Общество

ВедомостиВедомостиМЧС подтвердило запрет курения на балконах

МЧС России подтвердило запрет на курение на балконах и лоджиях квартир жилых домов. Об этом сообщила «РИА Новости» представитель пресс-службы министерства.
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с чего всё началось
Основанием для запрета является постановление
 правительства от 20 сентября "О внесении изменений в правила противопожарного режима в Российской Федерации".
РИА Новостивчера в 17:32

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7 важных правовых событий недели

Гарант08:12

Запрет курения на балконах в России поддержали

Lenta.ruвчера в 10:06

Джигурда прокомментировал запрет курения на балконах

RT на русском10:36

МЧС объяснило запрет курения на балконах

РБКвчера в 17:21

МЧС подтвердило, что на балконах запретят курить

РИА Новостивчера в 17:32

Депутат Госдумы: запрет на использование открытого огня на балконах нужно конкретизировать

ТАССвчера в 14:49

Как нас курить на балконах отучали - Запреты добрались до квартир россиян — и только всех разозлили

Телеканал 360°11:37
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 14:57, Вашингтон
Политика

В Кремле высказались об обнародовании разговоров Путина и Трампа

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал публикацию стенограммы разговора лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
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Сотрудника ядерного центра в Сарове оштрафовали за майнинг биткоинов

Саровский городской суд (Нижегородская область) оштрафовал на 450 тысяч рублей сотрудника Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ) за попытку намайнить биткоины на рабочем месте, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе суда.
РИА Новости 09:04
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Представлен Android 10 для бюджетных смартфонов

Google презентовала Android 10 для смартфонов бюджетной категории. Нетрудно догадаться, что это Android 10 Go edition.
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Дебош актера Максима Аверина в самолете попал на видео

РИА Новости 10:07
Общество

Финал конкурса «Цифровой прорыв» стартует в Татарстане

Сегодня в Международном выставочном комплексе "Казань Экспо" (Татарстан) при поддержке Министерства науки и высшего образования стартует финал Всероссийского конкурса "Цифровой прорыв", который проводит АНО "Россия - страна возможностей".
Российская газета 03:30
Политика

Лавров заявил Помпео о готовности России к диалогу с США

Россия открыта для диалога с США в различных областях, но только на основе уважения интересов друг друга, сообщили журналистам в МИД РФ по итогам встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Майком Помпео в рамках Генассамблеи ООН.
РИА Новости 13:30
Политика

США расширили санкции против РФ по поставкам авиатоплива в Сирию

Минфин США расширил санкции, призванные предотвратить доставку авиационного топлива российским военным в Сирии.
ИжевскИнфо.РУ 01:11
Культура

Борис Смолкин: Сериал «Моя прекрасная няня» сделал меня знаменитым

Ровно 15 лет назад на экраны страны вышел сериал «Моя прекрасная няня».
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Шоу-бизнес

Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк

Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru 07:43
Политика

Порошенко снова не явился на допрос в ГБР Украины

Экс-президент Украины Пётр Порошенко в очередной раз проигнорировал вызов на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) Украины, заявила пресс-секретарь ведомства Анжелика Иванова, сообщило 27 сентября информационное агентство УНИАН.
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Общество

Прокуратура признала правило «звонок для учителя» незаконным

Правила внутреннего распорядка учеников содержали положение о том, что «звонок об окончании урока дается для учителя, только когда учитель объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс».
MagCity74 вчера в 08:42
Автоспорт

Макс Ферстаппен выиграл вторую тренировку Гран-при России 2019

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен стал лучшим во второй тренировке Гран-при России 2019.
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Продажи легковых авто в России сократятся на 2%

При оптимистичном сценарии продажи новых легковых автомобилей в России в 2019 году могут вырасти на 0,5% до 1,67 млн единиц, а при базовом они, наоборот, сократятся на 2% до 1,64 млн единиц.
Автоновости дня 25 сентября в 22:49
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В российских молочных продуктах обнаружили техническое пальмовое масло

В российских молочных продуктах обнаружили техническое пальмовое масло.
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Шоу-бизнес

Мисс Москва-2015 Оксана Горбатенко подала в суд на экс-короля Малайзии

Обладательница титула «Мисс Москва 2015» Оксана Горбатенко (более известная как Воеводина) обратилась в Догомиловский районный суд Москвы с иском об установлении отцовства.
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Выбраны самые надежные кроссоверы с пробегом

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Шоу-бизнес

Максим Галкин с бородой напомнил поклонникам Джигурду

Максим Галкин удивил поклонников неожиданным преображением. Он опубликовал фото с густой растительностью на лице.
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Разработчик назвал стоимость робота «Федора»

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Захарова: по логике Пелоси, руку Россия приложила именно к ней

В МИДе прокомментировали заявление спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о том, что российская сторона может быть причастна к скандалу вокруг разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
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Медведев поручил довести долю малого бизнеса до 50%

Доля малого бизнеса в России должна достигнуть показателя в 50% от общего числа занятого населения, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с президентом общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александром Калининым.
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Кремль ответил на заявление Саакашвили о плане Путина воссоздать СССР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили о том, что российский президент Владимир Путин намерен к 2024 году воссоздать СССР.
РБК 13:50
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Видео запуска крылатой ракеты «Оникс» на Чукотке появилось в Сети

В сети публиковал кадры пуска сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракеты "Оникс" на Чукотке. Видео публикует телеканал "Звезда".
Газета.Ru 01:47
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В Рязани убили ветерана ВОВ и его супругу

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За год до официального решения о введении туристических виз Эр-Рияд финансово поддерживал инициативы по улучшению имиджа королевства в мире, приглашая популярных иностранных блогеров в промотуры.
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ТАСС 11:35
Общество

В МЧС рассказали о штрафах за курение на балконах

Директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев отметил в беседе с РЕН ТВ, что новые правила рассчитаны на то, чтобы "сформировать культуру курения".
Газета.Ru 05:43
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Акции китайских компаний рухнули из-за угрозы ухода с бирж

Акции большинства китайских компаний, которые торгуются на фондовых биржах в США, показали резкое падение после сообщений о том, что Белый дом рассматривает возможность исключения ценных бумаг китайских компаний из котировального списка американских фондовых бирж.
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Потерпевший по делу Устинова росгвардеец признал его приговор суровым

Общественная служба новостей вчера в 05:16
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Хронический стресс изменил работу митохондрий мышей и людей

Оказалось, что вследствие хронического стресса в мозге мышей больше всего изменялась экспрессия генов, связанных с работой митохондрий, а именно — процессом синтеза АТФ, и с регуляцией синтеза белка.
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Экономика

Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
РБК 11:27
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