МЧС разработало законопроект, обязывающий граждан эвакуироваться из зон чрезвычайных ситуаций при соответствующем решении уполномоченных на это комиссий.

МЧС подготовило законопроект об обязательной эвакуации из зон ЧС

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