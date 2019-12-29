Общество
РИА НовостиМЧС предложило в обязательном порядке эвакуировать граждан из зон ЧС
МЧС разработало законопроект, который предусматривает введение для граждан обязанности эвакуироваться из зон чрезвычайных ситуаций при соответствующем решении уполномоченных объявлять об эвакуации комиссий.
Читать в источнике
Оценить18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 20:06, Ашберн
Происшествия
Режим ЧС объявлен в Хабаровском крае из-за подтопления домов
Общество
На Украине минимальная зарплата повышается до $200
Минимальная зарплата на Украине с 1 января повышается на 11%, сообщает РИА "Новости".
Энергетика
Болгария начала получать российский газ через «Турецкий поток»
Болгария начала получать российский газ через «Турецкий поток», сообщает РИА Новости.
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская высмеяла бодипозитив и plus-size моделей
Звезда высмеяла известную американскую plus-size модель — Эшли Грэм.
Происшествия
Глава Ингушетии раскритиковал силовиков из-за нападения в Магасе
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подверг резкой критике действия правоохранительных сил в связи с нападением злоумышленников на пост ДПС в городе Магасе.
Общество
Название Голландия официально перестало существовать
Название Голландия для обозначения Нидерландов официально перестало существовать с 1 января 2020 года.
Происшествия
В Волгоградской области машина сбила семью с ребенком
В Волгоградской области Volkswagen Polo сбил на дороге ребенка 2007 года и его родителей, взрослые погибли, сообщили в региональном управлении МВД.
Авто
Новый Mitsubishi Outlander появится в 2020 году
Как сообщает сайт 32cars.ru, кроссовер Outlander третьего поколения вышел почти 8 лет назад, после чего несколько раз подвергался обновлениям.
Армия и оружие
Американские дроны начали летать у границ России парами
Если ранее у границ России чаще появлялись разведывательные самолеты Boeing P-8 Poseidon ВВС США, то в последнее время их сменили беспилотники Global Hawk, действующие парами.
Авто
Автопроизводители поднимают цены на автомобили в России
Автопроизводители начали поднимать цены на свои автомобили в России в связи с индексацией утилизационного сбора.
Гаджеты
Рейтинг самых интересных гаджетов 2019 года возглавил смартфон Apple
В России составили перечень наиболее интересных и запоминающихся гаджетов 2019 года.
Энергетика
Революция отменяется: «убийца русского газа» не справился
Следуя истеричной манере современного маркетинга и рекламы, СПГ был сразу же объявлен мировой энергетической панацеей и убийцей "Газпрома".
Происшествия
В Волжском произошла драка с участием Дедов Морозов
На празднике в Волжском Волгоградской области произошла драка аниматоров в костюмах Дедов Морозов с местными жителями, передает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Собчак показала маму Нарусову в образе босоногой снегурочки
Сенатор Людмила Нарусова отметила Новый год с семьей дочери Ксении Собчак.
Футбол
«Манчестер Сити» нанес «Эвертону» первое поражение при Анчелотти
Общество
В России вступает в силу закон об электронных трудовых книжках
Закон об электронных трудовых книжках, который позволяет россиянам вести этот документ в цифровом формате, но также предусматривает сохранение по желанию бумажной версии, вступает в силу в России с 1 января 2020 года.
Общество
Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года
Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.
Общество
WSJ: экс-глава Renault перед побегом в Ливан побывал в Турции
Побег экс-главы автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi планировался в течение нескольких недель, ключевую роль в этом сыграла жена Гона, с которой он встретился уже в Бейруте, а перед прилетом в столицу Ливана бывший топ-менеджер побывал в Турции.
Общество
Москвич выиграл в лотерею 1 миллиард рублей
Армия и оружие
Сирийская армия захватила у боевиков ПТРК TOW
Военные передали сирийскому госинформагентству SANA, что во время боевых действий в деревнях и городах Идлиба армия нашла большое количество оружия и боеприпасов, включая артиллерию, ракеты к пусковым установкам ПТРК TOW американского производства, большой ударный беспилотник, четыре малых БПЛА, штурмовые и снайперские винтовки, артиллерийские и минометные боеприпасы, пулеметные патроны.
Происшествия
На Урале полицейский застрелил напавшего на него мужчину
В городе Камышлове Свердловской области полицейский застрелил нетрезвого мужчину, который напал на него с монтировкой.
Общество
В России снизился порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом
С 1 января 2020 года в России изменилась норма закона, регламентирующая беспошлинные интернет-покупки в зарубежных магазинах.
Происшествия
В Саратове студент расстрелял не пропустившую его машину с ребенком
Как сообщило управление МВД по региону, пострадавший ехал с женой и ребенком из магазина и не пропустил другую машину По данным ведомства, обиженный водитель стал преследовать семью, а потом открыл огонь из пистолета о машине.
Здоровье
Названы лучшие средства от похмелья
Провести праздники в хорошем настроении помогут средства, которые доступны в любой аптеке, сообщает health.mail.ru Питие определяет сознание Алкоголь отравляет организм, потому что обезвоживает его, вымывает минералы.
Наука
Вулканизм оказался связан с вращением Земли
Экономика
Инфляция в России в 2019 году составила 3%
Ранее Минэкономразвития прогнозировало, что инфляция в России по итогам 2019 года составит 3-3,1%, в январе 2020 года она замедлится до 2,5-2,7% в годовом выражении на фоне выхода из базы расчета эффекта повышения НДС.
Музыка
Назван победитель восьмого сезона шоу «Голос»
Армия и оружие
Балтийский флот получит «охотников на акул»
Первые модернизированные противолодочные вертолёты Ка-27М, которые ещё называют «охотниками на акул», поступят на вооружение Балтийского флота в 2020 году.
Происшествия
Более десяти человек убили в США в новогоднюю ночь
В течение нескольких часов с начала нового года в США погибли более десяти человек, в том числе двое детей.