Происшествия

РБКРБКМЧС показало видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае

Управление МЧС по Красноярскому краю опубликовало видео, на котором сняты последствия прорыва дамбы в районе поселка Щетинкино. На кадрах, сделанных с воздуха, видно залившую территорию поселка реку, а также рабочую технику.
Читать в источнике
Комментировать166

Подробнее о событии

МЧС показало всю картину трагедии и поиски погибших при прорыве дамбы

НГС2411:35

СМИ опубликовали списки жертв и пропавших без вести в Красноярском крае

РИА Новости10:06

Опубликовано видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае

Газета.Ru12:27

В МЧС уточнили данные по пропавшим без вести при прорыве дамбы

ДЕЛА.ru10:09

Рабочих, оставшихся без жилья после прорыва дамбы, разместили на соседних участках

ТАСС09:23

Список пропавших без вести при прорыве дамбы под Красноярском: «КП» публикует имена

КП - Красноярск08:18

МЧС России показало видео поисковых работ на месте прорыва дамбы

РБК12:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 16:03, Ашберн
Армия и оружие

На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие

Газета.Ru 13:59
Футбол

Караваев: не думал, что Дзюба отдаст мне пас в моменте с голом

Чемпионат 15:09
Космос

Найден второй из самых медленно вращающихся радиопульсаров

Оказалось, что объект, названный PSR J2251-3711, вращается медленнее практически всех радиопульсаров, известных на сегодняшний день.
Индикатор 17 октября в 13:33
Шоу-бизнес

Светлана Лобода отмечает 37-летие с Тиллем Линдеманном

Певица Светлана Лобода отпраздновала собственное 37-летие в компании известного немецкого музыканта Тилля Линдеманна.
Дни24 вчера в 06:34
Фигурное катание

Леонова поделилась эмоциями после короткой программы на этапе Гран-при

Российская фигуристка Алена Леонова поделилась эмоциями после короткой программы на этапе Гран-при в Лас-Вегасе.
Газета.Ru 06:29
Шоу-бизнес

Мария Порошина показала подросшего сына и дочерей

Отечественная актриса Мария Порошина решила показать своим поклонникам подросшего сына, а также двух дочерей.
Актуальные Новости 02:36
Армия и оружие

Элитный спецназ США бежал с базы в Сирии, оставив странные послания русским

В минувший вторник российские и сирийские военные заняли базу спецназа США у города Манбидж в провинции Алеппо, где размещались элитные подразделения передовых авианаводчиков JTAC.
Rusvesna.su 16 октября в 23:00
Происшествия

СК подтвердил обыски по делу о прорыве дамбы

Сотрудники Следственного комитета проводят обыски в золотодобывающей компании в рамках дела о гибели 15 человек после прорыва плотины.
Известия 10:39
Происшествия

В Болгарии врачи потеряли пациентку в томографе, сообщили СМИ

Врачи одной из болгарских больниц потеряли семидесятилетнюю пациентку Асенку Христову во время обследования и искали ее шесть часов, сообщает телеканал Nova.
РИА Новости 03:15
Авто

Опубликованы первые фото Nissan X-Trail нового поколения

Компания Nissan начала испытания кроссовера X-Trail/Rogue новой генерации. Накануне в Сети появились первые шпионские фотографии новинки.
Новые автомобили 16 октября в 05:30
Политика

Путин провел телефонные переговоры с Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным обсудила подготовку встречи нормандской четверки, стороны также затронули ситуацию в Сирии и Ливии, сообщает кабмин ФРГ.
РИА Новости 12:08
Происшествия

В Турции погибла пятилетняя девочка из России

Пятилетняя девочка из России погибла на турецком курорте Кемер, сообщает издание DHA.
РБК 05:45
Единоборства

Бетербиев нокаутировал Гвоздика

В боксерском поединке за титулы WBC и IBF российский боксер Артур Бетербиев победил украинца Александра Гвоздика нокаутом в 10 раунде.
МонаВиста 04:30
Происшествия

В Москве двое музыкантов насмерть отравились наркотиками

Участники московской рок-группы Zreet Артем Колбасов и Глеб Акимов умерли от передозировки наркотиков. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Lenta.ru 09:05
Происшествия

В Саратове неизвестный открыл стрельбу из автомата Калашникова

В центре Саратова неизвестный устроил стрельбу из автомата Калашникова.
Газета.Ru 10:35
Политика

Советник Трампа обвинил Порошенко и его окружение в краже $1,5 млрд

Советник президента США Дональда Трампа Сэм Кислин заявил, что окружением бывшего президента Украины Петра Порошенко во время его президентства были незаконно поделены $1,5 млрд.
REGNUM 15:21
Происшествия

Задержан начальник полиции района Дорогомилово в Москве

«17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 03:00
Происшествия

Россиянка носила дочь-маугли в авоське и продавала ее педофилам

По его данным, мать продавала девочку педофилам.
Lenta.ru 10:53
Общество

Россия передаст Сербии лист из Евангелия в обмен на картины Рериха

Россия передаст Белграду Петербургский лист Мирославова Евангелия в обмен на картины Николая Рериха.
РБК 12:08
Происшествия

В Екатеринбурге двух рабочих завалило грунтом

"В Екатеринбурге пожарно-спасательные подразделения принимают участие в поисках двух коммунальных работников, попавших под обрушение грунта при проведении земляных работ на пересечении улиц Мехренцева и Краснолесья", - сказал представитель ведомства.
ТАСС 14:54
Армия и оружие

Эрдоган обсудит с Путиным присутствие военных САР на севере Сирии

Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что обсудит с президентом РФ Владимиром Путиным присутствие сирийских военных на севере страны.
РЕН ТВ 09:37
Общество

Цукерберг ответил на предложение Сандерса избавиться от миллиардеров

Основатель и руководитель Facebook миллиардер Марк Цукерберг, который по версии журнала Forbes входит в десятку богатейших людей планеты, раскритиковал идею изъявившего желание баллотироваться на пост президента США Берни Сандерса, который предложил избавляться от миллиардеров.
РБК 13:19
Шоу-бизнес

Пугачева объяснила, на кого похож сын Ксении Собчак

Народная артистка СССР Алла Пугачева отреагировала на публикацию в Instagram Ксении Собчак фотографии ее маленького сына Платона.
Московский Комсомолец 09:09
Футбол

Тедеско обнулил «Спартак». Первый матч нового тренера красно-белых

Вечерняя Москва 13:34
Кино

Тарантино отказался переделывать фильм для Китая

Рамблер 06:58
Политика

Туск ожидает от Джонсона письмо об отсрочке по «Брекситу»

Председатель Европейского совета Дональд Туск сообщал, что ожидает письмо от премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с запросом об отсрочке по «Брекситу».
Коммерсантъ 15:30
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян родила дочку

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что родила дочку.
РИА Новости 09:34
Общество

Суд лишил актрису Бочкарёву водительских прав

Судебный участок мирового судьи №105 признал актрису Наталью Бочкарёву виновной в отказе пройти медицинское освидетельствование и лишил её водительских прав, передаёт ТАСС.
RT на русском вчера в 06:33
Авто

Mitsubishi Pajero уходит из России

Популярный когда-то в России и на мировом рынке внедорожник Mitsubishi Pajero уйдет из России.
Юга.ру вчера в 05:59
Происшествия

Школьный тренер в Орегоне разоружил стрелка при помощи объятий

Телеканал ABC News опубликовал видеозапись с камер наружного наблюдения, на которых видно, как тренер по футболу и легкой атлетике в одной из школ в Портленде (штат Орегона) Кианон Лоу предотвращает трагедию, разоружая студента, который пришел в школу с оружием.
РБК 14:25
ещё по теме
Главное