Происшествия
REGNUMМЧС не выявило аварий на газозаправочных станциях в Нижнем Новгороде
Нижний Новгород, 19 июля 2020, 19:54 — REGNUM Специалисты пожарно-спасательных подразделений управления МЧС по Нижегородской области завершили проверку всех газозаправочных станций Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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Если у произошедшего была рукотворная причина, то виновные будут наказаны. Также планирую провести разбор ситуации с руководством всех экстренных служб. Очевидно, что оповещение жителей не было проведено должным образом. Предстоит сделать выводы.
— Глеб Никитин, российский политикИА Красная Весна 16:08
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Глеб Никитин: «По предварительным данным, ничего ядовитого в воздухе не было»
Нижегородская Правда14:44
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Происшествия
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