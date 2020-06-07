Госсекретарь США Майк Помпео ранее заявил о готовности оказать России помощь в борьбе с его последствиями. Авария в Норильске В минувшую пятницу на норильской ТЭЦ-3 из-за повреждения резервуара произошла утечка около 21 тысячи кубометров дизтоплива, часть их попала в местный ручей и реку Амбарную.

с чего всё началось

Решение о принятии от других стран помощи в ликвидации последствий разлива топлива в Норильске должно принимать руководство России, сообщил первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян. По его словам, сейчас средств у МЧС хватает. Ранее о готовности помочь России заявили власти США.

МЧС ответило на предложение США о помощи по ЧС в Норильске

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