Происшествия
REGNUMМЧС не выявило аварий на газозаправочных станциях в Нижнем Новгороде
Нижний Новгород, 19 июля 2020, 19:54 — REGNUM Специалисты пожарно-спасательных подразделений управления МЧС по Нижегородской области завершили проверку всех газозаправочных станций Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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Спасатели проверили все газозаправочные станции в Нижнем Новгороде на предмет утечки
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