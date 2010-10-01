Происшествия
REGNUMМЧС не выявило аварий на газозаправочных станциях в Нижнем Новгороде
Нижний Новгород, 19 июля 2020, 19:54 — REGNUM Специалисты пожарно-спасательных подразделений управления МЧС по Нижегородской области завершили проверку всех газозаправочных станций Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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Если у произошедшего была рукотворная причина, то виновные будут наказаны. Также планирую провести разбор ситуации с руководством всех экстренных служб. Очевидно, что оповещение жителей не было проведено должным образом. Предстоит сделать выводы.
— Глеб Никитин, российский политикИА Красная Весна 16:08
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Глеб Никитин: «По предварительным данным, ничего ядовитого в воздухе не было»
Нижегородская Правда14:44
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Футбол
Евгений Ловчев: «Если бы я встал на фланг защиты „Спартака“ в матче с „Зенитом“, мимо бы никто не пробежал»
Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал поражение москвичей от «Зенита» (1:2) в полуфинале Олимп-Кубка России.
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Культура
Продюсеры «Ходячих мертвецов» сообщили новости о фильме про Рика Граймса
Лос-Анджелес, США, 19 июля 2020, 20:41 — REGNUM Создатели полнометражной картины про героя сериала «Ходячие мертвецы» Рика Граймса рассказали о том, как идёт реализация проекта.
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Экономика
Акции производителей перчаток обогнали Tesla по темпам роста
По итогам текущего года ожидается, что производители перчаток сообщат о росте выручки более чем на 100%.
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40 случаев коронавируса выявлено за сутки в Амурской области
Двое амурчан с коронавирусом скончались. 18 июля в Амурской области подтверждено 40 новых случаев COVID-19.
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Sports.ru вчера в 09:55
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АЕК Карреры не пробился в Лигу чемпионов
АЕК, набрав 69 очков, финишировал на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Греции и не сумел пробиться в Лигу чемпионов.
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Lada Vesta является самой ожидаемой новинкой на российском рынке автомобилей.
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За последние 24 часа коронавирусом заразились почти 260 тысяч человек в мире, умерли 7 360, сообщила Всемирная организация здравоохранения.
РИА Новости вчера в 15:20
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Эсминец ВМС США Porter выдвинулся в Черное море для участия в учениях
«Ракетный эсминец USS Porter класса «Арли Берк» начал переход в Черное море 19 июля 2020 года, чтобы усилить региональную стабильность на море, участвуя в 20-х учениях Sea Breeze–2020, организуемых США и Украиной», — цитирует «РИА Новости» данное заявление.
Известия 09:37
Происшествия
Звезду «Битвы экстрасенсов» и «Дома-2» избили в Москве
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Общество
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Роспотребнадзор подготовил новые правила оказания услуг общественного питания.
Газета.Ru 11:00
Общество
В России завершаются клинические испытания вакцины против COVID-19
Клинические испытания вакцины против COVID-19, разработанной при участии Минобороны России, завершаются в госпитале Бурденко, выписывается последняя группа добровольцев, заявил в интервью газете "Красная звезда" начальник 48-го ЦНИИ войск РХБ защиты ВС РФ полковник медицинской службы Сергей Борисевич.
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В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в августе
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина прогнозирует, что в августе погода на территории страны будет соответствовать климатической норме или превышать ее.
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Эксперты советуют налегать на продукты зеленого цвета, так как они лучше усваиваются.
Слово и Дело 01:48
Происшествия
Экстрасенс Амбарцумян перед смертью жаловалась на угрозы коллекторов
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Месси побил рекорд Хави по числу голевых передач за сезон в Примере
Капитан "Барселоны" Лионель Месси побил рекорд бывшего одноклубника Хави по количеству голевых передач в одном сезоне чемпионата Испании.
Газета.Ru 12:25
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Команда «Формулы-1» Renault вновь подала протест против Racing Point
Второй протест против автомобилей Racing Point после Гран-при Венгрии подала команда Renault, 19 июля сообщает официальный сайт «Формулы-1».
ИА Красная Весна 14:34
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Жителям России хотят предложить инвестиции в трассу Москва-Казань
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Убивший 84 женщины Ангарский маньяк признался в новых расправах
Убивший 84 женщины Ангарский маньяк Михаил Попков, осужденный на два пожизненных срока, признался в новых расправах.
Lenta.ru 17:13
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Трамп предрек США уничтожение в случае победы Байдена на выборах
Президент США Дональд Трамп предрек стране уничтожение в случае победы бывшего вице-президента Джо Байдена на выборах в ноябре 2020 года.
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На создателей «Очень странных дел» снова подали в суд за плагиат
Popcornnews.ru 17:30
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Диетолог Елена Кален рассказала о продуктах, употребление которых негативно сказывается на здоровье людей.
ФАН вчера в 16:19
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В США обнаружили глубоководных рыб, поглощающих более 99% света
Океанологами из США было обнаружено шестнадцать разновидностей глубоководных рыб у побережья Калифорнии, отражающих лишь 0,04 процента падающего на них цвета.
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Умерла актриса из сериала «Убойная сила» Марина Макарова
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Футбол
Гол Головина помог «Монако» победить в товарищеском матче
Встреча состоялась в Брюгге на стадионе «Ян Брейдель» и закончилась победой французского клуба со счетом 2:0.«Монако» открыл счет в матче на 5-й минуте.
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Вести.Ru 13:16