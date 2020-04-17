Коронавирус
BFM.ruМЧС посоветовало не носить маски на улице
МЧС дало рекомендации по профилактике коронавируса. В ведомстве рекомендовали в условиях пандемии отказаться от ношения защитных масок на улице, поскольку это нецелесообразно. В МЧС посоветовали во время пребывания на улице дышать свежим воздухом.
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Общество
В России за сутки выявлено более 4 тысяч заражений коронавирусом
«За последние сутки в России зафиксировано 4069 новых положительных результатов теста», — приводит Интерфакс его слова.
RT на русском 03:51
Общество
У России еще все впереди: динамика распространения коронавируса на трех графиках
Второй график показывает количество зараженных за вычетом выздоровевших.
45.ru 07:36
Общество
Медведев заявил о возможном ужесточении мер в ситуации с коронавирусом
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью РИА Новости, что ситуация с коронавирусом развивается в тревожным ключе, и могут потребоваться более жесткие меры.
РИА Новости 06:53
Политика
Путин объявил о переносе парада Победы
Президент Владимир Путин объявил о переносе парада Победы и марша Бессмертного полка в эфире телеканала «Россия 24».
Ведомости вчера в 11:36
Шоу-бизнес
Вера Брежнева продемонстрировала стройную фигуру
Gazeta.SPb вчера в 18:01
Шоу-бизнес
«Танцую как умею»: шатающуюся Дану Борисову обвинили в алкоголизме
Киноафиша России 04:01
Экономика
Путин анонсировал новые меры поддержки бизнеса. Главное
Президент поручил правительству оценивать эффективность сделанных шагов в постоянно меняющихся условиях, обозначил новые меры поддержки для бизнеса и регионов, а также указал на неэффективность некоторых ранее принятых мер.
Известия 15 апреля в 10:03
Кино
В сети появился тизер мультсериала-приквела к «Мадагаскару»
Нью-Йорк, США, 17 апреля 2020, 14:07 — REGNUM Тизер нового мультсериала — приквела «Мадагаскара» опубликовал 16 апреля недавно появившийся стриминговый сервис Peackock от NBC Universal.
REGNUM 07:07
Общество
Роспотребнадзор заявил о плавном росте числа больных коронавирусом
Прирост числа больных коронавирусом в России остается медленным, считает главный санитарный врач и глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «РИА Новости».
РБК 07:30
Политика
Трамп заявил о готовности помочь России аппаратами ИВЛ
Россия ранее отправила в США медицинские принадлежности и оборудование, в том числе и аппараты ИВЛ.
iReactor вчера в 04:21
Экономика
ЦБ рекомендовал банкам до 30 сентября не выселять должников из квартир
ЦБ рекомендовал банкам, микрофинансовым организациям (МФО) и кредитным кооперативам из-за ситуации в экономике приостановить процедуры выселения должников из помещений, по которым ранее было обращено взыскание.
ТАСС 06:35
Политика
Лукашенко ответил критикующим меры борьбы COVID-19 в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика пошла своим путем по борьбе с распространением коронавируса COVID-19, поскольку, в отличие от ряда других стран, сохранила эффективную систему здравоохранения.
РИА Новости 05:24
Общество
В Москве у 31 воспитанника Нахимовского училища выявлен коронавирус
В Москве у 31 из 155 воспитанников Нахимовского морского училища обнаружен коронавирус, сообщает Минобороны России.
RT на русском 05:11
Политика
В Кремле осудили блокировку российских СМИ компанией Google
Случаи блокировки аккаунтов российских СМИ компанией Google в Кремле считают недопустимым.
Российская газета 06:23
Политика
Индия отправит России до 100 миллионов таблеток гидроксихлорохина
Индия до начала мая направит в Россию крупную партию противомалярийного препарата гидроксихлорохин для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщил российский посол в Нью-Дели Николай Кудашев.
Российская газета 07:19
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Российская газета вчера в 08:11
Футбол
Слуцкий: «Все, что хотел сказать по поводу Евро-2016, я уже сказал»
Если кто-то еще не высказался – отлично. Все, что хотел сказать по поводу Евро-2016, я уже сказал.
Бомбардир.ру 07:20
Общество
Германия взяла коронавирус под контроль
Германия взяла ситуацию с распространением коронавируса под контроль.
Lenta.ru 06:25
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
Здоровье
Как заражалась Россия: история эпидемии коронавируса в стране за 30 секунд
В начале марта масштабы заражений были не такими большими, но уже в середине месяца стали фиксировать не завозные случаи — люди стали заражаться внутри страны.
Уфа1.ру 06:40
Футбол
Скончался заразившийся коронавирусом экс-футболист сборной Англии
Бывший футболист "Лидса" и сборной Англии Норман Хантер, у которого был обнаружен коронавирус, умер в больнице, сообщается на официальном сайте клуба.
РИА Новости 06:20
Энергетика
Песков рассказал об ожиданиях эффекта от сделки ОПЕК+
Эффект от сделки ОПЕК+, от решения снизить объемы добычи нефти, обязательно наступит, уверены в Кремле.
Российская газета 06:43
Здоровье
Коронавирус на Кубани за сутки подтвержден еще у 30 человек
За сутки в Краснодарском крае подтверждены еще 30 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 05:16
Политика
Дума проверит наличие гражданства США у депутата-коммуниста
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить наличие гражданства США у депутата от КПРФ Дениса Парфенова после заявлений одного из парламентариев, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 06:35
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл раздали еду нуждающимся в Лос-Анджелесе
Принц Гарри и Меган Маркл, которые недавно сложили с себя королевские полномочия и переехали в Лос-Анджелес, посетили дома нескольких местных жителей и выдали им продуктовые наборы.
Pravda.Ru 05:03
Экономика
Решетников исключил вероятность дефолта по аналогии с 1998 годом
Глава Минэкономразвития Максим Решетников в эфире Первого канала исключил вероятность повторения дефолта 1998 года в России.
RT на русском вчера в 15:43
Общество
Вернувшиеся из Сеула хабаровчане устроили дебош в обсерваторе
Помещенные в обсерватор на карантин хабаровчане, вернувшиеся из Сеула, потребовали отпустить их домой и устроили дебош, у них взяты положительные пробы на новый коронавирус, сообщил губернатор региона Сергей Фургал.
Взгляд.ру 07:12
Общество
В Липецкой области ввели пропускной режим
Пропускной режим в среду, 15 апреля, заработал в четырёх городах Липецкой области – самом Липецке, Задонске, Ельце и Чаплыгине.
Вести Воронеж 15 апреля в 09:48