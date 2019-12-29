Общество

РИА НовостиРИА НовостиМЧС предложило в обязательном порядке эвакуировать граждан из зон ЧС

МЧС разработало законопроект, который предусматривает введение для граждан обязанности эвакуироваться из зон чрезвычайных ситуаций при соответствующем решении уполномоченных объявлять об эвакуации комиссий.
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В МЧС разработали законопроект об обязательной эвакуации граждан из зон ЧС

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