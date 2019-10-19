Происшествия
РБКМЧС показало видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае
Управление МЧС по Красноярскому краю опубликовало видео, на котором сняты последствия прорыва дамбы в районе поселка Щетинкино. На кадрах, сделанных с воздуха, видно залившую территорию поселка реку, а также рабочую технику.
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Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика
Происшествия
Названо число пострадавших при прорыве дамбы в Красноярском крае
Ранее ИА REGNUM сообщало о 13 погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае, судьба ещё 13 человек остаётся неизвестной.
Происшествия
В Петербурге обрушился строящийся паркинг
Строящийся паркинг обрушился на площади около 200 квадратных метров в Приморском районе Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Происшествия
В Нальчике в институте повышения квалификации МВД убили полицейского
Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Краснодарского университета МВД РФ, погибший слушатель приехал в Нальчик из Карелии.
Общество
Умер «знавший правду» о гибели «Курска» вице-адмирал
Умер вице-адмирал в отставке Михаил Моцак, бывший командующий 1-й флотилией атомных субмарин Северного флота и один из руководителей учений, во время которых погибла подводная лодка «Курск».
Авто
Эксперты назвали авто с самыми проблемными АКПП
Автоматические трансмиссии в автомобилях пользуются большим спросом — они позволяют сосредоточиться исключительно на дороге и меньше утомляют, чем «механика».
Теннис
Скончался известный теннисист Александр Волков
На 53-м году жизни скончался известный российский и советский теннисист Александр Волков.
Общество
Оскорбившего Путина грузинского журналиста допросили
Грузинская Генпрокуратура допросила журналиста Георгия Габунию, который до этого в прямом эфире "Рустави 2" оскорбил президента России Владимира Путина.
Происшествия
Появилось видео нападения на сотрудника полиции в московском метро
Как сообщалось ранее, в подуличном переходе станции метро "Савеловская" нетрезвый мужчина 1991 года рождения атаковал сотрудника УВД на Московском метрополитене.
Авто
Компания ГАЗ запатентовала новый логотип «Победы»
Политика
Граждан Украины и Белоруссии признают носителями русского языка
Документом предусматривается возможность признания комиссией носителями русского языка без прохождения собеседования граждан Белоруссии и граждан Украины, свободно владеющих русским языком, при подаче лично заявления о признании их носителями русского языка и при наличии оснований, предусмотренных частью первой статьи 331 федерального закона «О гражданстве Российской Федерации».
Футбол
Валуев ответил болельщику сборной Украины, оскорбившему футболистов РФ
Происшествия
Врачи шесть часов искали пропавшую в томографе бабушку в Болгарии
Медики около шести часов искали пожилую женщину, которая поехала в больницу, чтобы сделать обследование на томографе, сообщает телеканал Nova.
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян родила дочку
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что родила дочку.
Политика
Чиновники Чечни опровергли информацию о своих задержаниях
Как сообщало ИА REGNUM, ранее ряд СМИ, основываясь на публикациях «Новой газеты», сообщили о том, что в ближнем окружении главы Чечни Рамзана Кадырова якобы произошли задержания.
Футбол
Дзюба и Слуцкий пошутили друг над другом в инстаграме
Форвард Зенита Артем Дзюба и главный тренер Витесса Леонид Слуцкий обменялись шутками в инстаграме.
Технологии
Соцсеть «ВКонтакте» изменит дизайн мобильного приложения
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6 портов USB, V-образный вырез и встроенная камера: опубликовано живое фото PlayStation 5
Чуть подробнее рассмотреть PlayStation 5 позволяет видеоролик, ну а сама консоль, напомним, выйдет только через год.
Экономика
Силуанов пообещал «более амбициозную» программу приватизации
Правительство РФ в ближайшее время приступит к подготовке «более амбициозного» плана приватизации.
Здоровье
Медик предупредил россиян об опасности продаваемых в магазинах бананов
Врач Григорий Конев призвал россиян отказаться от покупки и употребления привозных бананов.
Политика
Пушков оценил слова Савченко о вранье Порошенко про Донбасс
Общество
Глава Росстандарта рассказал об отмене документов на поверку счетчиков
Порядок оформления поверки счетчиков изменится: юридическое значение будет иметь только запись в специальной базе данных Росстандарта.
Религия
В РПЦ прокомментировали совместную литургию Варфоломея и Иеронима
Совместное служение архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима с Константинопольским патриархом Варфоломеем еще не означает признания главой Элладской церкви украинских раскольников, заявил в субботу РИА Новости замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.
Хоккей
Данис Зарипов побил Линуса Умарка в «Зеленом дерби»
Сегодня во втором периоде матча "Салават Юлаев" - "Ак Барс" состоялась драка между 38-летним капитаном "Ак Барса" Данисом Зариповым и лидером уфимского клуба Линусом Умарком.
Футбол
«Урал» одержал волевую победу над «Тамбовом» в 13-м туре РПЛ
Екатеринбургский «Урал» на выезде одолел «Тамбов» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).