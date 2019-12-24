Общество
Парламентская газетаМЧС предлагает сделать эвакуацию населения в зонах ЧС обязательной
В законодательство готовятся изменения о возможности обязательной эвакуации населения в зонах чрезвычайной ситуации. Об этом глава МЧС России Евгений Зиничев сказал ТАСС.
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МЧС готовит изменения в законодательство о возможности обязательной эвакуации населения в зонах чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава МЧС России Евгений Зиничев.ТАСС00:35
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Политика
В ОСК рассказали, за какое время могут построить судно-трубоукладчик
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) может за 1,5-2 года спроектировать и еще за 3-4 года построить российское судно-трубоукладчик, способное осуществлять такие работы, как прокладка газопровода "Северный поток — 2", заявил глава корпорации Алексей Рахманов.
Происшествия
МВД назначило проверку после учений со школьниками в Татарстане
В Татарстане МВД проведет проверку по факту тактико-строевых занятий с участием учеников одной из школ, которых привлекли как статистов, сообщает ТАСС.
Финансы
Курс доллара опустился ниже 62 рублей
В последний раз курс доллара находился ниже отметки в 62 рубля 12 июля 2018 года. Курс евро снизился на 0,6% - до 68,65 рубля.
Культура
Владимир Мединский помог вернуть сериал «Эпидемия» на экраны
О причастности Мединского к возвращению "Эпидемии" на экраны сообщает "Медуза" со ссылкой на источники внутри ведомства и канала ТНТ.
Шоу-бизнес
Сестра Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
Сестра покойной певицы в одном из ресторанов Подмосковья обнаружила копию памятника, который установлен на могиле Жанны Фриске.
Общество
Истребитель Су-57 потерпел первую аварию
Истребитель пятого поколения Су-57 потерпел первую аварию в своей истории.
Экономика
Неработающим пенсионерам повысят пенсии
Работающим пенсионерам перерасчет пенсий будет произведен с 1 августа, и повысится она в зависимости от суммы страховых взносов.
Культура
Ведущий Иван Ургант высмеял «Уральские пельмени»
Общество
Российский спутник «Метеор-М» столкнулся с метеоритом
Политика
Лукашенко предупредил Россию о войне с НАТО из-за Белоруссии
Политик предупредил, что любое посягательство России на территории соседнего государства втянет мировое сообщество в войну.
Политика
Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину
Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Общество
Галина Волчек госпитализирована в Москве в тяжелом состоянии
Режиссер Галина Волчек госпитализирована в Москве, она находится в тяжелом состоянии, сообщает Пятый канал.
Энергетика
Рост цен на бензин в 2019 году оказался минимальным за 11 лет
Цены на бензин в 2019 году продемонстрировали минимальный рост за 11 лет. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные Росстата.
Происшествия
Обвиняемый в изнасиловании мужчина покончил с собой в суде Петербурга
Обвиняемый в жестоком изнасиловании мужчина покончил с собой прямо в здании одного из районных судов Петербурга, куда его привезли для продления меры пресечения.
Армия и оружие
Боевики пытались атаковать российскую авиабазу в Сирии
Российскую авиабазу Хмеймим в Сирии пытались атаковать незаконные вооруженные формирования с помощью беспилотников.
Армия и оружие
Шойгу заявил о завершении развертывания боевых лазеров «Пересвет»
Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о том, что развертывание боевых лазеров «Пересвет» завершено, они состоят на дежурстве в пяти ракетных дивизиях Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил о передающемся от собак опасном заболевании
Роспотребнадзор рассказал «Российской газете» об опасном заболевании, которое может передаваться от собаки человеку.
Транспорт
Власти оценят возможность замены служебных машин чиновников на такси
Власти намерены оптимизировать расходы на служебные машины для федеральных чиновников.
Армия и оружие
В США предложили укрепить военный потенциал Прибалтики
«Интерес для конгресса могут представлять усилия по укреплению потенциала Вооружённых сил стран Балтии, в том числе за счёт продажи этим странам американских вооружений и предоставления им помощи в сфере безопасности», — говорится в документе службы, с текстом которого ознакомился RT.
Шоу-бизнес
Ксения Бородина трогательно поздравила дочь Теону с 4-летием
Телеведущая Ксения Бородина поздравила свою дочь Теону с днем рождения, сегодня наследница звезды и бизнесмена Курбана Омарова отметила 4-летие.
Политика
Строительство «Северного потока-2» завершено на 93%
Официальный представитель Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер заявил, что на сегодняшний день завершено строительства 93,5% газопровода "Северный поток-2".
Политика
Путин заявил, что российское оружие должно быть лучше мировых образцов
Президент РФ Владимир Путин, говоря о качестве российских вооружений, заявил, что это не игра в шахматы, где может устраивать ничья, Россия должна быть лучшей.
Политика
Строившие «Северный поток-2» суда Allseas покинули место работ
Суда швейцарской компании Allseas, которые занимались укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", покинули место работ в Балтийском море, сообщает ТАСС.
Происшествия
Фигурант «болотного дела» Бученков получил 2,5 года колонии заочно
Замоскворецкий суд Москвы заочно приговорил к двум с половиной годам колонии общего режима фигуранта «болотного дела» Дмитрия Бученкова, объявленного в международный розыск.
Гаджеты
Список приложений для Android с новой заразой
19 декабря 2019 года исследователи кибербезопасности из White Ops Threat Intelligence впервые выявили Soraka в сотне приложений для Android.