Политика
КоммерсантъМЧС ответило на предложение США о помощи по ЧС в Норильске
Решение о принятии от других стран помощи в ликвидации последствий разлива топлива в Норильске должно принимать руководство России, сообщил первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян. По его словам, сейчас средств у МЧС хватает. Ранее о готовности помочь России заявили власти США.
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с чего всё началось
Госсекретарь США Майк Помпео ранее заявил о готовности оказать России помощь в борьбе с его последствиями. Авария в Норильске В минувшую пятницу на норильской ТЭЦ-3 из-за повреждения резервуара произошла утечка около 21 тысячи кубометров дизтоплива, часть их попала в местный ручей и реку Амбарную.РИА Новости02:53
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Происшествия
Военные точным выстрелом потушили горящую скважину в Иркутской области
Российская газета 09:11
Происшествия
В Приморье начали проверку из-за загоравшего на Вечном огне мужчины
RT на русском 11:15
Здоровье
Минздрав РФ зарегистрировал препарат для лечения осложнений COVID-19
Минздрав РФ зарегистрировал препарат «Левилимаб» (торговое наименование Илсира) для лечения осложнений коронавируса компании Biocad, об этом сообщила пресс-служба ведомства.
ФАН вчера в 05:31
Происшествия
В Британии протестующие снесли памятник работорговцу XVII века
Сторонники движения Black Lives Matter в британском Бристоле снесли памятник английскому работорговцу и филантропу Эдварду Кольстону, жившему в 17-ом и 18-ом веках, сообщает издание Independent.
РИА Новости 12:06
Энергетика
Ливия возобновила добычу нефти на крупнейшем месторождении
Нефтяная промышленность в Ливии была фактически остановлена, в стране закрылись крупнейшие месторождения, такие как Эш-Шарара и Эль-Филь.
News.ru 09:52
Космос
Ученые увидели группу огромных пятен на Солнце
На протяжении нескольких дней ученые фиксируют на Солнце группу пятен огромных размеров. К воскресенью, 7 июня, их число возросло до пяти.
ГТРК Вятка 10:42
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Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru вчера в 14:51
Технологии
Саратовцы могут узнать прослушивают ли их телефон
Подробно о наличии «прослушки» в телефоне рассказал глава информационно-аналитического агентства «TelecomDaily» Денис Кусков.
Саратов 24 04 июня в 23:09
Политика
80% американцев считают, что ситуация в США выходит из-под контроля
По меньшей мере 80% жителей США заявили, что ситуация в стране выходит из-под контроля.
РЕН ТВ 11:21
Шоу-бизнес
Пиар-директор Бари Алибасова заявил о его исчезновении
Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин заявил, что тот куда-то "пропал". Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru вчера в 18:35
Культура
Постановление о билетах поможет театрам и зрителям, считает Швыдкой
По словам Швыдкого, постановление поможет негосударственным театрам, которые оказались в тяжелой ситуации, избежать банкротства.
РИА Новости 05:57
Политика
Северный флот РФ станет новым военным округом
В новую военно-административную единицу войдут территории, определяемые границами Республики Коми, Архангельской и Мурманской областей, Ненецкого автономного округа.
News.ru вчера в 02:42
Политика
Елена Шувалова исключена из КПРФ
Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ 11:03
Происшествия
В Кузбассе спасатель погиб при испытаниях пожарного рукава
В Кемеровской области при испытании оборудования тяжелые травмы получил заместитель начальника пожарно-спасательной части в городе Анжеро-Судженск.
Российская газета 03:33
Происшествия
Задержан второй подозреваемый в убийстве девочки в Красноярском крае
В Красноярском крае задержали еще одного подозреваемого в убийстве девочки.
Известия 09:15
Шоу-бизнес
Панина со скандалом выгнали с похорон Михаила Кокшенова
Москва, 7 июня 2020, 16:26 — REGNUM Друзья актера Михаила Кокшенова настоятельно попросили Алексея Панина покинуть зал на Митинском кладбище, где родные и близкие прощались с Кокшеновым.
REGNUM 09:26
Футбол
Арустамян назвал продолжительность контракта Вагнера Лава с ЦСКА
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян написал в Telegram, что бразильский форвард Вагнер Лав в понедельник объявит о возвращении в ЦСКА.
РБК 12:06
Религия
Православные христиане отмечают день Святой Троицы
ТАСС вчера в 17:00
Общество
NASA: Доставлять космонавтов на МКС России придется на кораблях SpaceX
Для доставки космонавтов на орбиту Россия будет вынуждена использовать корабли SpaceX.
Росбалт 01:29
Футбол
«Локомотив» и «Динамо» сыграли вничью в товарищеском матче
РИА Новости 12:03
Общество
Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве
Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
РИА Новости вчера в 19:50
Общество
Михалков обвинил Грефа в уничтожении российского образования
Эпидемия коронавируса в России позволила председателю правления «Сбербанка» Герману Грефу продвинуть программу «Образование-2030», включающую в себя переход на цифровую платформу, и тем самым добиться уничтожения традиционного образования, заявил режиссер Никита Михалков.
URA.Ru 10:20
Политика
Захарова рассказала о попытках испортить отношения России и Чехии
Представитель МИДа подчеркнула, что высылка россиян будет учтена Россией в выстраивании отношений с Чехией.
Известия 09:38
Общество
Названы регионы России с самыми высокими зарплатами в начале года
В целом по всем регионам средняя зарплата в России за I квартал текущего года составила 48,3 тыс. рублей.
RT на русском 00:00
Общество
В Нью-Йорке отменен комендантский час
Комендантский час был введен в десятках американских городов.
Эхо Москвы 10:05
Экономика
В Приморье начали подготовку к строительству моста на остров Елены
Строительство моста на остров Елены предполагается в рамках первого этапа реализации "Владивостокской кольцевой автомобильной дороги" (ВКАД).
Народные новости 11:10
Общество
Главный раввин России заболел коронавирусом
Главный раввин России Берл Лазар заболел коронавирусом, его жизни ничто не угрожает.
RT на русском 10:25
Политика
Глава МИД Украины заявил о желании «оживить» нормандский формат
«Вместе с партнёрами Украина стремится оживить нормандский формат и достичь мира, но пока не видит взаимных конструктивных действий с российской стороны», — заявил Кулеба.
RT на русском 10:52
Общество
Стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию
Британские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что жертвы покушения в Солбсери - бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия - начали "новую жизнь" в Новой Зеландии.
Газета.Ru 08:38
Здоровье
Первый этап снятия ограничений ввели в Алтайском крае
В новой редакции указа главы региона предусмотрена отмена обязательной самоизоляции для граждан, прибывающих в Алтайский край из других регионов.
Катунь 24 08:40