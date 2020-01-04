Общество

Газета.RuГазета.RuМЧС предупредило москвичей о гололеде и сильном ветре до воскресенья

Жителей Москвы предупредили о мокром снеге, гололеде и сильном ветре до воскресенья, 5 января. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу городского управления МЧС России.
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«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в связи с прохождением холодного фронта волнами с 14:00 до конца суток 4 января в Москве ожидается снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, местами гололёд, усиление ветра до 15 м/с», — говорится в сообщении
 пресс-службы главка МЧС.
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