобилисты уже прозвали "Русский Прадо".
Новые автомобили 01:46
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Политика

Проект «Предсказание» — в ожидании вирусной пандемии

Еще в начале апреля с. г. американская телекомпания АВС выдала сенсацию: разведка США не раз докладывала Белому дому об угрозе нового коронавируса.
Росбалт 10:38
Общество

Объяснено нежелание россиян носить маску в общественных местах

Ведущий научный сотрудник лаборатории социальной и когнитивной психологии Института медико-биологических проблем РАН Анна Юсупова считает, что нежелание некоторых людей носить маску в общественных местах является попыткой справиться с тревогой.
Lenta.ru 22:03
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Армия и оружие

Российские истребители Су-27 сопроводили бельгийский F-16

RT на русском 12:14
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Общество

Мясников сравнил смертность от коронавируса с другими инфекциями

Доктор Мясников сравнил смертность от коронавируса с другими инфекциями и порассуждал о создании вакцины.
Рамблер 08:53
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Армия и оружие

Самолет Як-130 назвали «маленьким ужасом» НАТО

После ряда модификаций самолет стал учебно-боевым, а в НАТО его назвали "маленьким кошмаром".
Экономика сегодня 13:50
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Общество

Роспотребнадзор определит субъекты в зоне риска коронавируса

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору определить субъекты, которые находятся в зоне риска распространения коронавируса, следует из информации на сайте кабмина.
Газета.Ru 13:25
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Общество

Патриарх Кирилл направил в Италию 8 тонн медицинских материалов

Патриарх Кирилл направил в итальянскую область Апулия 8 тонн медицинских материалов, сообщил губернатор Микеле Эмильяно.
Коммерсантъ вчера в 18:32
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Политика

Путин и Трамп приняли совместное заявление о 75-летии встречи на Эльбе

Российский и американский лидеры приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи на Эльбе советских и американских войск.
Газета.Ru 14:10
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Армия и оружие

Новейшие РСЗО «Ураган-1М» назвали лучшими системами в мире

Эксперт Леонид Корякин назвал РСЗО «Ураган-1М» лучшими системами в мире.
Дни24 вчера в 04:56
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Футбол

Чемпионат Нидерландов по футболу решили завершить досрочно

Руководство чемпионата Нидерландов по футболу решило досрочно завершить состязание, доигрывать его не будут.
Аргументы и Факты вчера в 14:02
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