Происшествия
РБКМЧС показало фото и видео со сгоревшим в тоннеле в Москве автобусом
МЧС показало фото и видео после пожара в Алабяно-Балтийском тоннеле на севере Москвы, где загорелся пассажирский автобус. Материалы ведомство предоставило в распоряжение РБК. На записи виден полностью сгоревший пассажирский автобус городского транспорта.
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Здоровье
После онкологов о намерении уволиться заявили медсестры центра Блохина
Смотрите такжеВ онкоцентре имени Блохина работает комиссия Минздрава В сентябре детские онкологи Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н. Н. Блохина коллективно выступили против решений нового руководства и написали заявления об увольнении.
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