Общество

Газета.RuГазета.RuМЧС предупредило москвичей о гололеде и сильном ветре до воскресенья

Жителей Москвы предупредили о мокром снеге, гололеде и сильном ветре до воскресенья, 5 января. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу городского управления МЧС России.
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