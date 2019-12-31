МЧС разработало законопроект, который обяжет граждан эвакуироваться из зон чрезвычайных ситуаций (ЧС) при соответствующем решении властей. Министерство обуславливает это стремлением сохранить жизни и здоровье граждан.

МЧС подготовило законопроект об обязательной эвакуации из зон ЧС

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