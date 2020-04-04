Из-под завалов обрушившегося в результате взрыва подъезда в Орехово-Зуеве извлечены шесть человек, пятеро из них травмированы, сообщил в субботу, 4 апреля, глава города Геннадий Панин.

Из-под завалов дома в Орехово-Зуеве извлекли шесть человек

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Происшествия В Мурманске ликвидирован боевик, планировавший теракт "Сегодня ночью в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Мурманске органами ФСБ России было установлено местонахождение вооруженного бандита, планировавшего совершить теракт", - сообщили "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) При попытке задержания злоумышленник открыл огонь по сотрудникам спецназа и был нейтрализован.

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Армия и оружие Пентагон отказался эвакуировать экипаж с охваченного вирусом авианосца Со слов министра обороны США Марка Эспера, в настоящий момент нет необходимости эвакуировать весь экипаж авианосца Theodore Roosevelt, на борту которого зафиксированы почти 80 случаев заражения новым типом коронавируса, передает ТАСС со ссылкой на телекомпанию CBS.