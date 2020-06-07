Решение об оказании другими государствами помощи России в ликвидации последствий ЧС с разливом топлива в Норильске принимает руководство страны, сообщил первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян.

с чего всё началось

Спасибо всем странам, которые хотят нам оказать помощь. Руководство страны определит, нужна она или нет. Но в настоящее время сил и средств достаточно для оперативной и эффективной ликвидации ЧС.

Накануне, 6 июня, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон готов помочь России с ликвидацией последствий разлива топлива в Норильске.

В МЧС ответили на предложение США помочь в ликвидации ЧП в Норильске

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