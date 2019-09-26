Общество
ВедомостиМЧС подтвердило запрет курения на балконах
МЧС России подтвердило запрет на курение на балконах и лоджиях квартир жилых домов. Об этом сообщила «РИА Новости» представитель пресс-службы министерства.
Читать в источнике
Оценить1531
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 12:58, Вашингтон
Происшествия
В Челнах горит здание ресторана «Арарат»
БИЗНЕС Online 11:27
Политика
Зеленский показал совместное фото с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Twitter снимок с президентом США Дональдом Трампом.
Московский Комсомолец вчера в 10:05
Политика
США расширили санкции против РФ
Вашингтон ввел ограничительные меры против пяти российских судов, базирующейся в Москве компании Maitime Assistance LLC и трех граждан РФ из-за нарушения санкционного режима в отношении Сирии.
Российская газета 11:10
Происшествия
Оренбургского священника арестовали по обвинению в изнасиловании детей
Русский дедлайн 06:28
Экономика
Ротенберг продает Газпрому его строительного подрядчика
«Стройгазмонтаж» является одним из крупнейших строительных подрядчиков Газпрома, получившим в свое время генподряд на строительство Крымского моста.
REGNUM 02:29
Шоу-бизнес
В Перми умерла девочка, которую пыталась спасти певица Жанна Фриске
Сегодня ночью в Перми скончалась девочка, которой помогала бороться с неизлечимой болезнью певица Жанна Фриске.
Накануне.Ru 08:30
Политика
Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире
Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире Сессия Генассамблеи ООН в этом году началась с российско-американского дипломатического скандала: США не выдали визы членам российской делегации.
Коммерсантъ вчера в 15:00
Шоу-бизнес
Максим Галкин сравнил себя с Ксенией Собчак
На днях решил сравнить себя с другими медийными персонами Максим Галкин. Программа посчитала его похожим на Ксению Собчак.
ИнфоСМИ 06:53
Экономика
Лукашенко заявил о поиске альтернатив российской нефти
Белоруссия прорабатывает варианты импорта нефти с рынков, альтернативных российскому, заявил в четверг, 26 сентября, на встрече с представителями украинских СМИ президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Газета.Ru 09:02
Политика
Посредники организовали встречу Лаврова с главой МИД Грузии
На полях Генассамблеи ООН состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Грузии Давидом Залкалиани.
Российская газета 10:35
Происшествия
Задержаны восемь подозреваемых в убийстве подмосковного депутата
Сотрудники МВД и Следственного комитета России задержали восьмерых мужчин, подозреваемых в убийстве депутата заксобрания Раменского района Татьяны Сидоровой и членов её семьи в 2012 году.
RT на русском 11:22
Политика
Власти Чечни опровергли сообщения о болезни Рамзана Кадырова
Здоровью главы Чечни Рамзанам Кадырова ничего не угрожает, у него сезонная простуда.
News.ru 12:48
Происшествия
Скончался адвокат Александра Кокорина
Адвокат Андрей Ромашов, защищавший в суде футболиста санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Александра Кокорина, умер во вторник.
Российская газета 03:32
Технологии
Норвегия не станет запрещать 5G-оборудование Huawei
Норвегия не стала следовать призывам Госдепа США отказаться от услуг и оборудования китайской компании Huawei.
3DNews 09:28
Политика
Украину хотят лишить права доступа в зал заседаний ПАСЕ
Делегацию Украины могут лишить права присутствовать в зале Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) во время осенней сессии.
Expert.ru 11:06
Политика
Госдеп прокомментировал отказ в выдаче виз российской делегации в ООН
Представитель американского Госдепа объяснил отказ в выдаче виз российской делегации для участия на Генассамблее ООН.
iReactor 24 сентября в 17:09
Политика
Зеленский удивился публикации своего разговора с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский удивился, что в опубликованной стенограмме его разговора с Дональдом Трампом присутствуют его реплики.
Lenta.ru 02:08
Транспорт
В Госдуме оценили новый способ борьбы со снегом на дорогах
Председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичёв в беседе с НСН оценил предложение использовать электропроводящий бетон для борьбы с обледенением дорожной части и сугробами, из-за которых сужается проезжая часть дороги.
RT на русском 12:10
Религия
Крестный ход против абортов пройдет по рекам Петербурга
В воскресенье, 29 сентября, в Петербурге пройдет Крестовоздвиженский крестный ход по водам с молитвой о прекращении абортов в стране.
МР7.ру 11:05
Общество
Меган Маркл и принц Гарри впервые вывели Арчи в свет в Африке
Королевская семья приехала на встречу с архиепископом Десмондом Туту и Грасой Машел — вдовой покойного президента страны Нельсона Манделы.
Газета.Ru вчера в 06:07
Происшествия
В Петербурге врачи скорой помощи подрались с пациенткой
В Петербурге врачи из бригады скорой помощи в Елизаветинской больнице подрались с пациенткой, сообщил портал Питер-ТВ.
РИА Новости 08:35
Шоу-бизнес
55-летняя Вика Цыганова поделилась откровенным фото в бикини
После неудавшихся выборов в Хабаровском крае Вика Цыганова отправилась отдыхать во Францию, откуда поделилась с подписчиками снимком в Instagram.
Discover24 06:51
Театры
Басилашвили отметит 85-летие спектаклем в БДТ
Известия вчера в 20:41
Происшествия
Суд по делу Устинова перенесли на 30 сентября
Коммерсантъ 04:04
Происшествия
Китаянка открыла аварийный выход самолета, чтобы проветрить салон
Народные новости 09:46
Политика
Эйфелева башня погасит огни в память о Шираке
Экс-президент Франции скончался в четверг в возрасте 86 лет Эйфелева башня в Париже погасит свои огни вечером в четверг в память о бывшем президенте Франции Жаке Шираке, который скончался сегодня.
Аргументы и Факты 12:33
Происшествия
При землетрясении в Стамбуле пострадали восемь человек
Восемь человек получили лёгкие ранения в результате землетрясения в Стамбуле. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
RT на русском 10:36