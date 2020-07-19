Происшествия
REGNUMМЧС не выявило аварий на газозаправочных станциях в Нижнем Новгороде
Нижний Новгород, 19 июля 2020, 19:54 — REGNUM Специалисты пожарно-спасательных подразделений управления МЧС по Нижегородской области завершили проверку всех газозаправочных станций Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Читать в источнике
Оценить179
Подробнее о событии
Показать все источники
«Виновные будут наказаны»: К расследованию причин появления запаха газа подключится нижегородская прокуратура
КП - Нижний Новгородвчера в 14:43
Глеб Никитин: «По предварительным данным, ничего ядовитого в воздухе не было»
Нижегородская Правдавчера в 14:44
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 00:14, Ашберн
Шоу-бизнес
Джиган поправился до 110 кг на карантине
Актуальные Новости вчера в 07:40
Общество
Британская принцесса вышла замуж в винтажном платье Елизаветы II
Британская принцесса Беатрис, тайно вышедшая замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци (Edoardo Mapelli Mozzi), появилась на церемонии в винтажном платье, принадлежавшем ее бабушке, королеве Елизавете II.
Lenta.ru вчера в 05:07
Происшествия
На поиск пропавшего в Бурятии самолета Ан-2 вылетели три борта
РИА Новости вчера в 21:33
Общество
ВОЗ зафиксировала рекордное число заразившихся коронавирусом за день
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала рекордный прирост случаев коронавируса в мире.
Sport24.ru 18 июля в 21:22
Происшествия
Убивший 84 женщины Ангарский маньяк признался в новых расправах
Lenta.ru вчера в 17:13
Футбол
«Краснодар» уступил «Динамо» и потерял шансы на второе место в РПЛ
РИА Новости вчера в 15:46
Происшествия
СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»
В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
Известия вчера в 12:11
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru 18 июля в 10:29
Происшествия
Ефремов отказался от алкоголя под домашним арестом
Актер Михаил Ефремов, находящийся под домашним арестом по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, ведет здоровый образ жизни и пьет лишь минералку.
Lenta.ru вчера в 08:42
Интернет
Microsoft признала проблему с подключением к Интернету в Windows 10
Компания Microsoft признала проблему с подключением к Интернету в операционной системе Windows 10, случившуюся после обновления May 2020 Update.
UfacityNews.ru вчера в 16:58
Футбол
«Зенит» обыграл «Спартак» и вышел в финал Кубка России по футболу
Известия вчера в 14:23
Шоу-бизнес
Муж покойной Надежды Румянцевой продает семейный дом за 42 млн рублей
Дом площадью в 217 квадратных метров, расположенный в деревне Калчуга на Рублевском шоссе, выставили за 42 миллиона рублей, однако в случае, если потенциальный покупатель найдется быстро, Хштоян готов сделать скидку в 2 млн рублей.
Культуромания 18 июля в 11:20
Музыка
Travis выпустила клип на песню «Valentine»
Культуромания 18 июля в 06:00
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
RT на русском вчера в 06:16
Происшествия
В Екатеринбурге на улице Пехотинцев произошла массовая драка
КП - Екатеринбург вчера в 00:48
Общество
Кабмин утвердил правила использования электронных трудовых книжек
Согласно документу, с 1 января 2021 года жители России смогут устраиваться на работу с цифровой трудовой книжкой.
SM News 18 июля в 03:48
Шоу-бизнес
Звезда «Каменской» Андрей Ильин обрел счастье после ужасных восьми лет с Александрой Табаковой
Актер Андрей Ильин, прославившийся благодаря сериалу "Каменская", отмечает 60-летие.
Суть событий вчера в 09:53
Общество
На Дальнем Востоке возобновились митинги в поддержку Фургала
Lenta.ru вчера в 03:04
Космос
NASA опубликовало снимки Солнца с рекордно близкого расстояния
Благодаря полученной информации, как сообщает Европейское космическое агентство, учёные смогли увидеть многочисленные микровспышки на звезде.
Говорит Москва 17 июля в 10:26
Общество
Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор подготовил новые правила оказания услуг общественного питания.
Газета.Ru вчера в 11:00
Общество
Российские учителя и репетиторы оценили сложность заданий ЕГЭ по химии
Российские учителя, частные репетиторы и специалисты оценили оценили, насколько сложными были задания Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по химии, который выпускники сдали в минувший четверг, 16 июля.
Lenta.ru вчера в 23:26
Общество
Госдума анонсировала выплату новых пособий для одиноких родителей
Законопроект о формировании специального фонда, средства из которого будут выплачиваться гражданам, не получающим алименты на детей от второго родителя, разработают к ноябрю депутаты Государственной думы.
Политическая Экспертиза вчера в 07:41
Шоу-бизнес
Борис Корчевников выложил фото с девушкой: «Это мы с Наташей»
Совсем не удивительно, что любая фотография с девушкой или фото напротив вывески «Выписная» вызывают среди поклонников настоящий ажиотаж: публика пытается найти хоть какие-то намеки на то, что у Бориса появилась пассия.
Passion.ru вчера в 08:06
Экономика
Перевозочные компании подготовились к профициту парка
Перевозочные компании подготовились к профициту парка Логисты, работающие «без активов», окажутся в выигрышном положении на текущем рынке с учетом профицита всех видов транспорта.
Коммерсантъ вчера в 17:55
Экономика
Для россиян подготовили новые выплаты с 15 июля
По информации источника, выплаты предназначены для бизнесменов. Речь идет о сумме в размере 15 тыс. рублей.
Лезги газет вчера в 15:36
Политика
Байден опережает Трампа по популярности на 15 процентных пунктов
Согласно опросу Fox News, Джо Байден опережает Дональда Трампа на 8 процентных пунктов.
Коммерсантъ вчера в 14:04
Здоровье
Врачи из Уфы получили благодарности от Василия Орлова
Амур.инфо вчера в 23:41
Здоровье
Роспотребнадзор проведет исследование о коронавирусе у больных ВИЧ
«Роспотребнадзор начал всероссийское исследование по изучению влияния пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 на оказание медицинской помощи при ВИЧ-инфекции, а также распространенности коронавирусной инфекции COVID-19 среди ВИЧ-инфицированных пациентов и россиян с негативным ВИЧ-статусом»,— говорится в сообщении ведомства.
Коммерсантъ вчера в 21:09
Футбол
Парфенов подал в отставку после вылета «Урала» из Кубка России
Главный тренер екатеринбургского «Урала» Дмитрий Парфенов заявил, что покидает команду, пишет РИА Новости.
Моя Москва.онлайн вчера в 10:27
Здоровье
В Сколтехе рассказали, откуда коронавирус пришел в Россию
Первое исследование геномной эпидемиологии COVID-19 в России показало, что вирус попал в страну не из Китая, а в основном из Европы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сколтеха, который провел анализ совместно с другими научными организациями.
РИА Новости вчера в 23:47