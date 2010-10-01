Если у произошедшего была рукотворная причина, то виновные будут наказаны. Также планирую провести разбор ситуации с руководством всех экстренных служб. Очевидно, что оповещение жителей не было проведено должным образом. Предстоит сделать выводы.

Нижний Новгород, 19 июля 2020, 19:54 — REGNUM Специалисты пожарно-спасательных подразделений управления МЧС по Нижегородской области завершили проверку всех газозаправочных станций Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

МЧС не выявило аварий на газозаправочных станциях в Нижнем Новгороде

Футбол Федун назвал «Зенит» дутым чемпионом и раскритиковал судейство Владелец московского "Спартака" Леонид Федун прокомментировал итоги полуфинального матча Кубка России, в котором "красно-белые" проиграли "Зениту" (1:2) и уже третий сезон подряд остались без трофеев.

Футбол Кирилл Новиков: «Меньшинство „Краснодара“ облегчило нам задачу» Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков после победы над «Краснодаром» (2:0) в перенесенном матче 23-го тура Тинькофф РПЛ заявил, что его команда учла все недочеты соперника и грамотно их использовала, передает из Краснодара корреспондент «СЭ» Екатерина Потапова.

Политика МИД РФ не подтвердил информацию об освобождении двух россиян в Ливии МИД РФ не подтверждает данные о том, что задержанные в 2019 году в Ливии россияне, сотрудники Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей и Самер Хасан Али Суэйфан были освобождены. 3

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Шоу-бизнес Джиган поправился до 110 кг на карантине Заметно поправившийся Джиган едва держался на ногах. На кадре он отметил, что в данное время его вес составляет 110 килограммов. 11

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Футбол Тренер «Химок» Юран подтвердил участие клуба в розыгрыше РПЛ Главный тренер "Химок" Сергей Юран заявил, что клуб будет выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Общество В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога 18 июня 2020 года член фракции ЛДПР, самый молодой депутат нижней палаты российского парламента Василий Власов предложил уменьшить размер транспортного налога за текущий год до 75 процентов в некоторых частях страны в связи с пандемией коронавируса. 476