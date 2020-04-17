Специалисты МЧС России в условиях пандемии коронавируса рекомендуют соблюдать нормальный режим сна, включить в рацион питания белковую пищу, а также отказаться от ношения защитных масок на улице.

с чего всё началось

МЧС России в условиях пандемии коронавируса рекомендует отказаться от ношения защитных масок на улице.

В МЧС рассказали о бесполезности масок на улице

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