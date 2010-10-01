Нижний Новгород, 19 июля 2020, 19:54 — REGNUM Специалисты пожарно-спасательных подразделений управления МЧС по Нижегородской области завершили проверку всех газозаправочных станций Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

МЧС не выявило аварий на газозаправочных станциях в Нижнем Новгороде

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