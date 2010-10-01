Происшествия
REGNUMМЧС не выявило аварий на газозаправочных станциях в Нижнем Новгороде
Нижний Новгород, 19 июля 2020, 19:54 — REGNUM Специалисты пожарно-спасательных подразделений управления МЧС по Нижегородской области завершили проверку всех газозаправочных станций Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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Глеб Никитин: «По предварительным данным, ничего ядовитого в воздухе не было»
Нижегородская Правда14:44
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Футбол
Газизов раскритиковал фанатов «Зенита» за баннер в адрес Федуна
Гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов после полуфинального матча Кубка России с «Зенитом» (1:2) прокомментировал баннер фанатов питерского клуба, где был изображён владелец «красно-белых» Леонид Федун по мотивам сериала «Чёрное зеркало».
Metaratings 14:26
Здоровье
В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России
Осенью в России ожидается обычный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом.
РБК вчера в 04:22
Общество
В России могут вырасти штрафы за продажу табака несовершеннолетним
Поправки предлагают внести в ст. 14.53 КоАП «Несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями».
Коммерсантъ 14:36
Политика
Трамп заявил о победе США в двух мировых войнах
В интервью Fox News, в ходе обсуждения возможного переименования баз, господин Трамп заявил: «Мы выиграли две мировые войны, две мировые войны, прекрасные мировые войны, которые были свирепыми и ужасными, и мы выиграли их из Форт-Брэгга».
Коммерсантъ 14:58
Игры
Sony может выпустить God of War на ПК в августе
Деловое.ТВ 14:52
Происшествия
СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»
В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
Известия 12:11
Политика
Оппозиция ответила на слова Лукашенко о конституции «не под женщину»
Моя Москва.онлайн 12:15
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Фигуристка Александровская погибла в Москве
Екатерина Александровская родилась в Москве 1 января 2000 года. В 2017 года стала чемпионкой мира среди юниоров в паре с Харли Уиндзором.
Коммерсантъ вчера в 06:27
Политика
Байден опережает Трампа по популярности на 15 процентных пунктов
Согласно опросу Fox News, Джо Байден опережает Дональда Трампа на 8 процентных пунктов.
Коммерсантъ 14:04
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал извинений от президента Украины Владимира Зеленского за прошлогоднее интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Газета.Ru 02:31
Общество
В Москве задерживают пикетчиков в поддержку журналистки Милы Земцовой
19 июля в Москве проходят одиночные пикеты в поддержку журналистки «Вольницы» Милы Земцовой — накануне ее задержали во время пикетов ЛГБТ-активистов против законопроекта Мизулиной.
Дождь 13:32
Общество
В России изменятся правила выселения из аварийного жилья
В России готовятся поправки в правила выселения жильцов из аварийных домов.
Известия 11:55
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
Как ранее заявил РИА Новости глава дипмиссии Республики Армении в Российской Федерации Вардан Тоганян, посольство Армении в России попросило московские власти разобраться в ситуации вокруг недопуска армянских товаров на продовольственный рынок "Фуд Сити" и с действиями сотрудников рынка в отношении армянских дипломатов.
РИА Новости 05:36
Автоспорт
Пилоты «Формулы-1» не успели преклонить колено перед Гран-при Венгрии
Пилоты "Формулы-1" не успели провести акцию против расизма перед стартом гонки Гран-при Венгрии, сообщает "Би-би-си".
Газета.Ru 09:36
Хоккей
Панарин признан лучшим крайним форвардом НХЛ по версии NHL Network
Форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин занял первое место в рейтинге крайних нападающих Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на данный момент по версии NHL Network, сообщается на официальном сайте лиги.
Газета.Ru 12:12
Общество
Десятки тысяч человек вышли в Хабаровске на акцию в поддержку Фургала
Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на своего корреспондента, в пиковый момент число людей в колонне, которая двигалась по улицам города, превысило 50 тыс. При этом отмечается, что в этот раз в протестном мероприятии приняли участие жители Владивостока, а также Еврейской автономной и Амурской областей.
Свободная Пресса вчера в 03:00
Политика
В Белоруссии опровергли слухи о госпитализации Лукашенко
Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что у президента Белоруссии Лукашенко, который якобы госпитализирован в местную больницу, случился гипертонический криз.
REGNUM 13:12
Авто
Названы самые ожидаемые российские автоновинки 2020 года
Ну и, наконец, очередным ожидаемым автомобилем является электрокар Zetta.
Evo-rus.com 06:52
Происшествия
Пассажиры маршрутки избили женщину в Днепре за оплату сразу двух мест
Всё началось после того, как одна из женщин оплатила два места, чтобы рядом с ней никто не сидел, сообщает портал "Информатор".
Life.ru 00:33
Армия и оружие
Погибший в Донбассе наемник из Эстонии снял свою смерть на видео
ФАН 17 июля в 08:51
Общество
В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога
18 июня 2020 года член фракции ЛДПР, самый молодой депутат нижней палаты российского парламента Василий Власов предложил уменьшить размер транспортного налога за текущий год до 75 процентов в некоторых частях страны в связи с пандемией коронавируса.
Газета.Ru вчера в 10:49
Здоровье
В Челябинске от коронавируса умерла заведующая отделением больницы
RT на русском 12:46
Автоспорт
Haas оштрафована, Магнуссен потерял девятое место
Если для Романа Грожана наказание почти ни на что не повлияло – он опустился с пятнадцатого места на шестнадцатое, то для Кевина Магнуссена штраф оказался болезненным.
F1news.ru 14:21
Происшествия
Барецкий попал в ДТП в центре Петербурга
Российский музыкант и шоумен Стас Барецкий попал в ДТП в Санкт-Петербурге. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Известия 12:53
Футбол
Роберт Морено покинул пост главного тренера ФК «Монако»
Представители пресс-службы ФК «Монако» сообщили, что с поста главного тренера футбольного клуба уходит Роберт Морено.
CT news 10:01
Футбол
Месси установил очередной рекорд чемпионата Испании по футболу
Лионель Месси забил два гола и отдал одну результативную передачу, которая стала 21-й в сезоне. Это новый рекорд чемпионата Испании.
ProstoProSport 14:39
Политика
National Interest испугался запрета на экспорт зерна из России
Как отмечает автор статьи, Россия к 2028 году может контролировать 20 процентов мирового экспорта зерна, а в связи с глобальным потеплением страна может стать еще более мощной "зерновой державой".
РИА Новости 00:05