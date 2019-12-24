Общество
ИзвестияМЧС предложило сделать обязательной эвакуацию из зон ЧС
Министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС) России готовит поправки в законодательство об обязательной эвакуации населения в зонах чрезвычайной ситуации. Об этом рассказал глава министерства Евгений Зиничев в интервью ТАСС, опубликованном 24 декабря.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
МЧС готовит изменения в законодательство о возможности обязательной эвакуации населения в зонах чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава МЧС России Евгений Зиничев.ТАСС00:35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 02:10, Ашберн
Происшествия
Истребитель Су-57 упал в Хабаровском крае, пострадавших нет
Происшествия
Полиция задержала бывшего фигуранта «московского дела» Сергея Фомина
Полиция задержала бывшего фигуранта «московского дела» Сергея Фомина. О задержании он сообщил в своем Telegram-канале.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию
"В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и извлечения силикона из тканей", - написала Кудрявцева.
Общество
Россияне назвали нежелательные подарки на Новый год
Общество
Народная артистка СССР Галина Волчек попала в больницу
Художественный руководитель театра "Современник", народная артистка СССР Галина Волчек госпитализирована, сообщила "Интерфаксу" ее помощник по литературной части Евгения Кузнецова.
Происшествия
В Татарстане к девушке, опубликовавшей видео с учениями по разгону митингов в школе, пришли полицейские
Ранее стало известно, что на тренировке сотрудников МВД по разгону митингов, участников протестов изображали девятиклассники.
Политика
Россия ответила ЕС на претензии по Крымскому мосту
Напомним, что ранее президент России Владимир Путин официально открыл железнодорожную часть Крымского моста.
Общество
СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала в своем фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова восхитила пышным бюстом
Для публикации Климова выбрала снимок, на котором её грудь выглядит наиболее эффектно. Ну, и конечно знаменитая улыбка.
Общество
В рейтинге городов России по качеству управления сменился аутсайдер
Архангельск занял последнее место в очередном рейтинге эффективности управления городов (апрель—декабрь 2019 года), подготовленном Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК) под руководством политологов Дмитрия Орлова и Ростислава Туровского.
Происшествия
В Нижнем Тагиле ФСБ поймала торговцев оружием
Кино
Новые «Звездные войны» возглавили российский прокат в выходные
Девятый долгожданный эпизод космического эпоса "Звездные войны" завершает историю семьи Скайуокеров, длящуюся уже более сорока лет, и обещает дать ответы на все загадки из предыдущих серий.
Общество
Метеоспутник «Метеор-М» 2-2 столкнулся с микрометеоритом
Общество
На Кубани из-за аварии без воды остались 160 тысяч человек
В Краснодарском крае из-за аварии без воды остались три муниципальных образования (Крымский район, города Новороссийск и Геленджик), а также четыре населенных пункта с населением 160 тысяч человек.
Армия и оружие
Для платформы «Бумеранг» будет разработан новый боевой модуль
Новым боевым модулем обзаведется, в том числе, платформа «Бумеранг».
Кино
В России впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»
"Россия 1" впервые покажет отреставрированный фильм режиссёра Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" в Full HD качестве.
Политика
Адвокат Трампа назвал послов США на Украине ставленниками Сороса
Финансист-миллиардер Джордж Сорос имел влияние на назначение и работу четверых послов США на Украине.
Общество
«Ъ»: в России утвердили новые правила экзамена на водительские права
Премьер-министр Дмитрий Медведев поставил подпись под постановлением об изменении правил приема экзамена на водительские права.
Политика
Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за санкций США
Предприятие Allseas (Швейцария) сообщило об остановке строительства "Северного потока-2" из-за ожидаемых американских ограничительных мер.
Происшествия
Пожилая женщина и мальчик погибли при пожаре в Тулуне
Пожилая женщина и мальчик погибли при пожаре в двухквартирном доме в Тулуне Иркутской области.
Шоу-бизнес
Певица Нюша объяснила странное имя дочери
Певица Нюша объяснила странный выбор имени для ребенка.
Происшествия
У метро «Беговая» в Петербурге возник коллапс из-за серьезного ДТП
Серьезная дорожная авария недалеко от станции метро «Беговая» в Приморском районе Петербурга привела к коллапсу — движение частично перекрыто, на месте работают оперативные службы.
Общество
Названы самые востребованные профессии в России
Продавцы-кассиры стали самой востребованной профессией в России, сообщили "Известия" со ссылкой на Всероссийский научно-исследовательский институт труда.
Происшествия
В Петербурге опять эвакуируются суды
Утро вторника, 24 декабря, началось в Петербурге с очередных «писем счастья» о якобы заминированных зданиях судов.
Здоровье
Центр амбулаторной онкологической помощи открыли в городе Адыгейске
«Согласно национальному проекту «Здравоохранение» по всей стране до 2024 года будут открыты 420 центров амбулаторной онкологической помощи, как один из пунктов реализации программы снижения смертности от новообразований», – сообщили в министерстве здравоохранения РА.
Политика
На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину
Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
Кино
Режиссер «Текста» рассказал, как уговорил Асмус на постельную сцену
Режиссёр фильма "Текст" Клим Шипенко рассказал о постельной сцене с Кристиной Асмус, которая вызвала широкий общественный резонанс.
Наука
Швейцарские ученые придумали систему, которая может на 90% снизить выбросы грузовиков
Выбросы углекислого газа от грузовиков составляют в Европе 40% всех выбросов транспортного сектора, который поставляет в воздух значительную часть всего объема CO2.
Политика
Андрей Травников назвал объявление 31 декабря выходным популизмом
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников приветствует решения предприятий о выходном или сокращенном дне для сотрудников 31 декабря, однако считает популизмом объявления этого дня выходным на уровне различных регионов РФ.
Здоровье
Новый ФАП открыли в селе Мордой
500 жителей села Мордой Кыринского района смогут получать более качественную медицинскую помощь благодаря работе нового фельдшерско-акушерского пункта, построенного в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».