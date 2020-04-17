Коронавирус

BFM.ruBFM.ruМЧС посоветовало не носить маски на улице

МЧС дало рекомендации по профилактике коронавируса. В ведомстве рекомендовали в условиях пандемии отказаться от ношения защитных масок на улице, поскольку это нецелесообразно. В МЧС посоветовали во время пребывания на улице дышать свежим воздухом.
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В МЧС дали рекомендации по ношению медицинских масок

РИА Новости06:34

В МЧС посоветовали не носить защитную маску на улице

Известиявчера в 22:25

В МЧС пояснили рекомендацию снимать маски на улице

Lenta.ru06:04

В МЧС высказались о пользе ношения масок в общественных местах

Газета.Ru06:02

Малышева объяснила, кому точно нужно носить маски

ФАН03:33

В МЧС объяснили, почему маску надо носить не на улице, а в магазине

РЕН ТВ00:24

Эксперт назвал необязательным ношение масок на улице

ТАСС07:26
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 07:51, Ашберн
Общество

В России за сутки выявлено более 4 тысяч заражений коронавирусом

«За последние сутки в России зафиксировано 4069 новых положительных результатов теста», — приводит Интерфакс его слова.
RT на русском 03:51
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Общество

У России еще все впереди: динамика распространения коронавируса на трех графиках

Второй график показывает количество зараженных за вычетом выздоровевших.
45.ru 07:36
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Медведев заявил о возможном ужесточении мер в ситуации с коронавирусом

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью РИА Новости, что ситуация с коронавирусом развивается в тревожным ключе, и могут потребоваться более жесткие меры.
РИА Новости 06:53
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Политика

Путин объявил о переносе парада Победы

Президент Владимир Путин объявил о переносе парада Победы и марша Бессмертного полка в эфире телеканала «Россия 24».
Ведомости вчера в 11:36
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Шоу-бизнес

Вера Брежнева продемонстрировала стройную фигуру

Gazeta.SPb вчера в 18:01
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Шоу-бизнес

«Танцую как умею»: шатающуюся Дану Борисову обвинили в алкоголизме

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Экономика

Путин анонсировал новые меры поддержки бизнеса. Главное

Президент поручил правительству оценивать эффективность сделанных шагов в постоянно меняющихся условиях, обозначил новые меры поддержки для бизнеса и регионов, а также указал на неэффективность некоторых ранее принятых мер.
Известия 15 апреля в 10:03
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Шоу-бизнес

Собчак раскритиковала поведение звезд в период самоизоляции

Росбалт 07:33
Кино

В сети появился тизер мультсериала-приквела к «Мадагаскару»

Нью-Йорк, США, 17 апреля 2020, 14:07 — REGNUM Тизер нового мультсериала — приквела «Мадагаскара» опубликовал 16 апреля недавно появившийся стриминговый сервис Peackock от NBC Universal.
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Общество

Роспотребнадзор заявил о плавном росте числа больных коронавирусом

Прирост числа больных коронавирусом в России остается медленным, считает главный санитарный врач и глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «РИА Новости».
РБК 07:30
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Политика

Трамп заявил о готовности помочь России аппаратами ИВЛ

Россия ранее отправила в США медицинские принадлежности и оборудование, в том числе и аппараты ИВЛ.
iReactor вчера в 04:21
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Экономика

ЦБ рекомендовал банкам до 30 сентября не выселять должников из квартир

ЦБ рекомендовал банкам, микрофинансовым организациям (МФО) и кредитным кооперативам из-за ситуации в экономике приостановить процедуры выселения должников из помещений, по которым ранее было обращено взыскание.
ТАСС 06:35
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Политика

Лукашенко ответил критикующим меры борьбы COVID-19 в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика пошла своим путем по борьбе с распространением коронавируса COVID-19, поскольку, в отличие от ряда других стран, сохранила эффективную систему здравоохранения.
РИА Новости 05:24
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Общество

В Москве у 31 воспитанника Нахимовского училища выявлен коронавирус

В Москве у 31 из 155 воспитанников Нахимовского морского училища обнаружен коронавирус, сообщает Минобороны России.
RT на русском 05:11
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Политика

В Кремле осудили блокировку российских СМИ компанией Google

Случаи блокировки аккаунтов российских СМИ компанией Google в Кремле считают недопустимым.
Российская газета 06:23
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Политика

Индия отправит России до 100 миллионов таблеток гидроксихлорохина

Индия до начала мая направит в Россию крупную партию противомалярийного препарата гидроксихлорохин для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщил российский посол в Нью-Дели Николай Кудашев.
Российская газета 07:19
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Армия и оружие

В США объяснили закупку космических двигателей у России

РБК 06:00
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Общество

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

Российская газета вчера в 08:11
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Футбол

Слуцкий: «Все, что хотел сказать по поводу Евро-2016, я уже сказал»

Если кто-то еще не высказался – отлично. Все, что хотел сказать по поводу Евро-2016, я уже сказал.
Бомбардир.ру 07:20
Общество

Германия взяла коронавирус под контроль

Германия взяла ситуацию с распространением коронавируса под контроль.
Lenta.ru 06:25
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Общество

Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
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Здоровье

Как заражалась Россия: история эпидемии коронавируса в стране за 30 секунд

В начале марта масштабы заражений были не такими большими, но уже в середине месяца стали фиксировать не завозные случаи — люди стали заражаться внутри страны.
Уфа1.ру 06:40
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Футбол

Скончался заразившийся коронавирусом экс-футболист сборной Англии

Бывший футболист "Лидса" и сборной Англии Норман Хантер, у которого был обнаружен коронавирус, умер в больнице, сообщается на официальном сайте клуба.
РИА Новости 06:20
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Энергетика

Песков рассказал об ожиданиях эффекта от сделки ОПЕК+

Эффект от сделки ОПЕК+, от решения снизить объемы добычи нефти, обязательно наступит, уверены в Кремле.
Российская газета 06:43
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Здоровье

Коронавирус на Кубани за сутки подтвержден еще у 30 человек

За сутки в Краснодарском крае подтверждены еще 30 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 05:16
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Политика

Дума проверит наличие гражданства США у депутата-коммуниста

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить наличие гражданства США у депутата от КПРФ Дениса Парфенова после заявлений одного из парламентариев, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 06:35
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Принц Гарри и Меган Маркл раздали еду нуждающимся в Лос-Анджелесе

Принц Гарри и Меган Маркл, которые недавно сложили с себя королевские полномочия и переехали в Лос-Анджелес, посетили дома нескольких местных жителей и выдали им продуктовые наборы.
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Экономика

Решетников исключил вероятность дефолта по аналогии с 1998 годом

Глава Минэкономразвития Максим Решетников в эфире Первого канала исключил вероятность повторения дефолта 1998 года в России.
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Общество

Вернувшиеся из Сеула хабаровчане устроили дебош в обсерваторе

Помещенные в обсерватор на карантин хабаровчане, вернувшиеся из Сеула, потребовали отпустить их домой и устроили дебош, у них взяты положительные пробы на новый коронавирус, сообщил губернатор региона Сергей Фургал.
Взгляд.ру 07:12
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Общество

В Липецкой области ввели пропускной режим

Пропускной режим в среду, 15 апреля, заработал в четырёх городах Липецкой области – самом Липецке, Задонске, Ельце и Чаплыгине.
Вести Воронеж 15 апреля в 09:48
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