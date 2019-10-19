Происшествия

РБКРБКМЧС показало видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае

Управление МЧС по Красноярскому краю опубликовало видео, на котором сняты последствия прорыва дамбы в районе поселка Щетинкино. На кадрах, сделанных с воздуха, видно залившую территорию поселка реку, а также рабочую технику.
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МЧС показало видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае

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Компания-владелец артели, где прорвало дамбу, работает законно и имеет лицензии

ТАСС08:24

Что случилось этой ночью: суббота, 19 октября

Интерфакс01:04

Появились первые фото с места прорыва дамбы в Красноярском крае, где погибли больше 10 человек

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11 рабочих золотодобывающего рудника погибли в Красноярском крае

НИА-Красноярск00:33

Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае возросло до 15

Говорит Москва04:15

Дамбы на прииске в Красноярском крае прорывало не раз, рассказал работник

РИА Новости04:40
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Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика

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Названо число пострадавших при прорыве дамбы в Красноярском крае

Ранее ИА REGNUM сообщало о 13 погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае, судьба ещё 13 человек остаётся неизвестной.
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В Петербурге обрушился строящийся паркинг

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Как сообщалось ранее, в подуличном переходе станции метро "Савеловская" нетрезвый мужчина 1991 года рождения атаковал сотрудника УВД на Московском метрополитене.
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Обыски прошли в компании-владельце прорванной дамбы

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Правительство РФ в ближайшее время приступит к подготовке «более амбициозного» плана приватизации.
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В РПЦ прокомментировали совместную литургию Варфоломея и Иеронима

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