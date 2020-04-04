Происшествия
ИзвестияИз-под завалов дома в Орехово-Зуеве извлекли шесть человек
Из-под завалов обрушившегося в результате взрыва подъезда в Орехово-Зуеве извлечены шесть человек, пятеро из них травмированы, сообщил в субботу, 4 апреля, глава города Геннадий Панин.
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Общество
Глава Роспотребнадзора рассказала, как передается коронавирус
Москва, 4 апреля 2020, 16:32 — REGNUM Коронавирус передается воздушным путем только в 4% случаях, в 96% — капельным путем.
Экономика
ЦБ разъяснил порядок работы банков до конца апреля
"Помимо лиц, непосредственно занятых обслуживанием клиентов в дежурных офисах и осуществляющих поддержку предоставления дистанционных услуг, Банк России рекомендует финансовым организациям ограничиться необходимым минимумом присутствия в офисах работников IT-подразделений, бухгалтерии и других подразделений бэк-офиса", — разъяснили в ЦБ.
Общество
В российских школах допустили продление учебного года
Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Общество
В России выявлены 582 новых случая коронавируса
За последние сутки в России зарегистрированы 582 новых случая заболевания коронавирусом в 32 регионах, сообщил оперативный штаб.
Общество
В Новосибирской области режим самоизоляции продлили до конца апреля
Режим полной самоизоляции в Новосибирской области продлен до 30 апреля.
Наука
У кошек в Ухане обнаружили коронавирус
Общество
В Россию поставят еще 80 млн медицинских масок из Китая
Китай поставит в Россию еще 80 млн медицинских масок и 1 млн защитных костюмов в апреле—начале мая, сообщил заместитель главы Минпромторга России Алексей Груздев.
Происшествия
В Мурманске ликвидирован боевик, планировавший теракт
"Сегодня ночью в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Мурманске органами ФСБ России было установлено местонахождение вооруженного бандита, планировавшего совершить теракт", - сообщили "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) При попытке задержания злоумышленник открыл огонь по сотрудникам спецназа и был нейтрализован.
Общество
WP: тысячи записей видеозвонков в сервисе Zoom попали в интернет
Несколько тысяч записей частных видеозвонков, осуществленных через сервис компании Zoom Video Communications, позволяющий организовывать видеоконференции, оказались в открытом доступе в интернете.
Футбол
Тарханов – о чемпионате Белоруссии: кошмар какой-то
Вице-президент «Пюника» Александр Тарханов поделился мнением об уровне чемпионата Белоруссии.
Кино
Названы во время самоизоляции популярные у россиян фильмы и сериалы
По заявлением ряда СМИ, стало известно, что во время нерабочей недели россияне смотрели фильмы, читали книги, играли в видеоигры и смотрели ролики на видеохостингах.
Политика
Песков назвал ситуацию в экономике беспрецедентной
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремлю известно о различных сценариях изменения ситуации в экономике страны в связи с распространением коронавируса, включая самые пессимистические.
Происшествия
Двух генералов МВД арестовали по делу о злоупотреблении полномочиями
Басманный суд Москвы отправил под арест заместителей главы Следственного департамента (СД) МВД, генералов Александра Бирюкова и Александра Краковского, а также следователя по особо важным делам Александра Брянцева, задержанных по делу о коррупции.
Общество
Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома
Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
Происшествия
Пострадавшим от взрыва газа в Подмосковье выплатят материальную помощь
Людям, пострадавшим от взрыва газа в пятиэтажном жилом доме в Орехо-Зуеве, будет выплачена материальная помощь.
Здоровье
В Тульской области усилили меры борьбы с коронавирусом
Наблюдение за диспансерными больными и пенсионерами 65+ организовано на дому.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.
Происшествия
Мужчина с ножом напал на прохожих во Франции
11 марта в австралийском Мельбурне мужчина с ножом напал на прохожих, в результате чего два человека погибли и еще двое были ранены.
Общество
Сценарий развития коронавируса в России сочли оптимистичным
Глава Роспотребнадзора сообщила о том, что Россия идет по оптимистичному сценарию по коронавирусу.
Энергетика
Названа новая дата спасения цен на нефть
Совещание стран-участниц ОПЕК, на котором мировые экспортеры нефти будут обсуждать спасение цен на сырье, перенесено на 9 апреля.
Общество
Власти Москвы раскрыли детали системы с кодами для выхода из дома
По словам Собянина, москвичи «ведут себя корректно», поэтому власти отказались от планов вводить жесткий карантин с пропускным режимом.
Здоровье
Режим самоизоляции продлили в Карачаево-Черкесии и Ингушетии
Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) и Ингушетии из-за угрозы распространения коронавируса приняли решение продлить режим самоизоляции в республиках.
Политика
Голландское судно привлекут для строительства «Северного потока — 2»
Голландский корабль Flintstone включили в список судов для технических работ на строительстве газопровода "Северный поток — 2", следует из распоряжения правительства.
Армия и оружие
Пентагон отказался эвакуировать экипаж с охваченного вирусом авианосца
Со слов министра обороны США Марка Эспера, в настоящий момент нет необходимости эвакуировать весь экипаж авианосца Theodore Roosevelt, на борту которого зафиксированы почти 80 случаев заражения новым типом коронавируса, передает ТАСС со ссылкой на телекомпанию CBS.
Общество
Голикова назвала страны — лидеры по завозу коронавируса в Россию
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что лидерами среди стран, откуда в Россию была завезена коронавирусная инфекция COVID-19, стали Италия, Испания, Франция, Германия и ОАЭ.
Армия и оружие
Американская коалиция покидает базу Аль-Такадум
Как сообщил в субботу представитель штаба операции "Непоколебимая решимость", 500 военнослужащих оставили авиационную базу Аль-Такадум.
Политика
Путин продлил режим нерабочих дней на весь апрель
«Если обстановка позволит, скорректируем объявленный период вынужденных нерабочих дней в сторону его сокращения», — добавил Путин.
Общество
Правительство утвердило порядок выплат малоимущим россиянам с детьми
В субботу председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил требования к порядку выплаты малоимущим семьям на детей в возрасте от трех до семи лет.
Политика
Мадуро приказал мобилизовать артиллерию Венесуэлы для защиты страны
Президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал приказ о мобилизации национальной артиллерии для защиты Боливарианской Республики.
Экономика
Малый и средний бизнес получит право на отсрочку арендных платежей
Предприятия малого и среднего бизнеса получат отсрочку по оплате аренды коммерческих помещений.