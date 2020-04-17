МЧС дало рекомендации по профилактике коронавируса. В ведомстве рекомендовали в условиях пандемии отказаться от ношения защитных масок на улице, поскольку это нецелесообразно. В МЧС посоветовали во время пребывания на улице дышать свежим воздухом.

МЧС посоветовало не носить маски на улице

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