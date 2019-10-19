Происшествия
РБКМЧС показало видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае
Управление МЧС по Красноярскому краю опубликовало видео, на котором сняты последствия прорыва дамбы в районе поселка Щетинкино. На кадрах, сделанных с воздуха, видно залившую территорию поселка реку, а также рабочую технику.
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Шоу-бизнес
64-летняя Орнелла Мути продемонстрировала невероятную растяжку
Российская газета 05:38
Армия и оружие
Турция согласовала с США границы зоны безопасности в Сирии
Российская газета 20:07
Культура
Глава The Walt Disney признан самым влиятельным человеком в Голливуде
Рейтинг включает самых известных топ-менеджеров кинокомпаний, продюсеров, режиссеров и сценаристов и актеров.
REGNUM вчера в 02:09
Космос
Астрономы обнаружили в открытом космосе облако из молекул сахара
OAnews 17 октября в 03:54
Общество
Вызвавшее протесты повышение цен на метро приостановили в Чили
Президент Чили Себастьян Пиньера заявил о приостановлении повышения цен на метро в стране из-за массовых протестов.
Газета.Ru 19:40
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина отдыхает в Израиле с миллионером
Диана Шурыгина, которая прославилась на всю страну из-за скандальной истории с изнасилованием, закрутила роман с 22-летним блогером Денисом Ребровым.
Вечерний курьер вчера в 04:17
Армия и оружие
Роскосмос адаптирует корабль «Орел» под ракету «Союз-5»
Роскосмос продолжит адаптировать новый пилотируемый корабль "Орел" для запуска на ракете-носителе "Союз-5", несмотря на решение пересадить его на ракету "Ангара-А5П", следует из материалов на сайте госзакупок.
РИА Новости 20:02
Шоу-бизнес
Через два дня после родов Анастасия Решетова надела корсет
Вечером 18 октября Решетова опубликовала инстаграм-историю, в которой сообщила, что «корсет надела, вес еще не проверяла».
Woman.ru 05:04
Происшествия
В Екатеринбурге двух рабочих завалило грунтом
"В Екатеринбурге пожарно-спасательные подразделения принимают участие в поисках двух коммунальных работников, попавших под обрушение грунта при проведении земляных работ на пересечении улиц Мехренцева и Краснолесья", - сказал представитель ведомства.
ТАСС 14:54
Футбол
Матч Кубка Англии не был доигран из-за расизма
Матч четвёртого предварительного раунда Кубка Англии между «Харинги Боро» и «Йовил Таун» не был доигран.
Евро-футбол.ру 15:33
Происшествия
Спецназ взял штурмом дом криминального авторитета в Красноярском крае
В Красноярском крае сотрудники СОБРа и полицейские задержали в загородном доме мужчину 1965 года рождения, известного в криминальной среде как Костя Канский, сообщается на сайте регионального главка МВД.
РБК 17:37
Политика
Борис Джонсон раскритиковал свою же просьбу отсрочить Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон направил председателю Европейского совета Дональду Туску письмо с просьбой отсрочить Brexit до 31 января 2020 года.
Lenta.ru 17:59
Армия и оружие
В Германии начались учения НАТО со сценарием атомной войны
Известия вчера в 20:53
Культура
Регина Тодоренко вернется к роли ведущей шоу «Орел и Решка»
Сама Регина Тодоренко пока никак не комментировала новость о своем возвращении на трэвел-шоу, где работала продолжительное время, посетив десятки стран.
Актуальные Новости вчера в 04:50
Культура
Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров
Актер Даниил Белых рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет под другим названием.
Телеканал 360° 17 октября в 13:05
Футбол
Дзюба оформил хет-трик в матче с «Ростовом»
Известия 14:32
Кино
В России стартовал показ «Малефисенты 2»
В российских кинотеатрах стартовал показ фильма "Малефисента: Владычица тьмы".
Piter.tv вчера в 08:00
Наука
Впервые умение стоять в очереди появилось у трилобитов
Совместная исследовательская группа ученых из Франции, Марокко и Швейцарии обнаружила и описала необычную находку: ископаемые трилобиты выстроились в очередь.
МонаВиста вчера в 11:23
Энергетика
«Нафтогаз» предъявил «Газпрому» исковые требования на $11 млрд
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что 1 ноября "Нафтогаз Украины" направит Газпрому иски на сумму $11 млрд в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа.
Pravda.Ru вчера в 10:05
Общество
В Баку восстановили работу станций метро, закрытых из-за митинга
Восстановлена работа трех станций метро, которые ранее в субботу были закрыты из-за несанкционированного митинга оппозиции в центре Баку.
РИА Новости 09:33
Кино
Пол Дано сыграет злодея в новом фильме про «Бэтмена»
Телеканал 360° вчера в 22:50
Музыка
В НОТУ прокомментировали новые правила отбора на «Евровидение»
Ранее сообщалось, что в новом отборе теперь смогут принять участие только те исполнители или коллективы, которые не выступали на территории России с 2014 года, не планируют и не анонсируют концертную деятельность в РФ до финала «Евровидения», а также не въезжали на территорию Крыма «с нарушением законодательства Украины».
Известия вчера в 05:46
Футбол
Слуцкий пошутил над Дзюбой: «Копия лучше, чем оригинал»
ProstoProSport вчера в 18:15
Происшествия
Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае растет
По последним данным, число погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае достигло 10 человек, судьба 15 неизвестна.
Вести.Ru вчера в 23:10
Политика
Президент Сербии поблагодарил Россию за помощь в перевооружении
Президент Сербии Александр Вучич высоко оценил поддержку России в перевооружении страны, об этом 19 октября он заявил на совместной пресс-конференции с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым.
REGNUM 15:08
Происшествия
Полиция применила резиновые пули к протестующим в Барселоне
Газета.Ru вчера в 16:43
Общество
Правительство предложило изменить законопроект о значимых сайтах
Правительство подготовило отзыв на законопроект о значимых интернет-ресурсах, предусматривающий ограничение доли владения в них иностранных инвесторов до 20%, рассказал РБК источник, знакомый с содержанием документа, и подтвердил источник, близкий к правительству.
РБК вчера в 15:32