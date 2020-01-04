Жителей Москвы предупредили о мокром снеге, гололеде и сильном ветре до воскресенья, 5 января. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу городского управления МЧС России.

МЧС предупредило москвичей о гололеде и сильном ветре до воскресенья

Политика В Госдуме ответили на территориальные претензии Эстонии к России Ранее, как сообщал NEWS.ru, спикер парламента Эстонской Республики Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, который был заключён между Эстонией и Советской Россией в 1920 году, всё ещё имеет юридическую силу.

Политика Гозман поблагодарил американцев за убийство Сулеймани Прозападный российский политик Леонид Гозман поблагодарил США за убийство иранского генерала Касема Сулеймани.

Шоу-бизнес Кэмерон Диаз впервые стала матерью в 47 лет Актриса Кэмерон Диаз родила дочь от гитариста Бенджи Мэддена. О появлении малышки на свет Диаз написала в своем Instagram.

Общество Правительство России представило план законопроектов на 2020 год «План состоит из шести разделов и предусматривает разработку в 2020 году 230 законопроектов, направленных на создание условий для экономического роста, совершенствование контрольно-надзорной деятельности, цифровизацию и научно-технологическое развитие», — говорится в комментарии.

Экономика Россия перестала поставлять нефть в Беларусь В конце декабря Александр Лукашенко заявил, что Беларусь в 2020 году намерена закупить у России около 22 млрд кубометров газа и примерно 24 – 25 млн тонн нефти.

Финансы Курс доллара на Мосбирже снизился до 61,83 рубля Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в пятницу уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 15 копеек и составил 61,83 рубля.

Хоккей Овечкин набрал 40-е очко в сезоне Лидер "Вашингтона" Александр Овечкин отметился голевой передачей и набрал 40-е в сезоне очко (24 шайбы и 16 передач).

Происшествия СК начал проверку из-за избиения врачом женщины с ребенком в Приморье Следователи в Приморском крае организовали доследственную проверку после публикации в СМИ информации о том, что в одном из медучреждений Уссурийска врач-стоматолог избил женщину и ее ребенка.

Технологии Microsoft прекращает поддержку Windows 7 Компания Microsoft объявила о прекращении поддержи операционной системы Windows 7, говорится на их официальной странице.