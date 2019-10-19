Происшествия
РБКМЧС показало видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае
Управление МЧС по Красноярскому краю опубликовало видео, на котором сняты последствия прорыва дамбы в районе поселка Щетинкино. На кадрах, сделанных с воздуха, видно залившую территорию поселка реку, а также рабочую технику.
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Происшествия
В Красноярском крае спецназ взял штурмом дом криминального авторитета
В Красноярском крае бойцы СОБРа и сотрудники полиции задержали мужчину 1965 года рождения в ходе штурма его дома.
РИА Новости 11:24
Футбол
Семак: «Сегодня создали очень много»
Думаю, сегодня создали очень много, хорошо стандарты использовали и с игры прекрасные моменты в быстрых и позиционных атаках.
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Происшествия
В Саратове неизвестный открыл стрельбу из автомата Калашникова
В центре Саратова неизвестный устроил стрельбу из автомата Калашникова.
Газета.Ru 10:35
Политика
Парламент Британии проголосовал за отсрочку Brexit
Члены Палаты общин британского парламента проголосовали за отсрочку Brexit, приняв соответствующую поправку.
Газета.Ru 10:06
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В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27
В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.
РИА Новости вчера в 13:50
Происшествия
Обрушившаяся в Красноярском крае дамба была построена с нарушениями
Как уточнили в управлении, временные общежития располагались ниже обрушившейся дамбы.
Life.ru 02:50
Политика
Путин провел телефонные переговоры с Меркель
Канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным обсудила подготовку встречи нормандской четверки, стороны также затронули ситуацию в Сирии и Ливии, сообщает кабмин ФРГ.
РИА Новости 12:08
Единоборства
Нурмагомедов в соцсетях вступил в перепалку с Макгрегором
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и экс-обладатель титула Конор Макгрегор вступили в перепалку посредством социальных сетей.
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Маргарита Симоньян родила дочку
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что родила дочку.
РИА Новости 09:34
Общество
Суд лишил актрису Бочкарёву водительских прав
Судебный участок мирового судьи №105 признал актрису Наталью Бочкарёву виновной в отказе пройти медицинское освидетельствование и лишил её водительских прав, передаёт ТАСС.
RT на русском вчера в 06:33
Космос
Планеты у других звезд оказались похожи на Землю составом
Московский Комсомолец вчера в 10:58
Политика
Пушков оценил слова Савченко о вранье Порошенко про Донбасс
Сенатора Алексея Пушкова не удивили слова экс-депутата Рады Надежды Савченко о бывшем главе государства Петре Порошенко.
РИА Новости 07:19
Авто
Mitsubishi Pajero уходит из России
Популярный когда-то в России и на мировом рынке внедорожник Mitsubishi Pajero уйдет из России.
Юга.ру вчера в 05:59
Происшествия
В Турции погибла пятилетняя девочка из России
Пятилетняя девочка из России погибла на турецком курорте Кемер, сообщает издание DHA.
РБК 05:45
Шоу-бизнес
Светлана Лобода отмечает 37-летие с Тиллем Линдеманном
Певица Светлана Лобода отпраздновала собственное 37-летие в компании известного немецкого музыканта Тилля Линдеманна.
Дни24 вчера в 06:34
Хоккей
ХК «Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс» в «Зелёном дерби»
Уфимский "Салават Юлаев" обыграл казанский "Ак Барс" в очередном матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Интерфакс-Спорт 10:20
Политика
Медведев и Вучич принимают участие в параде под Белградом
Премьер-министр России Дмитрий Медведев и президент Сербии Александр Вучич принимают участие в параде военной техники, который приурочен к 75-летию освобождения сербской столицы от нацистов.
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В следующем туре Манчестер Сити на своем поле сыграет против Астон Виллы, а Кристал Пэлас в гостях встретится с Арсеналом.
Советский спорт 14:23
Футбол
Директор ФК «Чертаново» Ларин не видит препятствий для участия команды в РПЛ
Директор московского футбольного клуба "Чертаново", выступающего в Олимп - Футбольной национальной лиге (ФНЛ), Николай Ларин заявил, что не видит преград для участия команды в Российской премьер-лиге (РПЛ).
ТАСС Спорт 13:25
Общество
Илон Маск выступил на форуме в Краснодаре
РИА Новости вчера в 18:14
Происшествия
Россиянка носила дочь-маугли в авоське и продавала ее педофилам
По его данным, мать продавала девочку педофилам.
Lenta.ru 10:53
Общество
Скончался вице-адмирал Моцак, руководивший подъемом «Курска»
Вице-адмирал Михаил Моцак возглавил спасательную операцию, когда 12 августа 2000 года затонула АПЛ "Курск".
Вести.Ru 11:15
Шоу-бизнес
Таисия Повалий отменила концерт в Киеве
Глава площадки заявил, что Повалий не ответила обществу на вопросы, где она проживает в настоящее время и поддерживает ли украинских военных, поскольку есть версия, что артистка уехала на постоянное место жительства в Россию и посещала Крым.
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Политика
Горбачев рассказал о письменном обращении к Путину
Советский и российский политик Михаил Горбачев рассказал, что какое-то время назад посылал обращение главе РФ Владимиру Путину.
Gazeta.SPb вчера в 02:00