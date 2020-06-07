Госсекретарь США Майкл Помпео заявил в субботу, что Соединенные Штаты готовы помочь России с устранением последствий разлива дизельного топлива после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске и предложить консультации технических специалистов.

с чего всё началось

Спасибо большое всем странам, которые хотят нам оказать помощь. Политическое руководство страны определит, нужно здесь или не нужно. В настоящее время сил и средств достаточно для оперативного и эффективного использования ликвидации ЧС.

Решение о принятии от других стран помощи в ликвидации последствий разлива топлива в Норильске должно принимать руководство России, сообщил первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян. По его словам, сейчас средств у МЧС хватает. Ранее о готовности помочь России заявили власти США.

МЧС ответило на предложение США о помощи по ЧС в Норильске

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