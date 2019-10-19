Происшествия

РБКРБКМЧС показало видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае

Управление МЧС по Красноярскому краю опубликовало видео, на котором сняты последствия прорыва дамбы в районе поселка Щетинкино. На кадрах, сделанных с воздуха, видно залившую территорию поселка реку, а также рабочую технику.
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МЧС РФ обнародовало видео облета района прорыва дамбы в Красноярском крае

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