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МЧС: опасный астероид массой 30 тонн сблизится с Землей 13 апреля 2029 года

Опаснейший астероид Апофис диаметром почти 400 метров и весом около 30 тонн весной 2029 года очень близко подлетит к Земле – на расстояние, на котором на орбите размещены геостационарные спутники, предупредили во ВНИИ ГОЧС, входящим в структуру МЧС.
РИА Новости
Как отмечают специалисты ВНИИ, энергия, которая высвободится при возможном столкновении астероида c планетой, составит 1717 мегатонн, что в 30 раз больше, чем при взрыве самой мощной в мире советской термоядерной бомбы, которая была испытана в 1961 году.
РИА Новости
Согласно прогнозу, сила землетрясения в радиусе 10 километров от места падения может достигнуть 6,5 балла по шкале Рихтера, скорость ветра окажется не менее 790 метров в секунду.
Lenta.ru
Метеорный поток Квадрантиды позволит увидеть до 120 "падающих звезд" в час, пик потока наступит с полуночи до рассвета 3 января, сообщили ранее на сайте Московского планетария.
РИА Новости

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