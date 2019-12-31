Общество
РИА НовостиМЧС подготовило законопроект об обязательной эвакуации из зон ЧС
МЧС разработало законопроект, обязывающий граждан эвакуироваться из зон чрезвычайных ситуаций при соответствующем решении уполномоченных на это комиссий.
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Происшествия
В жилом доме в Твери произошел взрыв газа
Взрыв газа произошел в жилом многоквартирном доме в Твери. Об этом ТАСС в четверг сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе города.
Космос
Названы главные космические проекты 2020 года
Кино
Карельская чемпионка мира по боям на мечах оценила поединки в новом Ведьмаке
Театры
Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков
Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков Московский департамент культуры, проявив изрядную оперативность, назначил нового художественного руководителя театра «Современник» буквально на следующий день после похорон прежнего.
Общество
«Нафтогаз» рассказал, что его не устроило в соглашении с «Газпромом»
Украинская компания «Нафтогаз» не в восторге от включения компании в соглашения с российским «Газпромом» по транзиту газа, заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве.
Политика
В Эстонии вновь заявили о территориальных претензиях к России
Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный его страной с Советской Россией в 1920 году, действителен по настоящее время в том числе и в вопросе границ между государствами.
Футбол
«Виссел Кобе» выиграл Кубок Японии с Иньестой, Подолья и Вилья
Общество
Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей
Как сообщили в "Столото", первым лотерейным миллиардером в стране стал житель Москвы, купивший счастливый билет с номером 131626314944 всего за сто рублей.
Происшествия
В Свердловской области загорелся ангар
Ангар загорелся в городе Полевской Свердловской области на площади 600 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Гаджеты
Глава Xiaomi показал упаковку Redmi K30 5G
Исполнительный директор компании Xiaomi Лей Цзунь (Lei Jun) опубликовал официальное изображение розничной упаковки смартфона Redmi K30 5G, в которой он появится на прилавках магазинов.
Происшествия
В Астрахани произошел крупный пожар в жилом доме
Шоу-бизнес
Охлобыстин извинился перед проститутками
Футбол
Моуринью наказали за подглядывание в блокнот тренера «Саутгемптона»
Во время матча с "Саутгемптоном" португалец получил желтую карточку за подглядывание в блокнот тренеров команды соперников.
Происшествия
На Тайване при аварийной посадке вертолета погиб начальник Генштаба
На севере Тайваня военный вертолет UH-60 Black Hawk, на борту которого находился начальник Генштаба Шэнь Имин, совершил аварийную посадку.
Происшествия
В Москве из дома главы фирмы украли сейф с 15 млн руб. и оружием
Неизвестные украли из частного дома коммерческого директора одной из фирм в дачном поселке на северо-востоке Москвы сейф с 15 млн руб. и оружием.
Общество
Airbus обогнал Boeing по поставкам самолетов
Общество
В Нидерландах официально перестали использовать название «Голландия»
Название «Голландия» с 1 января 2020 года официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды.
Музыка
Бербеков стал победителем восьмого сезона шоу «Голос»
Исполнитель из Кабардино-Балкарии Аскер Бербеков стал победителем восьмого сезона шоу «Голос» на Первом канале.
Гаджеты
В рекламе показали новые умные часы Xiaomi Watch Color
В социальной сети Twitter автор странички AndroidSaint опубликовал рекламный ролик новых Xiaomi Watch Color.
Шоу-бизнес
Ирина Шейк в дерзком бикини отметила Новый год на яхте
Приятели отметили Новый год по российскому времени, шумно откупорив бутылочку шампанского.
Технологии
WhatsApp перестанет работать на ряде устройств
Как сообщает ToDay News Ufa источник в поддержке, мессенджер WhatsApp вскоре не будет работать на старых смартфонах под управлением ПО iOS версии 9 и Android 4.0.3 и более старых версий, также прекращается поддержка Windows Phone.
Здоровье
Названы преимущества резкого отказа от алкоголя
Как сообщает ToDay News Ufa, для начала медики пояснили, что человека нельзя считать зависимым от алкоголя, если он легко обходится без него два дня в неделю.
Финансы
Как могут измениться курсы доллара США и евро в 2020 году
В начале 2020 года одним из определяющих факторов для российской валюты может стать развитие торговых отношений между США и Китаем.
Экономика
С января вступают в силу новые акцизы на вино и виноград
В России с 1 января уравниваются акцизы на вино и вводятся новые акцизы - на виноград и виноматериалы.
Экономика
Названы самые обедневшие российские миллиардеры
Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
Космос
Лучшие космические снимки 2019 года
Уходящий 2019 год оказался весьма примечательным в плане космических фотографий.
Общество
Бывший пленник «Айдара» рассказал о перенесенных в подвале пытках
Армия и оружие
Пентагон потратит $2 млрд на обслуживание F-35
Компании Lockheed Martin выдан контракт стоимостью 1,926 млрд долларов на техобслуживание и логистическую поддержку истребителей.
Хоккей