Коронавирус
КоммерсантъМЧС не советует использовать водку как антисептик для рук
Специалисты МЧС не советуют использовать водку как антисептик для рук в условиях эпидемии коронавируса COVID-19. Растворы с концентрацией менее 60% этилового спирта бесполезны для дезинфекции.
Читать в источнике
Оценить35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7133 источника, обновлено в 06:55, Ашберн
Хоккей
Панарин о самоизоляции: фляга уже подъезжает немножко
Российский хоккеист команды НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, как проходит самоизоляция из-за коронавируса.
Происшествия
В Курской области девочек задержали за попытку убийства опекунов
В Курской области две девочки-подростка стали фигурантками уголовного дела после попытки убить семью опекунов.
Политика
В Кремле назвали неприемлемыми попытки «приватизации» космоса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемыми попытки «приватизации» космоса, комментируя указ президента США Дональда Трампа о добыче ресурсов на Луне, передает корреспондент РБК.
Здоровье
В Краснодарском крае коронавирусом заболел 2-летний ребёнок
Из 11 новых заболевших – шесть случаев возникли в результате контакта с теми, кто заболел за границей.
Общество
Замминистра промышленности РФ Овсянникова требуют уволить
Москва, 7 апреля 2020, 11:08 — REGNUM Замминистра промышленности РФ Дмитрий Овсянников должен быть уволен за скандал в аэропорту Ижевска.
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
Отмечается, что народную артистку ввели в кому для более эффективной работы аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), который применяется при тяжелой пневмонии.
Общество
Роструд разъяснил порядок начисления зарплаты с 4 по 30 апреля
Россияне, работающие в период с 4 по 30 апреля, получат обычную зарплату, а не повышенную, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роструда.
Общество
Лукашенко назвал число госпитализированных с COVID-19 в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал число госпитализированных с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране.
Общество
Песков: решений о переносе парада Победы в Москве пока не принималось
Рассматриваются разные варианты по празднованию 75-летия Победы, пока никаких решений о переносе парада Победы в Москве из-за ситуации с коронавирусом не принималось, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране, заявил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Политика
В России приготовят новый пакет мер по спасению экономики
Российское правительство готовит новый пакет мер, направленных на поддержку населения и спасение экономики в условиях распространения коронавируса.
Политика
Путин отправил Джонсону телеграмму с пожеланием победить коронавирус
Президент России Владимир Путин направил премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, заразившемуся коронавирусом, телеграмму со словами поддержки.
Политика
ЦИК допустила возможный перенос единого дня голосования
Как ранее писал РБК, в Кремле также допускают перенос единого дня голосования на более поздний срок в случае, если не удастся стабилизировать ситуацию, связанную с распространением коронавируса.
Экономика
Эксперты прогнозируют снижение цен на новостройки в РФ
Эксперты НКР предполагают, что в России на новостройки значительно снизятся цены после пандемии коронавируса.
Энергетика
Ультиматум Эр-Рияда по нефти может сорвать переговоры ОПЕК
Вашингтон, 7 апреля 2020, 11:49 — REGNUM Поставленный Саудовской Аравией ультиматум России затрудняет переговоры по ограничению добычи нефти между странами ОПЕК.
Общество
В России предложили отменить ЕГЭ
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ) предложил отменить проведение единого госэкзамена (ЕГЭ) в 2020 году.
Общество
WhatsApp ввел новые ограничения на пересылку сообщений
Мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Facebook, ограничил возможность пересылки пользователями различных сообщений до одного раза на фоне распространения в мире коронавируса нового типа.
Общество
Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками
Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
Происшествия
Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди
Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.
Общество
Работающие пенсионеры могут выбрать больничный
С 6 по 19 апреля работающие люди старше 65 лет, выбравшие режим самоизоляции, смогут получить больничный.
Политика
В Кремле ответили на отказ Кадырова открывать границы республики
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на отказ главы Чечни Рамзана Кадырова открывать границы республики, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Кино
13 апреля состоится премьера фильма «Зулейха открывает глаза»
13 апреля состоится премьера многосерийного фильма «Зулейха открывает глаза».
Экономика
Силуанов предупредил об окончании «тучных времён» в экономике
Своё мнение по поводу сложившейся ситуации министр озвучил в эфире телеканала "Россия 1". Он заявил, что для российской экономики прошли "тучные времена", и теперь наступило время "более эффективно распоряжаться теми ресурсами, что есть в государстве".
Интернет
Skype разрешил пользоваться видеозвонками без регистрации и установки
Как сообщает ToDay News Ufa, функция позволяет общаться, не устанавливая приложение на устройство и без регистрации в сервисе.
Общество
Доктор назвал ошибки людей, защищающихся перчатками от коронавируса
Доктор Каран Рангараджан рассказал об ошибках людей, которые в период распространения коронавируса посещают магазин в перчатках.
Политика
Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин во вторник проведет совещание по развитию ситуации с коронавирусом, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Происшествия
Дочь Сергея Доренко попала в больницу с ожогами из-за ссоры с соседкой
РИА Новости / Михаил Климентьев Дочь журналиста Сергея Доренко Екатерина попала в больницу из-за конфликта со знакомой.
Армия и оружие
В России завершили модернизацию одной из самых мощных в мире пушек
2С7М "Малка" является модернизированным вариантом орудия 2С7 "Пион", созданного в 1980-х годах и до сих пор считающегося одной из самых мощных пушек в мире (203 миллиметра).
Общество
СМИ сообщили о смерти физика Казаряна от коронавируса
Известный физик Мишик Казарян, у которого диагностировали коронавирус, скончался в медицинском центре в Коммунарке.