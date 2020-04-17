Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ МЧС рассказали о бесполезности масок на улице

МЧС России в условиях пандемии коронавируса рекомендует отказаться от ношения защитных масок на улице.
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с чего всё началось

В МЧС посоветовали не носить защитную маску на улице

Специалисты МЧС России в условиях пандемии коронавируса рекомендуют соблюдать нормальный режим сна, включить в рацион питания белковую пищу, а также отказаться от ношения защитных масок на улице.
ТАССвчера в 20:06

Подробнее о событии

МЧС посоветовало не носить защитную маску на улице

РБКвчера в 22:32

В МЧС посоветовали не носить защитную маску на улице

Известиявчера в 22:25

МЧС РФ: в условиях пандемии надо хорошо спать, есть белковую пищу и не носить маску на улице

Вести.Ruвчера в 21:22

В МЧС рассказали, что повышает сопротивляемость организма к коронавирусу

Газета.Ruвчера в 20:52

Снимите маску: в МЧС рассказали о жизни в условиях пандемии

РЕН ТВвчера в 20:43

В МЧС рассказали о бесполезности масок на улице

Lenta.ruвчера в 20:31

В МЧС посоветовали не носить защитную маску на улице

ТАССвчера в 20:06
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Музыка

Разин назвал Пугачёву и Леонтьева «банальными ворюгами»

НТВ вчера в 10:27
77
Общество

Ярошенко заподозрил у себя коронавирус

Российский лётчик Константин Ярошенко, который отбывает заключение в США, заявил, что у него есть все симптомы заражения коронавирусом.
RT на русском вчера в 21:50
Происшествия

В Алтайском крае выявлен ещё один случай заражения коронавирусом

Как уже сообщало ИА REGNUM, первый случай заражения коронавирусом в Алтайском крае был выявлен у жительницы Барнаула, которая приехала из Доминиканской Республики.
REGNUM 14 апреля в 01:11
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Авто

Выпускавшая Chevrolet Niva компания сменила название

«Новое название отражает принадлежность предприятия к Группе «АвтоВАЗ», и находится в логике нейминга 100% дочерних структур группы», — говорится в сообщении бренда.
Известия вчера в 05:02
40
Общество

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

Российская газета вчера в 08:11
629
Общество

Власти Башкирии уточнили сроки режима самоизоляции

Режим самоизоляции в Башкирии, как и по всей стране, продлится до конца апреля, уточнила начальник управления главы Республики Башкортостан по социальным коммуникациям Елена Прочаковская.
Российская газета вчера в 11:12
1,7K
Происшествия

На «Омском каучуке» опровергли данные о заражении сотрудников COVID-19

В правительстве области рекомендовали этим предприятиям соблюдать все меры предосторожности и тестировать своих сотрудников на COVID-19.
РИА Новости 14 апреля в 02:05
8
Кино

Информация о возможном сиквеле «Гарри Поттера» появилась в Сети

Live24 вчера в 03:43
17
Общество

В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом

В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал amic со ссылкой на региональный штаб.
РИА Новости вчера в 11:18
560
Наука

Установлена температура гибели коронавируса

Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
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Общество

«Аэрофлот» закрыл продажи билетов на международные рейсы до августа

«Аэрофлот» остановил продажи билетов на международные рейсы до конца июля.
Коммерсантъ вчера в 17:27
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Футбол

«Тоттенхэм» просит Почеттино пойти на снижение выплат его неустойки

В "Тоттенхэме" рассчитывают, что Почеттино согласится на снижение зарплаты, которая составляет 8,5 млн фунтов в год.
Soccer.ru вчера в 22:57
Общество

Все заболевшие ОРВИ в Москве будут обязаны соблюдать самоизоляцию

По данным оперативного штаба на 16 апреля, в Москве было более 16 000 заболевших COVID-19, скончались 113 человек.
Ведомости вчера в 11:33
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Общество

Банки рассказали о новом виде мошенничества с пропусками

Представители Сбербанка, Росбанка и ВТБ рассказали о новом способе мошенничества с QR-кодами, необходимыми для передвижения в столице и Подмосковье.
Вести.Ru вчера в 22:56
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Экономика

Алексей Мишенин оказался самым богатым зампредом правительства Бурятии

Евгений Луковников Заместитель председателя правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников показал доход в 2019 году в размере 2,4 млн рублей – ровно такой же доход, как и в 2018 году.
Байкал-Daily вчера в 22:56
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, как приблизить окончание самоизоляции

В Роспотребнадзоре рассказали, что необходимо делать для того чтобы приблизить окончание режима самоизоляции.
RT на русском вчера в 22:07
62
Общество

Корабль с экипажем МКС отстыковался от станции

Корабль «Союз МС-15» с возвращающимся на Землю экипажем отстыковался от Международной космической станции (МКС).
Lenta.ru вчера в 22:12
Авто

В России начали массово дорожать автомобили

Снижение спроса из-за коронавируса не стало стоп-фактором для повышения цен на автомобили – все основные производители и импортеры уже обновили прайс-листы к началу апреля, пишет «Коммерсантъ».
Автоновости дня 14 апреля в 00:29
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Религия

Страстную пятницу православные христиане отмечают 17 апреля

В Великую Пятницу или Великий Пяток православные вспоминают осуждение на смерть, крестные страдания и смерть Спасителя, снятие с Креста Его тела и погребение Его.
Телепорт вчера в 19:35
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Общество

С 1 мая повышаются пенсии. Кто станет получать больше

С 1 мая 2020 года у пенсионеров появится возможность получить дополнительные выплаты, однако не у всех, а только у тех, кто будет соответствовать определённым критериям.
Life.ru 15 апреля в 17:40
258
Общество

Новый учебный год могут начать в режиме онлайн – Минобрнауки

В министерстве образования и науки России заявили, что рассматривается возможность начала нового учебного года в дистанционном формате.
Москва 24 вчера в 08:27
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Хоккей

Сушинский опроверг слухи о своем увольнении из «Авангарда»

Президент ХК «Авангард» Максим Сушинский в беседе с Sports.ru рассказал, что продолжает работать в штатном режиме и собирать команду на следующий сезон.
Om1.ru вчера в 22:58
Здоровье

Кабмин разрешил использовать гидроксихлорохин для лечения коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешающее использовать для лечения коронавируса незарегистрированный препарат гидроксихлорохин.
Газета.Ru вчера в 13:51
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Экономика

Губернатор готовит новое обращение к астраханцам

Как сообщают собственные источники АстраханьПоста, в эти минуты губернатор Игорь Бабушкин готовится выступить с обращением к астраханцам.
Astrakhanpost.ru вчера в 11:38
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Происшествия

В Новосибирской области за сутки выявили 12 новых случаев COVID-19

Двенадцать новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, из них семь человек никуда не выезжали и не контактировали с ранее заболевшими, сообщает в пятницу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 23:53
2
Здоровье

Еще один пациент с коронавирусом умер в Хабаровском крае

В Хабаровском крае умер третий человек, у которого был подтвержден коронавирус.
EastRussia вчера в 22:03
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Гаджеты

Игровые ноутбуки Lenovo Legion получили чипы Intel Comet Lake-H и GeForce RTX SUPER

Флагманская 15,6-дюймовая модель ноутбука Legion 7i может быть оборудована процессорами Intel Core i9 и i7 10-го поколения, новыми дискретными графическими картами вплоть до GeForce RTX 2080 SUPER Max-Q, до 32 Гбайт оперативной памяти стандарта DDR4, а также подсистемой хранения данных в виде твердотельного накопителя SSD PCIe NVMe объёмом до 1 Тбайт.
3DNews вчера в 16:36
Общество

Названы улучшающие работу мозга напитки

Какие напитки помогут сохранить работоспособность и улучшить мозговую деятельность, рассказала 17 апреля нейропсихолог Ирина Хвингия.
Известия вчера в 22:20
Политика

Владимир Путин объявил о переносе парада Победы

Интерфакс вчера в 11:08
2,5K
Общество

Среди новых заболевших коронавирусом на Дону есть дети

В правительстве Ростовской области рассказали о детях среди новых зараженных коронавирусом в регионе.
Блокнот Ростов-на-Дону вчера в 04:17
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