Происшествия

РБКРБКМЧС показало видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае

Управление МЧС по Красноярскому краю опубликовало видео, на котором сняты последствия прорыва дамбы в районе поселка Щетинкино. На кадрах, сделанных с воздуха, видно залившую территорию поселка реку, а также рабочую технику.
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Власти заявили, что угрозы населенным пунктам от прорыва дамбы под Красноярском нет

Интерфакс10:26

Опубликованы фото с места прорыва дамбы под Красноярском

РЕН ТВвчера в 23:19

СМИ опубликовали списки жертв и пропавших без вести в Красноярском крае

РИА Новости10:06

Список пропавших без вести при прорыве дамбы под Красноярском: «КП» публикует имена

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Последствия прорыва дамбы под Красноярском сняли с коптера

ТК Звезда07:27

Малые золотодобывающие компании проверят в Красноярском крае после прорыва дамбы

ТАСС10:56

В МЧС уточнили данные по пропавшим без вести при прорыве дамбы

ДЕЛА.ru10:09
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Глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым заявил, что контракт на транзит газа с Украиной будет продлен, если Киев не создаст независимого оператора ГТС.
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Пьяный мужчина ударил полицейского ножом в московском метро

Пьяный мужчина с ножом напал на полицейского в метро Москвы, инцидент произошёл на станции «Савёловская».
RT на русском 04:44
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Россия предупредила о возможном отказе Белоруссии в кредите

Россия может отказать Белоруссии в выдаче государственного кредита в размере 600 миллионов долларов.
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В закон о домашнем насилии впишут изгнание виновного из дома

Глава думского комитета по делам семьи Тамара Плетнева заявила РБК, что профилактика домашнего насилия требует обсуждения.
РБК 02:08
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Российским журналистам показали заброшенную американскую базу в Сирии

Lenta.ru 00:57
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Меру пресечения Гладковскому изберет Высший антикоррупционный суд

Высший антикоррупционный суд изберет меру пресечения экс-замглавы секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олегу Гладковскому.
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В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27

В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.
РИА Новости вчера в 13:50
Политика

Британский парламент проголосовал за отсрочку Brexit

Палата общин британского парламента приняла в субботу поправку об отсрочке Brexit.
Российская газета 10:39
Происшествия

Пятеро детей погибли при пожаре в Ярославской области

РБК 02:27
Футбол

Главный тренер «Витесса» Слуцкий оценил перспективы своей команды

Главный тренер голландского "Витесса" Леонид Слуцкий оценил перспективы своей команды на успешное выступление в Эредивизи.
Газета.Ru 07:47
Общество

Оскорбившего Путина грузинского журналиста допросили

Грузинская Генпрокуратура допросила журналиста Георгия Габунию, который до этого в прямом эфире "Рустави 2" оскорбил президента России Владимира Путина.
Газета.Ru 08:31
Происшествия

В Нальчике в институте повышения квалификации МВД убили полицейского

Один из слушателей института повышения квалификации МВД в Нальчике погиб в драке с коллегой, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах Кабардино-Балкарии.
Газета.Ru 10:48
Политика

Фадеев может стать главой Совета по правам человека

Главой Совета по правам человека в России в ближайшее время может стать Валерий Фадеев.
Ореанда-Новости 17 октября в 10:21
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64-летняя Орнелла Мути продемонстрировала невероятную растяжку

Хотя Мути уверенно приближается к 65-летнему рубежу, актриса вполне может дать фору 20-летним.
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Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика

Российский боксер Артур Бетербиев сломил сопротивление украинца Александра Гвоздика и нокаутировал оппонента в 10-м раунде поединка за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе.
Газета.Ru 03:38
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У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочь

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила об этом в своем Twitter.
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Футбол

Григорян подал в отставку с поста главного тренера «Тамбова»

РБК 10:38
Кино

Тарантино отказался переделывать «Однажды в Голливуде» для Китая

Режиссер кинокартины "Однажды в Голливуде" Квентин Тарантино заявил, что не будет переделывать сцены из фильма по требованию Китаю.
Газета.Ru 07:49
Политика

Эрдоган обсудит с Путиным присутствие военных САР на севере Сирии

Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что обсудит с президентом РФ Владимиром Путиным присутствие сирийских военных на севере страны.
РЕН ТВ 09:37
Происшествия

Врачи шесть часов искали пропавшую в томографе бабушку в Болгарии

Медики около шести часов искали пожилую женщину, которая поехала в больницу, чтобы сделать обследование на томографе, сообщает телеканал Nova.
Газета.Ru 04:12
Космос

NASA нашло в космосе «портал в другое измерение»

РБК 10:59
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Павлюченкова обыграла Мухову и вышла в финал «Кубка Кремля»

Добавим, что в финале турнира Павлюченкова встретится с Белиндой Бенчич из Швейцарии.
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Общество

ФБК подал в суд на Минюст из-за включения фонда в список иноагентов

Фонд борьбы с коррупцией блогера Алексея Навального подал иск к Минюсту в Замоскворецкий суд Москвы, так как не согласен с решением включить эту организацию в список иностранных агентов.
ТАСС вчера в 08:18
Происшествия

В Турции погибла девочка из России

Пятилетняя девочка из России погибла в результате несчастного случая в Турции, сообщает агентство DHA.
РИА Новости 03:59
Происшествия

В орловскую больницу попала девочка-маугли

В Орловский областная центр медицинской помощи детям имени Кругловой доставили 12-летнюю девочку-маугли, сообщил источник, знакомый с ситуацией.
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Общество

Практикующий онколог описал симптомы заболевания Заворотнюк

Практикующий онколог рассказал о необратимых процессах, которые происходят в организме актрисы Анастасии Заворотнюк, страдающей, по информации СМИ, от рака головного мозга.
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В Египте археологи обнаружили более 20 древних саркофагов

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REGNUM 17 октября в 02:06
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Банк России допустил более решительное снижение ключевой ставки

Центробанк предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, однако возможно ее более активное снижение, рассказала в интервью CNBC глава регулятора Эльвира Набиуллина.
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«Барселона» разгромила «Эйбар» на выезде

«Барселона» уверенно обыграла «Эйбар» на выезде в матче девятого тура чемпионата Испании.
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