Общество

РИА НовостиРИА НовостиМЧС подготовило законопроект об обязательной эвакуации из зон ЧС

МЧС разработало законопроект, обязывающий граждан эвакуироваться из зон чрезвычайных ситуаций при соответствующем решении уполномоченных на это комиссий.
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с чего всё началось

В МЧС разработали законопроект об обязательной эвакуации граждан из зон ЧС

МЧС России разработало изменения в федеральный закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", вводящие обязательную эвакуацию граждан из зон чрезвычайных ситуаций.
ТАССвчера в 18:25

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МЧС подготовило законопроект об обязательной эвакуации из зон ЧС

Коммерсантъвчера в 21:35

Предложение МЧС сделать обязательной эвакуацию граждан из зон ЧС может ущемить права граждан – Лев Пономарев

Эхо Москвы03:26

Россиян захотели обязать эвакуироваться

Lenta.ruвчера в 19:03

МЧС опубликовало законопроект об обязательной эвакуации из зоны ЧС

РБКвчера в 20:15

МЧС подготовило законопроект об обязательной эвакуации из зон ЧС

РИА Новостивчера в 19:41

МЧС предложило в обязательном порядке эвакуировать жителей из зон ЧС

Известиявчера в 20:40

В МЧС разработали законопроект об обязательной эвакуации граждан из зон ЧС

ТАССвчера в 18:25
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«Арсенал» обыграл на своем поле «Манчестер Юнайтед»

Российская газета вчера в 18:22
Общество

Вступили в силу поправки в ПДД, касающиеся проверок на дорогах

В России вступили в силу поправки в ПДД, которые корректируют перечень документов, предъявляемых для проверки сотрудникам ГИБДД.
РИА Новости 03:00
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Взрыв газа в жилом доме в Твери: есть пострадавшие

REGNUM 02:48
Экономика

С января вступают в силу новые акцизы на вино и виноград

В России с 1 января уравниваются акцизы на вино и вводятся новые акцизы - на виноград и виноматериалы.
Интерфакс вчера в 01:50
Политика

Глава «Нафтогаза» сообщил, что «не в восторге» от сделки с «Газпромом»

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RT на русском вчера в 20:55
Происшествия

В Москве из дома главы фирмы украли сейф с 15 млн руб. и оружием

Неизвестные украли из частного дома коммерческого директора одной из фирм в дачном поселке на северо-востоке Москвы сейф с 15 млн руб. и оружием.
РБК 02:00
Общество

В России поменялись правила получения пособий на детей

Семьи, в которых родился первый или второй ребенок и доход которых на каждого члена семьи составляет не более двух МРОТов, с 1 января будут получать ежемесячные выплаты, соответствующие прожиточному минимуму ребенка в регионе, до достижения ребенком трех лет.
Регион online вчера в 05:26
Общество

Москвич выиграл 1 млрд рублей в новогодней лотерее

Коммерсантъ вчера в 09:59
Общество

Правительство Ливана ранее просило Японию выдать экс-главу Nissan Гона

Правительство Ливана, гражданином которого является бывший глава автоконцерна Nissan Карлос Гон, неоднократно обращалось к Японии с просьбой о его выдаче, сообщила телекомпания Fuji Television Network в четверг.
РИА Новости 02:18
Политика

Аксенов сравнил шествие националистов в Киеве с шабашем

РИА Новости 02:17
Политика

Крымские татары ответили на новогоднее обращение Зеленского

Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров назвал обращение к крымским татарам в новогодней речи Владимира Зеленского комичной ситуацией и призвал украинские власти повзрослеть, признав выбор крымчан жить в составе России.
РИА Новости 02:47
Хоккей

Молодежная сборная России вышла в плей-офф чемпионата мира

REGNUM 31.12.19 в 12:06
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«Деривация» и «Дрок». Опубликовано видео испытаний новейших артсистем

REGNUM 31.12.19 в 13:52
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Премьера мюзикла на Западе состоялась 19 декабря. В российский прокат "Кошки" выйдут 2 января 2020 года.
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Общество

Нарколог Минздрава назвал смертельно опасное средство против похмелья

Борьба с похмельем при помощи новой дозы алкоголя является «смертельно опасной штукой».
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Роналду поздравил возлюбленную и фанатов с Новым годом

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поздравил своих фанатов и возлюбленную с Новым годом.
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Назван победитель восьмого сезона шоу «Голос»

Газета.Ru вчера в 16:14
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Принц Уильям учредил премию за решение вопросов по экологии

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Общество

Жених в Китае отомстил неверной невесте на их свадьбе

Жених в китайской провинции Фуцзянь разоблачил неверную невесту во время свадебной церемонии прямо перед гостями.
Aobe.ru 30.12.19 в 21:57
Армия и оружие

В США пообещали разгромить российский флот в Арктике если потребуется

Avia.pro вчера в 20:23
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Бегун из Уганды праздновал победу перед финишем и проиграл

Легкоатлет из Уганды Якоб Киплимо начал праздновать победу вблизи финиша во время забега в Бразилии и проиграл, передает NBC.
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Начальник генштаба Тайваня погиб при аварийной посадке вертолета

Начальник генерального штаба Тайваня Шэнь Имин погиб после аварийной посадки вертолета оборонного ведомства, сообщает газета China Daily.
РИА Новости 01:36
Общество

Нидерланды официально отказались от названия «Голландия»

Название "Голландия" с 1 января 2020 года официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды, сообщает радиостанция NOS.
РИА Новости вчера в 21:41
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Xiaomi готовит обновление для своего бестселлера Redmi Note 8

Китайская компания Xiaomi готовит обновление для смартфона своего суббренда Redmi Note 8, о чем рассказал инсайдер Мукул Шарма.
Народные новости вчера в 17:54
Политика

Спикер парламента Эстонии заявил о территориальных претензиях к России

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный страной с Советской Россией в 1920 году, до сих пор действует в том числе и в вопросе границ между государствами.
РИА Новости вчера в 22:45
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При столкновении двух автобусов в Подмосковье пострадали шесть человек

В подмосковном Красногорске столкнулись два автобуса, пострадали шесть человек. Авария произошла на Путилковском шоссе, уточняет ТАСС.
BFM.ru 03:10
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Панарин стал третьей звездой матча «Эдмонтон» — «Рейнджерс»

Газета.Ru вчера в 05:20
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ЦБ начнет брать с банков комиссию за переводы по номеру телефона

Центробанк РФ c 1 января начнет взимать c банков плату за использование Системы быстрых платежей (СБП).
Известия 31.12.19 в 21:39
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Секс, работа, еда: 22 совета, которые помогут продлить вашу жизнь

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Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года

Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.
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