Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъМЧС не советует использовать водку как антисептик для рук

Специалисты МЧС не советуют использовать водку как антисептик для рук в условиях эпидемии коронавируса COVID-19. Растворы с концентрацией менее 60% этилового спирта бесполезны для дезинфекции.
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МЧС посоветовало не использовать водку в качестве антисептика

Телеканал 360°03:55

В МЧС не советуют использовать водку в качестве антисептика

ТАСС01:41

В МЧС посоветовали не использовать водку в качестве антисептика

РИА Новости03:16

Россиян призвали не использовать водку при создании антисептика

Москва 2403:10

В МЧС советуют не заменять водкой спирт при изготовлении антисептика

RT на русском02:13

В МЧС посоветовали не использовать водку в качестве антисептика

Газета.Ru01:59

МЧС не советует использовать водку как антисептик для рук

Коммерсантъ03:45
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Хоккей

Панарин о самоизоляции: фляга уже подъезжает немножко

Российский хоккеист команды НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, как проходит самоизоляция из-за коронавируса.
Metaratings 01:30
Происшествия

В Курской области девочек задержали за попытку убийства опекунов

В Курской области две девочки-подростка стали фигурантками уголовного дела после попытки убить семью опекунов.
Российская газета 04:30
Политика

В Кремле назвали неприемлемыми попытки «приватизации» космоса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемыми попытки «приватизации» космоса, комментируя указ президента США Дональда Трампа о добыче ресурсов на Луне, передает корреспондент РБК.
РБК 06:07
Здоровье

В Краснодарском крае коронавирусом заболел 2-летний ребёнок

Из 11 новых заболевших – шесть случаев возникли в результате контакта с теми, кто заболел за границей.
Anapa.life 04:56
Единоборства

Гэтжи заменит Хабиба в бою с Фергюсоном

Замана 03:20
Общество

Замминистра промышленности РФ Овсянникова требуют уволить

Москва, 7 апреля 2020, 11:08 — REGNUM Замминистра промышленности РФ Дмитрий Овсянников должен быть уволен за скандал в аэропорту Ижевска.
REGNUM 04:08
Шоу-бизнес

Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

Отмечается, что народную артистку ввели в кому для более эффективной работы аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), который применяется при тяжелой пневмонии.
Lenta.ru вчера в 18:34
Общество

Роструд разъяснил порядок начисления зарплаты с 4 по 30 апреля

Россияне, работающие в период с 4 по 30 апреля, получат обычную зарплату, а не повышенную, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роструда.
РИА Новости 06:09
Общество

Лукашенко назвал число госпитализированных с COVID-19 в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал число госпитализированных с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране.
RT на русском 06:36
Общество

Песков: решений о переносе парада Победы в Москве пока не принималось

Рассматриваются разные варианты по празднованию 75-летия Победы, пока никаких решений о переносе парада Победы в Москве из-за ситуации с коронавирусом не принималось, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране, заявил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:47
Политика

В России приготовят новый пакет мер по спасению экономики

Российское правительство готовит новый пакет мер, направленных на поддержку населения и спасение экономики в условиях распространения коронавируса.
Lenta.ru 06:38
Политика

Путин отправил Джонсону телеграмму с пожеланием победить коронавирус

Президент России Владимир Путин направил премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, заразившемуся коронавирусом, телеграмму со словами поддержки.
Известия 06:25
Политика

ЦИК допустила возможный перенос единого дня голосования

Как ранее писал РБК, в Кремле также допускают перенос единого дня голосования на более поздний срок в случае, если не удастся стабилизировать ситуацию, связанную с распространением коронавируса.
РБК 06:07
Экономика

Эксперты прогнозируют снижение цен на новостройки в РФ

Эксперты НКР предполагают, что в России на новостройки значительно снизятся цены после пандемии коронавируса.
Политика Сегодня 05 апреля в 20:27
Энергетика

Ультиматум Эр-Рияда по нефти может сорвать переговоры ОПЕК

Вашингтон, 7 апреля 2020, 11:49 — REGNUM Поставленный Саудовской Аравией ультиматум России затрудняет переговоры по ограничению добычи нефти между странами ОПЕК.
REGNUM 04:49
Общество

В России предложили отменить ЕГЭ

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ) предложил отменить проведение единого госэкзамена (ЕГЭ) в 2020 году.
Известия вчера в 22:14
Общество

WhatsApp ввел новые ограничения на пересылку сообщений

Мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Facebook, ограничил возможность пересылки пользователями различных сообщений до одного раза на фоне распространения в мире коронавируса нового типа.
ТАСС 06:03
Общество

Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками

Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
RT на русском вчера в 06:18
Происшествия

Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди

Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.
Вести.Ru вчера в 21:58
Общество

Работающие пенсионеры могут выбрать больничный

С 6 по 19 апреля работающие люди старше 65 лет, выбравшие режим самоизоляции, смогут получить больничный.
Карталинская новь вчера в 08:28
Политика

В Кремле ответили на отказ Кадырова открывать границы республики

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на отказ главы Чечни Рамзана Кадырова открывать границы республики, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:45
Кино

13 апреля состоится премьера фильма «Зулейха открывает глаза»

13 апреля состоится премьера многосерийного фильма «Зулейха открывает глаза».
Республика Татарстан 05:57
Экономика

Силуанов предупредил об окончании «тучных времён» в экономике

Своё мнение по поводу сложившейся ситуации министр озвучил в эфире телеканала "Россия 1". Он заявил, что для российской экономики прошли "тучные времена", и теперь наступило время "более эффективно распоряжаться теми ресурсами, что есть в государстве".
Суть событий вчера в 03:07
Здоровье

У главврача пермского онкодиспансера подтвержден коронавирус

ВЕТТА 05:19
Интернет

Skype разрешил пользоваться видеозвонками без регистрации и установки

Как сообщает ToDay News Ufa, функция позволяет общаться, не устанавливая приложение на устройство и без регистрации в сервисе.
ToDay News Ufa 04:37
Общество

Доктор назвал ошибки людей, защищающихся перчатками от коронавируса

Доктор Каран Рангараджан рассказал об ошибках людей, которые в период распространения коронавируса посещают магазин в перчатках.
OAnews вчера в 14:50
Политика

Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин во вторник проведет совещание по развитию ситуации с коронавирусом, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
ТАСС 05:57
Происшествия

Дочь Сергея Доренко попала в больницу с ожогами из-за ссоры с соседкой

РИА Новости / Михаил Климентьев Дочь журналиста Сергея Доренко Екатерина попала в больницу из-за конфликта со знакомой.
РЕН ТВ 06:18
Армия и оружие

В России завершили модернизацию одной из самых мощных в мире пушек

2С7М "Малка" является модернизированным вариантом орудия 2С7 "Пион", созданного в 1980-х годах и до сих пор считающегося одной из самых мощных пушек в мире (203 миллиметра).
РИА Новости вчера в 20:19
Общество

СМИ сообщили о смерти физика Казаряна от коронавируса

Известный физик Мишик Казарян, у которого диагностировали коронавирус, скончался в медицинском центре в Коммунарке.
Известия 06:36
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