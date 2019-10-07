Происшествия

РБКРБКМЧС показало фото и видео со сгоревшим в тоннеле в Москве автобусом

МЧС показало фото и видео после пожара в Алабяно-Балтийском тоннеле на севере Москвы, где загорелся пассажирский автобус. Материалы ведомство предоставило в распоряжение РБК. На записи виден полностью сгоревший пассажирский автобус городского транспорта.
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