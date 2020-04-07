Специалисты МЧС не советуют использовать водку как антисептик для рук в условиях эпидемии коронавируса COVID-19. Растворы с концентрацией менее 60% этилового спирта бесполезны для дезинфекции.

МЧС не советует использовать водку как антисептик для рук

Политика В Кремле назвали неприемлемыми попытки «приватизации» космоса Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемыми попытки «приватизации» космоса, комментируя указ президента США Дональда Трампа о добыче ресурсов на Луне, передает корреспондент РБК.

Общество Замминистра промышленности РФ Овсянникова требуют уволить Москва, 7 апреля 2020, 11:08 — REGNUM Замминистра промышленности РФ Дмитрий Овсянников должен быть уволен за скандал в аэропорту Ижевска.

Шоу-бизнес Надежду Бабкину ввели в искусственную кому Отмечается, что народную артистку ввели в кому для более эффективной работы аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), который применяется при тяжелой пневмонии.

Общество Песков: решений о переносе парада Победы в Москве пока не принималось Рассматриваются разные варианты по празднованию 75-летия Победы, пока никаких решений о переносе парада Победы в Москве из-за ситуации с коронавирусом не принималось, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране, заявил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Политика ЦИК допустила возможный перенос единого дня голосования Как ранее писал РБК, в Кремле также допускают перенос единого дня голосования на более поздний срок в случае, если не удастся стабилизировать ситуацию, связанную с распространением коронавируса.

Общество В России предложили отменить ЕГЭ Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ) предложил отменить проведение единого госэкзамена (ЕГЭ) в 2020 году.

Общество WhatsApp ввел новые ограничения на пересылку сообщений Мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Facebook, ограничил возможность пересылки пользователями различных сообщений до одного раза на фоне распространения в мире коронавируса нового типа.

Общество Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.

Происшествия Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.

Общество Работающие пенсионеры могут выбрать больничный С 6 по 19 апреля работающие люди старше 65 лет, выбравшие режим самоизоляции, смогут получить больничный.

Экономика Силуанов предупредил об окончании «тучных времён» в экономике Своё мнение по поводу сложившейся ситуации министр озвучил в эфире телеканала "Россия 1". Он заявил, что для российской экономики прошли "тучные времена", и теперь наступило время "более эффективно распоряжаться теми ресурсами, что есть в государстве".