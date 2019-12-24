Общество

Парламентская газетаПарламентская газетаМЧС предлагает сделать эвакуацию населения в зонах ЧС обязательной

В законодательство готовятся изменения о возможности обязательной эвакуации населения в зонах чрезвычайной ситуации. Об этом глава МЧС России Евгений Зиничев сказал ТАСС.
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с чего всё началось

Эвакуация населения в зонах чрезвычайной ситуации может стать обязательной

МЧС готовит изменения в законодательство о возможности обязательной эвакуации населения в зонах чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава МЧС России Евгений Зиничев.
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Российский государственный и военный деятель. Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий с 18 мая 2018 года, член Совета безопасности Российской Федерации с 28 мая 2018 года. Генерал-полковник.
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