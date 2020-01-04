Общество
Газета.RuМЧС предупредило москвичей о гололеде и сильном ветре до воскресенья
Жителей Москвы предупредили о мокром снеге, гололеде и сильном ветре до воскресенья, 5 января. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу городского управления МЧС России.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в связи с прохождением холодного фронта волнами с 14:00 до конца суток 4 января в Москве ожидается снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, местами гололёд, усиление ветра до 15 м/с», — говорится в сообщении пресс-службы главка МЧС.RT на русском05:20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 10:25, Ашберн
Музыка
Президент Туркменистана стал диджеем на новогоднем корпоративе
Происшествия
В Омске проведут собрание в память о погибшем Дмитрии Федорове
Напомним, Следственный комитет проводит расследование по факту гибели Дмитрия Федорова.
Энергетика
Белоруссия договорилась о закупке российской нефти без премии к цене
«Сегодня оформляются документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии»,— говорится в сообщении «Белнефтехима».
Энергетика
Транзит российского газа через Украину снизился в пять раз
В первые два дня 2020 года транзит российского газа через Украину снизился более чем в пять раз, следует из данных компании «Оператор ГТС Украины».
Политика
Лавров и глава МИД Ирана осудили убийство Сулеймани
Глава МИД РФ Сергей Лавров провёл телефонный разговор со своим иранским коллегой Джавадом Зарифом.
Происшествия
В Москве по делу о вымогательстве у художника Сафронова арестовали модель и ее подругу
Таганский суд Москвы отправил в СИЗО столичную модель Марину Рудницкую, подозреваемую в вымогательстве у художника Никаса Сафронова около 500 тыс. рублей.
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС, где продают некачественное топливо
Всего в перечень попали 157 АЗС, уличенных в торговле некачественным топливом.
Общество
Новый налог для туристов появился в Амстердаме
04.01.2020 С 1 января в Амстердаме введен новый налог для туристов. Каждая ночь проживания в отеле обойдется путешественникам в 3 евро.
Авто
Названы кроссоверы, которые появятся в России в 2020 году
«Российская газета» назвала самые ожидаемые кроссоверы, которые появятся в России в 2020 году.
Общество
В России могут скорректировать возраст вступления в брак
Министерство юстиции России планирует скорректировать возраст вступления в брак, об этом следует из плана законопроектной деятельности правительства на текущий год.
Общество
Синоптики предупредили о погодных аномалиях по всей России
Почти вся территория России находится под влиянием атлантического циклона, который стал причиной аномального тепла, сообщили в Гидрометцентре.
Политика
Жители Москвы несут цветы к посольству Ирана после гибели Сулеймани
Генерал был убит 3 января в результате авиаудара американских ВВС по аэропорту в Багдаде.
Экономика
Утвержден план реализации Стратегии пространственного развития России
Стратегия пространственного развития России подписана премьер-министром России Дмитрием Медведевым, сообщается на сайте российского правительства.
Происшествия
Российский солдат-срочник сбежал из военной части в Забайкалье
Российский солдат-срочник Артур Хакимов 3 января самовольно покинул военную часть в поселке Большая Тура в Забайкалье, предварительно отправив своей матери сообщение с просьбой простить его.
Общество
Компания Фридмана намерена взыскать долг с Елены Батуриной
Инвестиционная компании А1 Михаила Фридмана намерена взыскать с президента Inteco Management Елены Батуриной долг в пользу ее брата и бывшего первого вице-президента "Интеко" Виктора Батурина.
Политика
Кадыров высказался об убийстве генерала Сулеймани
Глава Чечни в своем Телеграм-канале прокомментировал гибель иранского генерала, который был убит накануне ракетным ударом вооруженных сил США.
Политика
Слухи о третьей мировой войне обрушили сайт призывной службы США
В США обрушился сайт призывной службы (Selective Service System) на фоне спекуляций о возможности третьей мировой войны.
Политика
Парламент востока Ливии проголосовал за разрыв отношений с Турцией
Заседающий на востоке Ливии в Бенгази парламент единогласно проголосовал за разрыв отношений с Турцией, сообщает телеканал "Аль-Арабия".
Общество
Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе
Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
Общество
Стал известен самый популярный телеканал в новогоднюю ночь
Самым популярным телеканалом за эфирные сутки 31 декабря 2019 года (окончились 1 января в 5:59 ) стал Первый канал.
Политика
Названа дата запуска украинского телеканала для жителей Донбасса
Дату назвали в пресс-службе Министерства культуры, молодежи и спорта Украины, сообщает Gordon.ua.
Шоу-бизнес
Светлану Лободу назвали «извращенкой» за «голый» клип с лошадью
Светлану Лободу раскритиковали за «голый» клип с лошадью, снятый на песню «Мира мало». Подписчики назвали артистку «извращенкой».
Армия и оружие
Ветеран РВСН рассказал о принципе работы «ядерной кнопки»
Ветеран Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Вооруженных сил РФ Юрий Чмутин рассказал в интервью «Московскому комсомольцу», как устроен принцип работы «ядерной кнопки».
Кино
Бондарчук объяснил философский замысел блокбастера «Вторжение»
Про первую картину Бондарчук шутил, что это маленький фильм о любви, а «Вторжение» съемочная группа охарактеризовала как блокбастер человеческих чувств.
Гаджеты
Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона
Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона, которая приводит к сокращению ресурса аккумуляторной батареи.
Шоу-бизнес
Лобода показала Урганту ногу с шестью пальцами
Шоу-бизнес
Алена Свиридова празднует Новый год в сентябре
Алёна Свиридова уже давно не считает Новый год главным праздником. Более того, певица признается, что ненавидит предпраздничные хлопоты.
Гаджеты
Huawei Nova 4, Honor V10, Honor 10 и MediaPad M6 обновились до EMUI 10
Первыми устройствами, получившими новую прошивку, стали смартфоны Huawei Nova 4, Honor 10 и V10, а также планшет MediaPad M6.
Футбол
«Хетафе» — «Реал»: онлайн-трансляция матча начнётся 4 января в 18:00
Сегодня, 4 января, в Хетафе на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» состоится матч 19-го тура испанской Примеры «Хетафе» — «Реал».
Хоккей
Назван состав сборной России на полуфинал МЧМ со Швецией
Пресс-служба Федерации хоккея России объявила состав национальной команды на полуфинальный матч чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет со сборной Швеции.