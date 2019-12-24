Общество
ИзвестияМЧС предложило сделать обязательной эвакуацию из зон ЧС
Министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС) России готовит поправки в законодательство об обязательной эвакуации населения в зонах чрезвычайной ситуации. Об этом рассказал глава министерства Евгений Зиничев в интервью ТАСС, опубликованном 24 декабря.
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МЧС готовит изменения в законодательство о возможности обязательной эвакуации населения в зонах чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава МЧС России Евгений Зиничев.ТАСС00:35
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