Управление МЧС по Красноярскому краю опубликовало видео, на котором сняты последствия прорыва дамбы в районе поселка Щетинкино. На кадрах, сделанных с воздуха, видно залившую территорию поселка реку, а также рабочую технику.

МЧС показало видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае

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